Daniela Castro y Raúl Araiza: la historia de amor que nació en una telenovela y casi termina en boda 

Daniela Castro vivió uno de sus romances más conocidos con Raúl Araiza, a quien conoció cuando ambos comenzaban a abrirse camino en la televisión. Su relación duró cerca de siete años y estuvo marcada por momentos felices, fuertes discusiones y una propuesta de matrimonio que finalmente no llegó al altar.

La pareja se conoció a finales de la década de 1980 durante las grabaciones de la telenovela Nuevo amanecer, producción de Ernesto Alonso.

Daniela Castro IG danielacastro.oficial

Años después, los actores volvieron a trabajar juntos en Cadenas de amargura, melodrama en el que interpretaron a una pareja. La química que mostraban en la pantalla despertó interés entre el público, pues también mantenían un noviazgo en la vida real.

Daniela Castro y Raúl Araiza tenían fuertes peleas

Aunque existía mucho cariño entre ellos, su relación también estuvo acompañada de celos, diferencias y constantes discusiones. Raúl Araiza reconoció que Daniela Castro tenía un carácter fuerte y era controladora, mientras que él llevaba una vida de fiestas y excesos.

Durante una entrevista en La última y nos vamos, antiguo programa de Yordi Rosado, el conductor recordó cómo era su noviazgo mientras trabajaban juntos:

Raúl Araiza

“Primero hicimos Cadenas de amargura que fue una novela que paró a México. Sí eran de amarguras porque nos madreábamos fuertísimo, claro, pero así éramos Dani y yo, pero nos enamoramos en Un nuevo amanecer y una niña divina (…) y la pareja funcionaba muy bien, pero estábamos chavos”.

Las diferencias entre ambos llegaron hasta los foros de televisión. Según contó Araiza, algunas veces se encerraban en el camerino para discutir y el productor Carlos Sotomayor tenía que pedirles que salieran.

“Nos encerrábamos, ahí nos iba a tocar el productor Carlos Sotomayor, ‘chicos ya salgan’”.

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Con el paso del tiempo, aquellas peleas se convirtieron en recuerdos que ahora los dos pueden tomar con humor. Incluso hubo ocasiones en las que Raúl Araiza perseguía en automóvil a Daniela Castro para intentar solucionar algún problema.

“La verdad es que Dani y yo nos seguimos riendo mucho, porque sí hacíamos shows. Así de que me bajaba del coche, se bajaba ella y yo tenía que ir siguiéndola en el coche y ya se subía, aparte ella con el temperamento que tenía, yo que también le toqué muy desmadroso, muy borracho. Entonces una combinación muy rara, queriéndonos mucho”.

Los celos también estuvieron presentes. Daniela le reclamaba al actor por las escenas de besos que grababa con Cynthia Klitbo. En esa etapa, Raúl llegó a recurrir a su compañero Alexis Ayala para poder escapar de algunas situaciones con su entonces novia.

Raúl Araiza le dio un anillo de compromiso a Daniela Castro

Después de varios años juntos, Raúl Araiza decidió dar el siguiente paso y le pidió matrimonio a Daniela Castro. La actriz aceptó inicialmente la propuesta y recibió el anillo de compromiso, pero conforme pasaron los días comenzó a dudar de la decisión.

En una conversación con Pati Chapoy para su canal de YouTube, Castro explicó que ambos eran jóvenes e inmaduros. También reveló que pocos días antes de Navidad habló con su madre para comunicarle que ya no quería casarse.

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“Pero de repente, ya con anillo y todo… es que es tremendo ese ‘Negro’… yo dije no, no me caso. Llegué con mi mama, me acuerdo que era un diciembre y le dije: ‘ma, no me voy a casar’. Ella había invitado a toda su familia a la cena de Navidad en casa de mis papás y le dije que cancelara. Ella me respondió que estaba loca, que cómo iban a cancelar si estábamos a tres días, yo le respondí que iría con Raúl para decirle que no me casaba”.

Antes de Navidad, Daniela acompañó a Raúl a una cena en casa de los padres de él, los actores Norma Herrera y Raúl Araiza. Durante el encuentro intentó explicarle que deseaba cancelar el compromiso, pero él no creyó que hablara en serio.

“Llegamos a la cena y me dijo: ‘¿qué te pasa, te duele el estómago?, qué onda y le dije: ‘no, no me duele el estómago, ni el corazón, no me duele nada, simplemente no me quiero casar contigo y no me creyó. Entonces, se hizo la cena de pre Navidad con sus papás”.

Raúl Araiza

¿Por qué terminaron Daniela Castro y Raúl Araiza?

La decisión de Daniela Castro de no casarse fue determinante para el final del noviazgo. Durante la celebración navideña organizada por su familia, la actriz volvió a decirle a Raúl Araiza que la boda no se realizaría. Poco después, ella se mudó a Los Ángeles.

“Él era un tipazo con mi familia, siempre fue muy linda persona. Llevó regalos para todos y ese 25 (de diciembre) le dije ‘no me caso’ y en febrero me fui a vivir a Los Ángeles. Aunque no nos casamos, tengo recuerdos muy lindos de él y de su familia; le tengo un gran aprecio, lo quiero mucho y Gustavo (su esposo) lo sabe. Ellos se saludan perfectamente bien, nos hemos encontrado algunas veces”.

Daniela Castro

Por su parte, Raúl Araiza ha admitido que, a pesar del cariño que existía, el noviazgo se volvió complicado y llegó a ser enfermizo debido a las rupturas, reconciliaciones y discusiones frecuentes.