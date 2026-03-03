Rose Byrne y Bobby Cannavale: amor, familia y una nominación al Oscar

Rose Byrne está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera: su primera nominación a los Premios Óscar en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación de Linda en If I Had Legs I'd Kick You (Si tuviera piernas, te patearía).

Con más de 30 años de trayectoria en cine y televisión, la actriz australiana finalmente recibe el reconocimiento de la Academia. Pero más allá del brillo de Hollywood, hay algo que ella misma ha dejado claro: su familia es su mayor prioridad.

Hoy te contamos quién es Rose Byrne, quién es su pareja, cuántos hijos tiene y cuándo se estrena su nueva película en México.

¿Quién es Rose Byrne?

Rose Byrne nació el 24 de julio de 1979 en Balmain, Australia. Debutó en la actuación cuando tenía apenas 13 años en la película Dallas Doll, y desde entonces no ha dejado de trabajar.

A lo largo de su carrera ha demostrado una versatilidad impresionante, moviéndose con naturalidad entre el drama, la acción y la comedia. Algunas de sus películas más recordadas son:

Troy (2004) 28 Weeks Later (2007) Bridesmaids (2011) X-Men: First Class (2011) Neighbors (2014) Spy (2015)

Además, ha sido nominada al Globo de Oro, al Premio del Sindicato de Actores y este año también compite en los BAFTA y en los Premios Óscar 2026 como Mejor Actriz, consolidando uno de los momentos más importantes de su carrera.

¿Quién es la pareja de Rose Byrne?

En el plano personal, Rose Byrne comparte su vida con el actor estadounidense Bobby Cannavale.

Se conocieron en 2012 gracias a amigos en común y, desde entonces, la conexión fue inmediata. Aunque no están casados, forman una de las parejas más estables de la industria y han optado por mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Cannavale nació el 3 de mayo de 1970 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Es reconocido por su trabajo en cine, teatro y televisión. Algunas de sus participaciones están en las películas: Ant-Man, Blue Jasmine y The Irishman.

Rose Byrne, ¿cuántos hijos tiene y quién es su pareja? Foto: @fullyrosebyrne

¿Cuántos hijos tiene Rose Byrne? La actriz y su faceta como mamá

Aunque se ha consolidado como una gran actriz, Rose Byrne ha expresado en distintas ocasiones que la maternidad transformó su vida.

Tiene dos hijos con Bobby Cannavale:

Rocco Robin Cannavale

La actriz se convirtió en mamá por primera vez el 1 de febrero de 2016 con el nacimiento de Rocco Robin Cannavale.

El propio Bobby Cannavale anunció la llegada de su hijo durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert. Actualmente, Rocco tiene 10 años.

Rafael (“Rafa”) Cannavale

En noviembre de 2017 nació su segundo hijo, Rafael, a quien llaman de cariño “Rafa”.

Su nombre fue elegido en honor a la herencia latina de Bobby Cannavale, cuya madre es de origen cubano, un detalle que la pareja ha compartido con orgullo.

Para Rose Byrne, equilibrar su carrera con la maternidad ha sido un desafío, pero también una de sus mayores motivaciones.

If I Had Legs I’d Kick You: estreno en México

If I Had Legs I'd Kick You es un drama dirigido por Mary Bronstein en el que Rose Byrne interpreta a Linda, una madre que enfrenta el cuidado de su hijo con una enfermedad compleja mientras lidia con una pareja emocionalmente ausente.

La película ya tuvo estreno en Estados Unidos, pero en México llegará a cines el 5 de marzo de 2026.

Se trata de una historia intensa y profundamente humana, que ha sido clave para que Byrne obtenga su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz.

Aunque su trayectoria incluye grandes producciones de Hollywood, Rose Byrne atraviesa una etapa en la que el reconocimiento profesional y la estabilidad familiar convergen. Y si algo ha dejado claro en entrevistas, es que, detrás de cada logro, su familia sigue siendo su prioridad.