¡Dejó el sombrero y las botas! Eduin Caz sorprende a su esposa como nunca antes visto
Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, dejó el sombrero y las botas para sorprender a su esposa, Daisy Anahy, quien recientemente abrió un nuevo negocio de pilates.
El cantante de música regional mexicana compartió un video, como nunca antes se había visto vestido, dejando atrás su típica imagen con la que se muestra en sus presentaciones; todo, en apoyo a su pareja.
Eduin Caz en leggins y crop top
En un video que él mismo compartió, se ve a Eduin Caz vestido con un conjunto de leggins y crop top en color rojo, con una franja blanca.
Caz entra al centro de pilates de su esposa, sonriente y acompañado de sus amigos, quienes también llevan ropa ajustada, posan y se divierten mientras son grabados por otra persona.
Este momento por su puesto que fue considerado por sus fans como un apoyo total a su pareja Daisy Anahy por su emprendimiento, mientras que él dejó claro que e siempre está presente en los momentos importantes de su familia.
Con todo sino para qué Eleve Pitales by Caz. Mucho éxito”, escribió el vocalista de Grupo Firme.
Usuarios reaccionan al apoyo
Los fans de Eduin Caz se han dejado ver sorprendidos por el apoyo incondicional a Daisy y la forma en que lo demostró.
Entre los comentarios se lee:
- Nos dieron outfit, cuerpa, actitud, pero sobre todo nos dieron la mejor publicidad.
- Eres el mejor.
- Nada más por eso te amo.
- El cuerpo soñado.
- Gracias por no tener masculinidad frágil y darlo todo en el pilates.
Nuevo look del vocalista de Grupo Firme
Hace unas semanas el vocalista de Grupo Firme causó sensación luego de un inesperado cambio de look.
Su transformación más reciente destaca principalmente por la aparición de una barba bien delineada, corta pero muy marcada, algo que no era habitual en su imagen. Este detalle cambió bastante su rostro, haciéndolo lucir más maduro y con facciones más definidas.
Además, el cambio no fue solo de estilo facial: también se percibe una notable pérdida de peso, lo que contribuyó a que su imagen general se vea más estilizada y atlética. Este conjunto hizo que muchos fans dijeran que luce “irreconocible” o muy distinto a su etapa anterior.
El nuevo look generó mucha conversación porque algunos incluso especularon sobre si se había hecho algún procedimiento (como implante de barba), aunque esto no ha sido confirmado por el cantante. Aun así, la mayoría de reacciones han sido positivas, destacando que ahora proyecta una imagen más elegante y madura.
Un matrimonio con altibajos
La relación entre Eduin Caz y Daisy Anahy comenzó desde la adolescencia, cuando se conocieron en la preparatoria en Tijuana. Con el paso de los años, su noviazgo se consolidó, se casaron en 2015 y formaron una familia con tres hijos. Ella estuvo a su lado incluso antes de que alcanzara la fama con Grupo Firme, por lo que su historia ha sido vista como una relación sólida construida desde cero.
Sin embargo, su matrimonio también ha estado marcado por altibajos, incluyendo polémicas por infidelidades y una separación pública en 2023, cuando el cantante se refirió a Daisy como su exesposa, pero posteriormente confesó haber luchado por reconquistarla tras casi seis meses en terapia.
A pesar de los rumores de la farándula, la pareja ha mostrado señales de seguir unida, compartiendo momentos familiares.
