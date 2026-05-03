Karely Ruiz aclara la historia del fan que se tatuó su rostro

Karely Ruiz volvió a hablar de una de las historias más virales de su carrera: el famoso fan que se tatuó su rostro y al que, en su momento, ella habría prometido una “noche de pasión”.

Durante su entrevista con Yordi Rosado, la creadora de contenido regiomontana aclaró qué ocurrió realmente con esa anécdota que circuló durante años en redes sociales y que muchos recordaban como una de sus polémicas más comentadas.

La historia parecía sacada de internet en su forma más extrema: una influencer de OnlyFans, un seguidor dispuesto a tatuarse su cara y una promesa que rápidamente se volvió tema de conversación. Sin embargo, Karely reveló que detrás de esa publicación había algo más personal, pues el supuesto fan terminó siendo su esposo.

“Puse de que ay, un fan se tatuó mi cara, regalé una noche de pasión. Fue mi esposo, la verdad”, dijo Karely Ruiz al recordar la historia durante la conversación con Yordi Rosado.

El tatuaje que se volvió viral

Durante la entrevista, Yordi Rosado retomó el tema al preguntarle por aquel hombre que se había tatuado su rostro. Karely explicó que, en realidad, se trataba de John, su actual esposo, aunque en ese momento no imaginaban que más adelante formarían una familia juntos.

La creadora contó que subió un video con él en Twitter y lo presentó como si fuera un fan que se había tatuado su cara. La publicación se volvió viral y provocó que muchas personas comenzaran a decirle que también querían tatuarse algo relacionado con ella para recibir algún tipo de premio o recompensa.

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“No, pues fue mi esposo la verdad, el que se hizo el tatuaje, obviamente no pensábamos que íbamos a tener una hija y eso, y se tatuó y se hizo viral el video que subimos en Twitter”, relató Karely durante la entrevista.

Según explicó, nunca antes había visto su rostro tatuado en el cuerpo de alguien, por lo que la imagen le sorprendió. Cuando Yordi le preguntó si le había impactado ver su cara convertida en tatuaje, Karely respondió que sí, porque se trataba de su propio rostro.

¿Por qué dijo que merecía una "noche de pasión"?

Uno de los puntos que más ruido generó en redes fue la supuesta promesa de una “noche de pasión”. En la charla, Yordi Rosado le pidió que explicara bien cómo había surgido esa frase y Karely reconoció que lo dijo porque el hombre le pareció atractivo.

El conductor le preguntó si había dicho eso porque lo había visto guapo, y ella respondió que sí. También explicó que él no solo le mostró el tatuaje, sino que también le envió su rostro, por lo que desde ese momento le llamó la atención.

“No, pues de que se merecía una noche de pasión y pues de ahí surgió”, contó Karely sobre la frase que terminó detonando la historia viral.

La aclaración cambia el sentido de la anécdota. Aunque durante mucho tiempo se contó como si un fan cualquiera hubiera ganado una experiencia íntima con ella solo por tatuarse su cara, Karely sostuvo que se trataba de su actual pareja y que, con el tiempo, la relación evolucionó hasta convertirse en matrimonio y maternidad.

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La dinámica que provocó más tatuajes

Después de que el video se viralizó, Karely Ruiz decidió lanzar una dinámica para sus seguidores. Según contó, muchas personas empezaron a decirle que también querían tatuarse su imagen para ganar algo con ella, pero aclaró que no volvió a ofrecer una “noche de pasión”.

Lo que sí hizo fue organizar una dinámica con un premio económico de 200 mil pesos. Karely aseguró que más de 80 personas se tatuaron algo relacionado con ella para participar y que la elección del ganador se hizo con ayuda del público.

“Hice una dinámica de 200 mil pesos y pues se la ganó. Obviamente yo entregué el premio, la gente piensa que es falso, pero no, yo fui, yo investigué, busqué a la persona”, contó la influencer.

También reveló que hubo tres tatuajes muy buenos, pero solo uno resultó ganador. La creadora defendió que el premio sí se entregó, pese a que algunas personas dudaron de la veracidad de la dinámica.

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Más de 80 personas se tatuaron por Karely Ruiz

La magnitud de la dinámica sorprendió incluso a Yordi Rosado, quien le preguntó en qué partes del cuerpo se habían tatuado sus seguidores. Karely contó que hubo tatuajes en brazos, piernas y otras zonas, pero uno de los casos que más llamó la atención fue el de una mujer que se tatuó su imagen en una nalga.

“La mayoría de los hombres en la vida, en las piernas, en los brazos”, explicó Karely al hablar de los lugares más comunes donde sus seguidores se hicieron los tatuajes.

La historia muestra el tipo de relación que Karely Ruiz ha construido con su comunidad en redes: una mezcla de fandom, provocación, polémica y dinámicas pensadas para volverse virales. También deja ver cómo algunos episodios de su vida pública han sido interpretados de una manera distinta a como ella los recuerda.

bgpa