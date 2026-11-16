Avengers Endgame: Encore arrasa en Disney+ antes de Doomsday; dónde ver en México

El regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel es uno de los grandes temas de la industria y de cara al estreno de Avengers: Doomsday, Disney ha llevado por fin a su servicio de streaming, Disney+, Avengers Endgame: Encore, la cual ya ha tenido un éxito importante en apenas unos días desde su arribo a la plataforma.

La nueva versión de la película se posicionó el fin de semana a como la producción número uno en streaming dentro de Estados Unidos, liderando tanto el listado general como el de películas en Disney+, de acuerdo con datos de FlixPatrol superando a títulos como Mi Pobre Angelito y The Secret Lives of Mormon Wives.

Dirigida por Anthony y Joe Russo, la edición incorpora material inédito rodado durante la producción de Doomsday, incluyendo un final ampliado y escenas adicionales en los créditos con la participación de Chris Evans, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo y el propio Downey Jr., acompañados por Owen Wilson, Ke Huy Quan y Eugene Cordero retomando sus papeles de la serie Loki, que buscan crear un puente de cara al estreno de la próxima película de Marvel, en la cual están puestas todas las esperanzas para poder corregir el rumbo de los últimos años.

El impacto de Encore ya se había reflejado en las salas de cine tras su reestreno limitado en septiembre de 2026, donde recaudó 142.9 millones de dólares adicionales a nivel mundial. Con esa cifra, Avengers: Endgame alcanzó un acumulado histórico de 2,942 millones de dólares, recuperando el trono como la película más taquillera de todos los tiempos por encima de Avatar.

¿Cómo ver Avengers Endgame: Encore en México?

Para aquellos que no tuvieron oportunidad de ver Avengers: Endgame en su nueva versión en el cine, la película ya se encuentra disponible de forma exclusiva a través de Disney+ desde el pasado 13 de noviembre de 2026.

Para disfrutarla en México únicamente se requiere contar con una suscripción activa en cualquiera de los planes de la plataforma de streaming (Estándar con anuncios, Estándar o Premium), buscar el título Avengers Endgame: Encore dentro del catálogo de Marvel Studios y reproducirla.

Esta película se ha considerado clave para poder entender Avengers: Doomsday.