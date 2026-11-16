Los boletos para el concierto de Kanye West en México 2027 tienen precios reportados de entre 3 mil 480 y 18 mil pesos, dependiendo de la zona del Estadio Banorte, donde el rapero estadounidense ofrecerá una presentación el próximo 19 de marzo.

Este lunes 16 de noviembre comenzó el acceso anticipado a las entradas para los seguidores que realizaron su prerregistro en la plataforma habilitada para el espectáculo de Ye, nombre artístico del intérprete de Heartless y Stronger.

Con el inicio de esta etapa de venta, también se difundió una lista de precios para las localidades del recinto, que incluye desde espacios en las gradas superiores hasta zonas premium con costos que superan los 15 mil pesos.

¿Cuánto cuestan los boletos de Kanye West en México 2027?

De acuerdo con la lista difundida, los boletos más económicos se encuentran en las zonas Alto Norte 600 y Alto Sur 600, mientras que las localidades Chairmans Club y Super Seats tienen los precios más elevados.

Kanye West estará en concierto en el Estadio Banorte Grosby Group

Los costos reportados para cada sección del Estadio Banorte son los siguientes:

Cancha: 3,588 pesos.

3,588 pesos. Alto Norte 600 y Alto Sur 600: 3,480 pesos.

3,480 pesos. Alto Norte 400 y 500: 3,720 pesos.

3,720 pesos. Alto Sur 400 y 500: 3,720 pesos.

3,720 pesos. Alto Lateral 400, 500 y 600: 3,720 pesos.

3,720 pesos. Palcos Club: 5,880 pesos.

5,880 pesos. Norte 100 Bajo y Alto: 6,600 pesos.

6,600 pesos. Sur 100 Bajo y Alto: 6,600 pesos.

6,600 pesos. Lateral 100: 8,400 pesos.

8,400 pesos. Cabecera 300: 9,000 pesos.

9,000 pesos. Preferente 300: 10,800 pesos.

10,800 pesos. Plus 100: 10,800 pesos.

10,800 pesos. Plateas 200: 11,400 pesos.

11,400 pesos. Lateral 300: 11,400 pesos.

11,400 pesos. Corner Club: 13,800 pesos.

13,800 pesos. Locker Club: 15,000 pesos.

15,000 pesos. Tunnel Club: 16,200 pesos.

16,200 pesos. Chairmans Club: 18,000 pesos.

18,000 pesos. Super Seats: 18,000 pesos.

18,000 pesos. Personas con discapacidad (PCD): 3,600 pesos.

Los montos corresponden a los precios difundidos hasta este 16 de noviembre y podrían estar sujetos a cambios o cargos adicionales, por lo que será necesario verificar las tarifas definitivas en los canales de venta autorizados.

¿Cuáles son los boletos más baratos para Kanye West en el Estadio Banorte?

Las localidades Alto Norte 600 y Alto Sur 600 aparecen como las opciones más económicas para asistir al concierto, con un precio de 3 mil 480 pesos por persona.

Una de las diferencias que llama la atención es el costo de cancha, que aparece en 3 mil 588 pesos, apenas 108 pesos más que las entradas de menor precio.

También hay localidades de 3 mil 720 pesos en diferentes secciones de las gradas superiores, lo que amplía las opciones dentro del rango más económico del espectáculo.

Sin embargo, todavía es necesario conocer la distribución oficial del escenario para determinar qué ubicación ofrece mejores condiciones de visibilidad y cómo estarán organizados los espacios de cancha.

Kanye West estuvo al borde de la muerte tras un grave accidente automovilístico en 2002. Grosby

¿Cuáles son las zonas más caras para ver a Kanye West?

En el extremo opuesto se encuentran Chairmans Club y Super Seats, dos categorías cuyos boletos aparecen con un precio de 18 mil pesos cada uno.

También destacan las zonas Tunnel Club, con un costo de 16 mil 200 pesos; Locker Club, de 15 mil pesos, y Corner Club, de 13 mil 800 pesos.

Aunque estas localidades se encuentran entre las más costosas, todavía no se han detallado los servicios o beneficios específicos que podrían incluir, por lo que no es posible determinar si contemplan experiencias adicionales.

La diferencia entre el boleto más económico y el más caro es de 14 mil 520 pesos. Es decir, una entrada de 18 mil pesos equivale aproximadamente al costo de cinco boletos de 3 mil 480 pesos.

¿Cuándo será la venta general de Kanye West en México?

El acceso anticipado a los boletos estaba programado para este lunes 16 de noviembre, a partir de las 12:00 horas.

Esta etapa estaba dirigida a los seguidores que completaron el registro mediante la página oficial del evento, donde proporcionaron sus datos para recibir información sobre la compra de entradas.

kanye west

Hasta el momento no se ha confirmado una fecha de venta general, por lo que tampoco existe información suficiente para asegurar que las localidades se agotaron durante el acceso anticipado.

Ante la expectativa por la presentación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya había emitido una advertencia sobre perfiles que ofrecían supuestos boletos sin contar con autorización de los organizadores.

El concierto de Kanye West está programado para el viernes 19 de marzo de 2027 en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, y marcará su regreso a México después de los espectáculos que ofreció en enero de 2026 en la Plaza de Toros México.

bgpa