Kanye West anuncia concierto en México; dará show en el Estadio Banorte este día

¡Kanye West regresará a México! El rapero estadounidense, también conocido como Ye, anunció oficialmente un concierto en la Ciudad de México para el próximo 19 de marzo de 2027, como parte de su regreso a los escenarios del país.

La presentación tendrá lugar en el Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana, donde el artista se reencontrará con sus seguidores después de varios años sin ofrecer un concierto en territorio nacional.

El anuncio ha generado expectativa entre los fanáticos del hip-hop, quienes tendrán la oportunidad de escuchar en vivo algunos de los temas más representativos de su trayectoria, marcada por álbumes como The College Dropout, Graduation, 808s & Heartbreak y My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Kanye West en México?

De acuerdo con el anuncio oficial, Kanye West se presentará el 19 de marzo de 2027 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Por ahora, los seguidores del rapero deberán estar pendientes de la información relacionada con la venta de boletos, los precios y los detalles de acceso al espectáculo.

La presentación representa una nueva oportunidad para que el público mexicano disfrute de uno de los nombres más influyentes y controvertidos de la música internacional.

Kanye West estuvo al borde de la muerte tras un grave accidente automovilístico en 2002. Grosby

Kanye West regresa a México

Apenas a principios de este mismo año, el 30 y 31 de enero de 2026, Ye abarrotó la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México con dos fechas consecutivas. Ahora, el intérprete de "Stronger" busca superar esa hazaña conquistando el recinto de mayor capacidad en el territorio nacional.

En el ámbito musical, Kanye West llegará al Estadio Azteca respaldado por su proyecto colaborativo Vultures, lanzado junto al cantante Ty Dolla.

Se espera que el espectáculo en el Azteca ofrezca una producción a mucha mayor escala, fusionando los sonidos experimentales de su actual faceta con los clásicos de la década de los 2000 que lo consolidaron.

A la par de su impacto artístico, el originario de Chicago se ha mantenido en el centro de la polémica mundial durante los últimos años debido a sus controvertidas declaraciones, su incursión en la política y sus sonadas rupturas en la industria de la moda.

bgpa