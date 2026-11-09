Muere Donnie Dunagan a los 92 años, la voz original de Bambi y héroe militar

La infancia de muchas personas ha perdido a uno de sus personajes más reconocidos. Donnie Dunagan, reconocido mundialmente por haber prestado su voz al personaje de Bambi falleció este lunes a los 92 años, esto según reportaron diversos medios en Estados Unidos.

Dunagan se volvió famoso por prestar su voz a la famosa producción animada de 1942 de Walt Disney y, con su partida, se va una de las últimas voces de la era dorada de la animación de la compañía de entretenimiento infantil y que sirvió para sentar las bases de los éxitos posteriores.

El propio actor reconoció que el personaje de Bambi lo marcó para siempre, especialmente la escena trágica donde la madre de Bambi muere.

Recuerdo esto muy bien. Cuando me dijeron que dijera con algo de estrés: 'Madre... Madre', no debo haber tenido el tono de miedo que la historia necesitaba. Una instructora, creo que era una linda dama en el estudio, me preguntó cómo gritaría yo si mi propia madre real estuviera perdida y en gran peligro. Eso lo hizo fácil", recordó Dunagan en una entrevista concedida en 2011 al portal The Hollywood Reporter.

¿Quién era Donnie Dunagan?

Nacido en San Antonio, Texas, en 1934, desde pequeño entró al mundo del espectáculo cuando a la corta edad de tres años ganó un concurso de baile en Memphis. Esta presentación hizo que fuera llevado a Hollywood donde tuvo una carrera infantil.

Fue en esa etapa donde tuvo su primer acercamiento con Disney cuando el propio Walt Disney lo tomó como referencia para que ayudara a los dibujantes a capturar las expresiones reales de un niño.

Posteriormente fue parte de la película Bambi.

La vida de Dunagan pasó después a ser parte del ejército cuando a los 18 años se enlistó en los Marines de los Estados Unidos, cuerpo al que sirvió durante 25 años. Dentro de sus logros consiguió condecoraciones como la Estrella de Bronce y tres Corazones Púrpura.

Un dato curioso es que él prefirió no mencionar nada de su pasado en el cine mientras servía en el ejército para evitar que su personaje en Bambi fuera usado como un apodo.

Además, Donnie Dunagan dejó una huella importante en la época de oro del cine de monstruos y producciones de la era clásica protagonizando Mother Carey’s Chickens (1938) y Son of Frankenstein (1939).