Desaparece el nieto de Lucha Villa y activan ficha urgente de búsqueda en San Luis Potosí

El nombre de Lucha Villa, quien desde hace casi 30 años se encuentra alejada de la vida pública tras un serio daño neuronal ocasionado a raíz de una liposucción, volvió a ser noticia luego de que se revelará que su familia sufre la falta de uno de sus integrantes.

Y es que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí activó una ficha oficial para localizar a Ismael Esqueda Miller, de 45 años, nieto de la famosa cantante, y quien fue visto por última vez la tarde del lunes 26 de enero en la colonia Lomas Tercera Sección, en la capital potosina, desde ese momento, no se ha tenido contacto con él.

El caso comenzó a difundirse en espacios de espectáculos y posteriormente fue confirmado por las autoridades, lo que encendió las alertas tanto a nivel estatal como nacional.

En el boletín de búsqueda se especifica que Ismael es hijo de Rosy Miller, una de las hijas de Lucha Villa, confirmando así su parentesco directo con la reconocida cantante.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, al momento de su desaparición vestía playera de manga corta, camisa azul con cuadros rojos, pantalón de mezclilla y tenis, además, llevaba dos pulseras, una de color amarillo y otra negra, detalles que podrían ser clave para su identificación.

Aunque en redes sociales han circulado versiones que apuntan a un posible secuestro, las autoridades no han confirmado esta información, por lo que, hasta el momento, el caso se maneja oficialmente como persona desaparecida, y cualquier otra hipótesis forma parte de especulaciones no verificadas.

La familia ha solicitado apoyo para difundir el boletín y mantiene comunicación constante con las autoridades de San Luis Potosí, en tanto, la Comisión Nacional de Búsqueda también compartió la alerta en sus plataformas oficiales, ampliando el alcance de la búsqueda.

¿Quién ha sido de Lucha Villa?

Lucha Villa, cuyo nombre real es Luz Elena Ruiz Bejarano, tiene actualmente 89 años y desde hace décadas se encuentra retirada de la vida pública por complicaciones de salud.

Vive en San Luis Potosí bajo el cuidado de sus tres hijos: Rosa Elena (Rosy) Miller, madre de Ismael Esqueda Miller, Carlos Alberto, nacido en 1954 y María José, nacida en 1974.

Lucha Villa es considerada una de las máximas exponentes de la música ranchera y del cine mexicano.

Sin embargo, desde 1997 se retiró de los escenarios tras complicaciones médicas derivadas de una cirugía estética que la dejaron en coma por dos semanas y con secuelas neurológicas permanentes.

