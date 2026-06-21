Frentes Políticos / 21 de junio de 2026

1. Sanciones. Mientras cuatro organizaciones buscan el registro partidista, el INE, encabezado por Guadalupe Taddei, les recordó a sus líderes que primero deben aprobar la contabilidad. México Tiene Vida (Jaime Ochoa), Que Siga la Democracia (Edgar Garza), Construyendo Sociedades de Paz y Somos México (Guadalupe Acosta) acumularon multas por casi 5 mdp debido a ingresos y egresos sin sustento suficiente. El episodio exhibe una paradoja, quienes aspiran a convertirse en opciones de representación tropiezan con los requisitos de fiscalización. ¿Quieren competir? Deben convencer al árbitro ¿imparcial?

2. Repliegue. Tras 19 días de presión en calles, bloqueos y negociación intermitente, la CNTE optó por levantar el plantón y mover la disputa a otro terreno. Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, calificó la retirada como una pausa táctica y no como una capitulación. Del otro lado, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, y Mario Delgado, secretario de Educación Pública, consiguieron desactivar un foco de tensión sin conceder las demandas estructurales que marcaron el conflicto. Se libera el Zócalo, pero no el desacuerdo. La CNTE se repliega. El conflicto permanece en pie. Volverán.

3. Industria. En el mapa político, muchos venden expectativas, pero Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, mantiene un crecimiento industrial que colocó a la entidad entre las punteras del país. El dato alimenta una propuesta de largo aliento, la de convertir la manufactura y la exportación en carta fuerte de competitividad regional. Está documentada una secuencia de indicadores, de los que dio cuenta el Inegi, de Graciela Márquez, que fortalece esa estrategia: exportaciones al alza, inversión extranjera en expansión y generación de empleo formal. No es casualidad. Sonora avanza como uno de los polos productivos más dinámicos. Los números hablan.

4. Remoción abusiva. A menos de tres meses del arranque formal del proceso electoral en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla convirtió la salida de cinco consejeros del Instituto Electoral local (Ignacio Hurtado, Juan Adolfo Montiel, Marlene Mendoza, Claudia Carreño y Silvia Mauricio) en un frente político contra el INE, a cargo de Guadalupe Taddei. El mandatario no discute sólo una resolución administrativa, sino la capacidad operativa del árbitro local y el impacto sobre los mecanismos de autogobierno indígena. La disputa exhibe una vieja tensión entre decisiones tomadas desde el centro y realidades estatales. Septiembre se acerca. La certeza en vilo.

5. Detrás del Mundial. Mientras las cámaras siguen los estadios, en Tabasco se acumulan problemas. El gobernador Javier May enfrenta un junio marcado por cuestionamientos sobre seguridad, empleo y percepción pública. La propuesta de rebautizar a la corporación policial desató críticas que la oposición aprovechó de inmediato. Erubiel Alonso Que, diputado federal, colocó el debate en la utilidad de las formas frente a los resultados. A ello se suma una desocupación que continúa presionando el ánimo social. Goliza al gobernador.