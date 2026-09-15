Hwang In Yeop, actor de 'Belleza Verdadera', anuncia fanmeeting en México; esto se sabe

Hwang In Yeop se une a los actores de k-dramas que han visitado nuestro país en los últimos meses con sus fanmeeting. Así como lo lees, si eres seguidor del trabajo del actor de “Belleza verdadera” te tenemos buenas noticias.

Esta mañana se dio a conocer que Hwang In Yeop estará de visita en México como parte del 2026 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR . Aquí te contamos lo que se sabe hasta ahora del evento.

Hwang In Yeop Instagram: hi_high_hiy

Hwang In Yeop estará en México

Como te contábamos, hoy se reveló que el actor viajará a nuestro país como parte de su fanmeeting, un evento en el que realiza varias actividades y en el que algunos de sus fans tendrán la oportunidad de subir al escenario con él y tenerlo muy cerca.

Foto: Instagram @hi_high_hiy

Así como ha ocurrido con otros actores de k-dramas, en esta ocasión Hwang In Yeop llegará a México para convivir con sus seguidores. Lo que se sabe hasta ahora es que el famoso pisará la Ciudad de México, así como Monterrey.

¿Cuándo será el fanmeeting de Hwang In Yeop?

Por medio de sus redes sociales, el actor compartió que con su fanmeeting visitará varios países, entre ellos México. Hasta hace unas semanas había anunciado que estaría en lugares como Taipei, Hong Kong, Manila, Osaka, Tokio y Santiago de Chile, así como en Sao Paulo en Brasil.

Y como era de esperarse, sus fans en México no tardaron en pedir algunas fechas para que Hwang In Yeop visitará México y sus súplicas fueron escuchadas.

Hwang In Yeop

Hasta el momento se desconocen las fechas exactas en las que el actor estará en la CDMX y Monterrey.

La empresa encargada del evento en Monterrey es Ninshi Entertainment, que ha compartido en sus redes sociales que dentro de poco dará más detalles como el recinto en el que se realizará, la fecha y cuándo conseguir los boletos.

¿Quién es Hwang In Yeop?

Hwang In-yeop es un actor y modelo surcoreano nacido el 19 de enero de 1991. Antes de llegar a la actuación trabajó en la industria de la moda, mientras que su debut en la pantalla ocurrió en 2018 con la serie web Why. Gracias a su carisma, su característica voz y su facilidad para interpretar personajes aparentemente rudos, pero con un lado sensible, se convirtió en uno de los actores más populares entre los seguidores de los K-dramas.

Uno de sus primeros trabajos destacados fue 18 Again, producción en la que interpretó a Goo Ja-sung, un estudiante y jugador de basquetbol que oculta sus inseguridades detrás de una actitud intimidante.

Foto: Instagram @hi_high_hiy

Sin embargo, el papel que impulsó su fama internacional fue el de Han Seo-jun en True Beauty. En esta comedia romántica dio vida a un joven rebelde que se enamora de Lim Ju-kyung, personaje interpretado por Moon Ga-young, y termina involucrado en un triángulo amoroso con Lee Su-ho, encarnado por Cha Eun-woo.

En 2022, Hwang In-yeop participó en El sonido de la magia, serie de Netflix en la que interpretó a Na Il-deung, un estudiante brillante que vive presionado por las expectativas de su familia. Ese mismo año protagonizó Why Her?, un drama de misterio, romance y temas legales en el que asumió el papel de Gong Chan, un joven marcado por una acusación injusta que se reencuentra con la mujer que creyó en él durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

Hwang In Yeop

Otro de sus trabajos más conocidos es Family by Choice, estrenado en 2024. En esta historia interpretó a Kim San-ha, un joven que crece junto a dos amigos con quienes forma una familia sin compartir lazos de sangre.

Más recientemente, el actor realizó una participación especial en Dear X, melodrama de 2025 protagonizado por Kim You-jung. Hwang In-yeop apareció como Heo In-gang, un ídolo convertido en actor que mantiene una relación con la protagonista y guarda sus propios secretos.