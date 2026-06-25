Milly Alcock buscó trabajo en una panadería tras grabar La Casa del Dragón

Milly Alcock, conocida mundialmente por interpretar a la joven Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón, reveló una etapa oscura de su vida. La intérprete australiana confesó que solicitó trabajo formal en una panadería justo después de terminar su participación en la exitosa serie de HBO.

La estrella pensó que su carrera frente a las cámaras finalizó y que ningún estudio volvería a contratarla para un papel. Alcock atravesó un periodo de profunda incertidumbre laboral al concluir el rodaje de la primera temporada del aclamado spin-off.

Milly Alcock usando un vestido negro. AFP

Como ocurre frecuentemente con diversos talentos en la industria, el final de un proyecto masivo detonó una fuerte crisis personal. La actriz describió esta etapa como una sensación de vacío total y una duda constante sobre su futuro en la actuación.

El temor al desempleo la impulsó a buscar opciones de trabajo completamente alejadas de la presión que impone el mundo audiovisual. La australiana visualizó su futuro entre hornos y mostradores, buscando el anonimato que la fama televisiva le arrebató repentinamente.

La búsqueda de normalidad lejos de los sets

La actriz consideró el empleo en la panadería local como una vía de escape hacia una vida común y corriente. Esta drástica decisión no surgió por una necesidad económica inmediata, sino por un deseo profundo de encontrar estabilidad y estructura en su día a día.

Alcock explicó que anhelaba horarios fijos y una rutina predecible para calmar la ansiedad generada por la volatilidad de Hollywood. El entorno ordenado del negocio de comida representó la herramienta perfecta para recuperar el control de su estabilidad emocional.

Milly Alcock en la CCXPMX de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

El testimonio de la joven pone de relieve una realidad poco visible y bastante cruel dentro de la industria del entretenimiento. Las luminarias que estelarizan franquicias del enorme calibre de Juego de tronos también enfrentan el miedo al rechazo de los estudios.

Ningún actor está exento de sufrir inestabilidad laboral o episodios de angustia mientras espera que su teléfono suene con otra oferta. La protagonista enfrentó estos fantasmas de primera mano, dudando de su propio talento tras alcanzar la cima de la televisión mundial.

De los dragones al manto de Supergirl

El panorama profesional de la actriz experimentó una transformación radical cuando su trayectoria volvió a despegar con nuevos contratos. Los ejecutivos del medio reconocieron su capacidad actoral y le ofrecieron proyectos de enorme magnitud comercial para su regreso.

La intérprete dio el salto definitivo al cine de superhéroes al asegurar el papel principal en la película de Supergirl. Esta superproducción, que recién llegó a las salas de cine, consolidó su estatus como una figura de peso en la pantalla grande.

Milly Alcock con suéter de Supergirl. REUTERS

El éxito actual contrasta fuertemente con los días en los que memorizaba recetas de pan en lugar de guiones cinematográficos. La joven heroína demostró que las pausas y los miedos forman parte del camino hacia la consolidación artística internacional.

Las carteleras ahora proyectan el rostro de quien alguna vez creyó que su destino final estaba detrás de un mostrador. La historia de Alcock funciona como un recordatorio del desgaste mental que exigen las superproducciones a sus talentos emergentes.