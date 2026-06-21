¿Cuánto dura la película de ‘Supergirl’? La película que rompe esquemas en el cine de héroes

A tan solo unos días de estrenarse en cines, viene una película que espera romper esquemas en el mundo de los héroes: Supergirl. ¿Cuánto dura la película protagonizada por Milly Alcock?

La expectativa generada alrededor del largometraje en solitario de la prima de Superman responde a un cambio radical de perspectiva: en lugar de presentarnos la clásica figura optimista y luminosa a la que la televisión nos tenía acostumbrados, esta propuesta se sumerge en una aventura espacial cruda, madura y de bordes afilados.

El metraje definitivo de la cinta ha capturado la atención de los analistas de la industria, especialmente en una época donde las superproducciones de gran presupuesto acostumbran de forma casi sistemática a rebasar las dos horas y media de proyección.

Sin embargo, la dirección creativa de James Gunn y Peter Safran en Supergirl lleva a la película a una duración que nadie esperaba.

Duración oficial de la película Supergirl Warner Bros.

¿Cuánto dura la película de Supergirl?

Supergirl tiene una duración exacta de 108 minutos (1 hora y 48 minutos), alcanzando un total de 110 minutos (1 hora y 50 minutos) al incorporar la secuencia completa de créditos finales.

Esto significa que es la película más corta del cine de superhéroes, especialmente de DC. Para encontrar un antecedente similar en cuanto a brevedad en pantalla, es necesario remontarse a los inicios de la década de los 2000, época en la que la criticada película de Catwoman (Gatúbela) irrumpió en cartelera con una duración bastante compacta.

Craig Gillespie, el director de la cinta, manifestó que la historia demandaba un ritmo trepidante, dinámico y desprovisto de rodeos artificiales que ralentizan la urgencia de la travesía.

Al tratarse de una odisea espacial estructurada en torno a una implacable búsqueda de justicia y venganza, el guion adopta una cadencia muy cercana a la de los clásicos relatos del oeste americano, pero trasladada a entornos alienígenas.

Duración oficial de la película Supergirl Warner Bros.

El núcleo conceptual de esta propuesta cinematográfica se nutre de una de las sagas impresas más aclamadas de los últimos tiempos en el mundo de las viñetas: Supergirl: Woman of Tomorrow, desarrollada por el guionista Tom King y la artista visual Bilquis Evely.

Quienes conocen la obra literaria original saben perfectamente que se trata de un relato íntimo y centrado de forma primordial en el crecimiento interno, la superación del trauma y la crudeza del entorno espacial.

En sus fases iniciales de edición, el metraje de la película era sustancialmente más extenso, superando por casi veinticinco minutos el corte que finalmente llegará a los cines comerciales.

Durante estas evaluaciones, los responsables de DC Studios detectaron la necesidad de ajustar la estructura del filme. La prioridad pasó a ser la fluidez de la aventura que Kara Zor-El comparte con la joven alienígena Ruthye, lo que derivó en una poda sumamente selectiva para garantizar que la tensión en la pantalla grande jamás decayera.

En una era donde el fenómeno de la "fatiga de los superhéroes" se debate con regularidad, la apuesta por una película que apenas roza la hora y cincuenta minutos se vislumbra como una estrategia sumamente refrescante para el mercado actual.

Duración oficial de la película Supergirl Warner Bros.

¿Cuánto se estrena Supergirl en cines?

Supergirl llega a cines el próximo 25 de junio, con un pre-estreno programado para el 23 de junio en algunos complejos. Contará con una amplia distribución en formatos de pantallas IMAX.