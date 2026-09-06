El mundo de la lucha está de luto: muere Andy Williams “The Butcher” de AEW

Andy Williams, el luchador de All Elite Wrestling (AEW), conocido mundialmente como “The Butcher”, falleció después de desvanecerse durante un evento de lucha libre en Pensilvania.

La noticia ha causado conmoción entre sus seguidores y dentro del mundo de la lucha libre, quienes permanecieron atentos a su estado de salud después de que fuera trasladado de emergencia a un hospital.

¿Qué le pasó a Andy Williams “The Butcher”?

De acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, entre ellos TMZ, Andy Williams se encontraba participando en una lucha de parejas en Pensilvania junto a su compañero The Blade, cuando se desvaneció al finalizar el encuentro.

El luchador tuvo que recibir atención médica de emergencia en el lugar. De acuerdo con una publicación de Enjoy Wrestling, los médicos actuaron de inmediato y le practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de que llegara la ambulancia.

“Andy se desplomó al final de su partido esta noche. Nuestros médicos lo atendieron de inmediato, practicándole reanimación cardiopulmonar hasta que llegó la ambulancia. Todos regresaron a casa y ahora estamos en el hospital esperando más información. Gracias a todos los que ayudaron y se comunicaron con nosotros”, se lee en la publicación de Enjoy Wrestling.

Fallece Andy Williams “The Butcher”, luchador de AEW

La noticia sobre la muerte de Andy Williams “The Butcher” fue dada a conocer por TMZ, medio que señaló que la Oficina del Médico Forense del Condado de Allegheny informó que el luchador falleció el viernes por la noche debido a una crisis de salud.

Por su parte, Enjoy Wrestling también publicó un breve mensaje en sus redes sociales con la frase “Butcher Forever”, confirmando la noticia y provocando una ola de mensajes de despedida entre sus seguidores.

Las muestras de cariño también llegaron de parte de otros luchadores. Josh Alexander dedicó un emotivo mensaje a Andy Williams para recordar la persona que fue dentro y fuera del ring.

“Fue una de las mejores personas que conocí... Recordaré a Andy por lo que era, un tipo con un corazón enorme que siempre podía sacarme una sonrisa. Descansa en paz, hermano”, escribió.

¿Quién es Andy Williams “The Butcher” de AEW?

Antes de convertirse en luchador profesional, Andy Williams fue músico y guitarrista de la banda de metalcore Every Time I Die, de la que formó parte desde sus inicios y durante aproximadamente 24 años.

La agrupación se separó en 2022 debido a problemas de comunicación entre sus integrantes. Para entonces, Andy ya había comenzado a construir una carrera dentro de la lucha libre, pues debutó como luchador independiente en 2016.

Posteriormente, el 27 de noviembre de 2019, se incorporó a All Elite Wrestling (AEW), donde alcanzó mayor reconocimiento bajo el personaje de The Butcher.

Desde entonces, se consolidó como parte del equipo The Butcher & The Blade, convirtiéndose en una figura reconocida entre los seguidores de la lucha libre profesional.

La partida de Andy Williams representa un duro golpe para sus seguidores y para quienes compartieron con él dentro y fuera del ring. Su legado permanecerá ligado tanto a la lucha libre como a la música, dos escenarios en los que dejó una huella que sus seguidores continuarán recordando.