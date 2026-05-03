Karely Ruiz revela cuánto llegó a ganar en OnlyFans; "le compré casa a mis papás"

Karely Ruiz volvió a hablar sobre una de las preguntas que más curiosidad genera alrededor de su carrera: cuánto llegó a ganar en OnlyFans. Durante una entrevista con Yordi Rosado, la creadora de contenido regiomontana confirmó que, en sus mejores meses dentro de la plataforma, sus ingresos alcanzaron cifras millonarias.

La conversación ocurrió cuando Yordi Rosado le preguntó por la etapa en la que su nombre comenzó a sonar con fuerza no solo en México, sino también en notas y conversaciones sobre las creadoras de contenido mejor pagadas de América Latina. En ese momento, Karely reconoció que hubo meses en los que llegó a ganar hasta cinco millones de pesos.

“Hubo meses donde sí, o sea, yo ganaba hasta cinco mensuales”, dijo Karely Ruiz durante la entrevista. De inmediato, Yordi Rosado precisó la cifra: “Hasta cinco millones de pesos mensuales”.

Karely Ruiz contó en entrevista lo más raro que le han pedido Especial

Los mejores meses de Karely Ruiz en OnlyFans

La influencer explicó que esa etapa de mayores ingresos ocurrió entre 2022 y 2023, cuando su nombre estaba en uno de sus puntos más altos de exposición pública. De acuerdo con su relato, varios factores se juntaron: su crecimiento en redes, algunas polémicas virales, su colaboración con Andrés García y el caso de un niño con cáncer al que ayudó económicamente.

“Fue mi mejor mes, mis mejores meses 2022-2023”, contó Karely al recordar ese periodo en el que, según dijo, también era considerada una de las creadoras más fuertes de OnlyFans en América Latina, junto a figuras como Celia Lora y Yanet García.

Aunque para muchas personas la cifra puede parecer difícil de creer, Karely señaló que en el mundo del contenido para adultos hay creadoras que generan incluso más, especialmente en Estados Unidos.

“Ganan más, hay chicas que facturan más en Estados Unidos, yo creo que hay muchas chicas que facturan millones”, comentó durante la conversación.

¿Qué hizo Karely Ruiz con su primer gran cheque?

Más allá de la cifra, Karely Ruiz también contó qué hizo con parte de ese dinero. La creadora aseguró que uno de sus primeros grandes gastos fue comprar una casa para sus papás, además de una camioneta.

“Le compré casa a mis papás, mi primer cheque le compré casa a mis papás, una camioneta”, relató en la entrevista.

Para Karely, esa ayuda familiar tuvo un peso importante en sus primeros años dentro del contenido para adultos, pues también ha contado que una de sus motivaciones era apoyar a su hermana, quien tiene parálisis cerebral.

Antes de convertirse en una de las figuras más conocidas de OnlyFans, Karely estudió enfermería y ha dicho que quería dedicarse al área de la salud para poder ayudar a su hermana. Sin embargo, cuando empezó a generar ingresos en redes, decidió aprovechar esa oportunidad económica.

De vender fotos a generar millones

En la misma entrevista, Karely Ruiz recordó que sus primeros pasos en el contenido comenzaron antes de OnlyFans, cuando vendía fotografías por redes sociales. Según contó, primero lo hacía en Twitter y llegó a vender algunas imágenes por cantidades mucho menores a las que después ganaría en la plataforma.

La regiomontana también explicó que su llegada a OnlyFans ocurrió después de que una fan le recomendara abrir una cuenta. Al principio, dijo, no entendía del todo cómo funcionaba la plataforma, pero al poco tiempo recibió un depósito de alrededor de 20 mil pesos sin haber subido casi contenido, lo que le hizo darse cuenta del potencial económico que podía tener ese espacio.

Con el tiempo, su cuenta comenzó a crecer y su contenido fue cambiando. Karely ha reconocido que al principio publicaba imágenes en lencería, pero después empezó a subir material más exclusivo debido a que sus seguidores pedían algo distinto a lo que ya podían ver en sus redes sociales.

Karely y su lado más real

El dinero, la fama y los excesos

Karely Ruiz también habló de la dificultad de manejar grandes cantidades de dinero siendo joven. Durante la entrevista, reconoció que hubo una etapa en la que gastaba mucho en fiestas, botellas y artículos de lujo.

La creadora contó que llegó a gastar hasta 200 mil pesos en un antro, principalmente porque invitaba a sus amigos y compraba botellas para todos. También mencionó gastos en bolsas, anillos y otros lujos que con el tiempo empezó a ver como innecesarios.

“Llegó una etapa de mi vida que salía mucho de fiesta, gastaba hasta 200 mil pesos en el antro”, recordó. Después, explicó que llegó un momento en el que decidió comprar una casa y pensar con más cuidado en su futuro.

Karely Ruiz ahora piensa en su patrimonio

Tras convertirse en mamá, Karely Ruiz aseguró que su manera de ver el dinero cambió. En la entrevista dijo que ahora piensa más en ahorrar y en dejar un patrimonio para su hija.

“Me compré mi casa, me la compré hace tres años y ahorrar ahorita ya que soy mamá tengo que dejar un buen patrimonio”, comentó.

Su testimonio muestra una etapa distinta en su vida: ya no solo se trata de generar millones, sino de administrar lo que ha conseguido en una carrera marcada por la exposición pública, las críticas y el negocio digital.