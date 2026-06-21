¿Qué le pasó a Luis de Alba? "El Pirruris" preocupa a sus fans tras sufrir accidente 

El comediante Luis de Alba, conocido por su popular personaje de "El Pirruris", compartió un video en redes sociales en el que reveló que sufrió un accidente recientemente.

En la grabación, el actor aparece con visibles moretones en el rostro, situación que preocupó a varios de sus seguidores. Sin embargo, el propio comediante aclaró que, aunque sufrió algunos golpes, afortunadamente no se trató de algo grave.

Foto: Instagram luisdealbaoficial

Luis de Alba aprovechó el mensaje para saludar a su público y asegurar que se encuentra bien de salud. Incluso tomó la situación con humor.

Durante la grabación, Luis de Alba aprovechó para aclarar las especulaciones que surgieron en internet sobre la gravedad de su situación. El comediante afirmó que, pese a los golpes sufridos, se encuentra bien y fuera de peligro.

Ya me andaban hasta matando, que está gravísimo. No es cierto, estoy perfecto”

Fiel a su estilo, el artista bromeó sobre su apariencia tras el incidente y dijo que dejará de ser "El Pirruris" para convertirse en "El Mapache Atómico", cerrando el video con su característico "¡Ay, wey!".

Foto: Instagram luisdealbaoficial

De Solín a El Pirrurris: así fue el camino de Luis de Alba

Antes de convertirse en uno de los comediantes más populares de México, Luis de Alba construyó una sólida trayectoria en la radio y el doblaje, ámbitos que marcaron el inicio de una carrera que más tarde lo llevaría a conquistar la televisión y el cine.

Sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento ocurrieron en las radionovelas, donde ganó reconocimiento gracias a su participación en "Kalimán". En esta exitosa producción dio vida a Solín, el inseparable compañero del famoso héroe, compartiendo micrófonos con Luis Manuel Pelayo. Además, durante esos años también participó en doblajes y comerciales, ampliando su experiencia dentro de la industria.

La gran oportunidad en televisión llegó a mediados de la década de los setenta, cuando se integró al elenco de "El Show de Eduardo II", encabezado por Eduardo Manzano. El programa se caracterizaba por dar libertad a sus actores para improvisar, situación que permitió a Luis de Alba desarrollar varios personajes que rápidamente conectaron con el público.

Entre todos ellos destacó "El Pirrurris", una sátira de la clase alta mexicana que se convirtió en un fenómeno de popularidad. El éxito del personaje fue tan grande que poco tiempo después el comediante obtuvo su propio espacio televisivo y comenzó a participar en diversas producciones cinematográficas junto a figuras reconocidas del cine mexicano.

Un legado que sigue vigente

Uno de los proyectos más recordados de Luis de Alba fue "El Mundo de Luis de Alba", programa transmitido entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, donde sus personajes más populares aparecían de forma constante.

Aunque posteriormente se alejó de la televisión durante varios años, las repeticiones de sus programas continuaron atrayendo a nuevas generaciones de espectadores. Su regreso a la pantalla ocurrió en 2004 con "La Escuelita VIP", donde retomó a "El Pirrurris" y compartió escena con diversas personalidades del espectáculo.