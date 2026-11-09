EDC México 2027 revela su cartel: Martin Garrix, Tiësto, Dom Dolla y más artistas 

El EDC México 2027 ya comienza a tomar forma y los amantes de la música electrónica tienen una razón más para emocionarse, ya que se reveló el cartel de artistas que formarán parte de la próxima edición del festival, uno de los eventos más esperados por los seguidores de este género musical.

Cada año, este encuentro reúne a miles de personas que disfrutan de los diferentes estilos de la música electrónica, desde el techno y el house hasta el trance y el hardstyle. Además de las presentaciones musicales, el festival se caracteriza por sus escenarios, luces y experiencias visuales.

Foto: Instagram edc_mexico

Para su edición de 2027, los organizadores preparan tres días de música en la Ciudad de México, con una programación que incluye tanto a artistas reconocidos internacionalmente como a otros talentos que han ganado popularidad dentro de la escena electrónica.

¿Qué artistas estarán en el EDC México 2027?

Después de la espera, finalmente se dio a conocer el cartel completo del EDC México 2027, en el que aparecen importantes nombres de la música electrónica que se presentarán durante los tres días del evento.

Entre los artistas confirmados destacan Martin Garrix, Tiësto, Dom Dolla, FISHER, Fatboy Slim, Don Diablo, Galantis, ILLENIUM y Richie Hawtin, quienes forman parte de la programación anunciada.

IG: edc_mexico

También estarán presentes otros DJ y productores como Lost Frequencies, Vintage Culture, Deborah de Luca, Eli Brown, Michael Bibi, Paul van Dyk, Brennan Heart, Dash Berlin, Apashe, Nico Moreno y Hannah Laing.

El EDC México 2027 tendrá presentaciones especiales

Una de las características del cartel es que no solamente incluye actuaciones individuales, sino también colaboraciones entre DJ que compartirán escenario.

Entre estas presentaciones destacan Ben UFO B2B Four Tet, Deborah de Luca B2B Eli Brown, Gryffin B2B Odd Mob, Omnom B2B Walker & Royce y Chloé Caillet B2B Job Jobse.

Foto: P·vel Jurado Canseco Excelsior

También se anunciaron Sasha & Digweed, John Askew + Simon Patterson y Paul van Dyk Presents The Essence of Acid, una propuesta especial del reconocido DJ alemán.

Por otra parte, el festival contará con la participación de talentos mexicanos como Jessica Audiffred, 3BallMTY, Mandragora y Zombies in Miami, quienes también aparecen dentro del cartel.

¿Cuándo y dónde será el EDC México 2027?

La próxima edición del Electric Daisy Carnival México se realizará los días 19, 20 y 21 de febrero de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

Por ahora, el cartel muestra a los artistas que participarán en el festival, pero todavía no se especifica qué día se presentará cada uno ni los horarios de sus actuaciones.

Daniel Betanzos

¿Cuándo comienza la preventa de boletos para el EDC México 2027?

Además de revelar a los artistas, los organizadores anunciaron que la preventa Banamex comenzará el 12 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Los boletos podrás adquirirlos en Ticketmaster.

Hasta ahora no se han dado a conocer el precio de los abonos ni boletos individuales del festival, pero se espera que se revelen un poco antes de la preventa.

Cabe mencionar que en septiembre también hubo una preventa de boletos, en esa ocasión se realizó antes de que se revelara el cartel.