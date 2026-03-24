“¡Fue genial!”: Daniel Radcliffe sale en defensa de Bad Bunny por su medio tiempo en el Super Bowl

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl fue uno de los momentos más esperados y comentados del evento deportivo. A más de un mes de haberse presentado, el espectáculo sigue generando conversación, incluso entre celebridades como Daniel Radcliffe, quien recientemente salió en defensa del cantante ante las críticas que recibió.

Aunque el concierto ocurrió hace semanas, el debate sobre su actuación continúa en redes sociales y medios. El protagonista de la saga de Harry Potter no dudó en expresar su opinión y dejar claro que, desde su perspectiva, la presentación del artista puertorriqueño fue memorable.

Daniel Radcliffe defiende a Bad Bunny y responde a las críticas

Durante una entrevista con Charlotte Owen en el programa One Night Stand, Daniel Radcliffe habló sobre sus proyectos recientes, pero también aprovechó para comentar uno de los conciertos más comentados del año.

El actor hizo referencia al espectáculo del Super Bowl LX, realizado el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium, en California, donde Bad Bunny fue el protagonista del medio tiempo.

Radcliffe calificó la presentación como “genial” y explicó que, tras leer el libro How to Hide an Empire, reflexionó sobre el debate que surgió alrededor del artista.

“Es increíble oír a gente quejarse de Bad Bunny por no ser estadounidense o cosas así. De por sí escuchar esas quejas ya es atroz, pero después de leer ese libro te dan ganas de gritar: ‘no, basta ya de quejas’, te pones muy a la defensiva”, explicó el actor.

Daniel Radcliffe defiende concierto de Bad Bunny YouTube: Bustle

Famosos de Hollywood también respaldaron el show de Bad Bunny

El espectáculo del intérprete de DtMF no solo generó comentarios del actor británico. Otras figuras del entretenimiento también mostraron su apoyo y entusiasmo por la presentación.

Entre ellos destacan celebridades como Adam Sandler, Jon Hamm y Josh Hutcherson. Este último incluso se volvió viral en redes sociales luego de que circulara un video donde aparece cantando y disfrutando del show desde la televisión.

A la lista de celebridades que celebraron la actuación del artista puertorriqueño también se suman Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G, Cardi B y Young Miko, quienes expresaron su apoyo al espectáculo del llamado “Conejo Malo”.

¿Cuántas personas vieron a Bad Bunny en el Super Bowl?

El medio tiempo protagonizado por Bad Bunny logró cifras impresionantes de audiencia. De acuerdo con reportes, el espectáculo alcanzó más de 4,157 millones de visualizaciones sumando transmisiones en televisión, YouTube y redes sociales durante las primeras 24 horas.

Además, el partido registró entre 128.2 y 135.4 millones de espectadores en Estados Unidos, consolidándose como uno de los Halftime Shows más vistos en la historia del Super Bowl.

El espectáculo del cantante puertorriqueño sigue generando conversación semanas después de su presentación. Y ahora, con figuras como Daniel Radcliffe sumándose a su defensa, el debate sobre el impacto del artista en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo continúa.