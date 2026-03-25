El regreso de Daredevil: Born Again temporada 2 no solo trae de vuelta a Matt Murdock a las calles de Nueva York, también marca el inicio de una estrategia clara por parte de Disney+ mantener la conversación activa durante semanas.

La serie, protagonizada por Charlie Cox, retoma el conflicto con Wilson Fisk, ahora en una posición aún más poderosa como alcalde, lo que vuelve a colocar al héroe en ese terreno incómodo entre la ley y la justicia. Pero más allá de la historia, hay un detalle que ya está marcando el ritmo entre los fans: su calendario de estreno.

Cuándo y a qué hora salen los capítulos de Daredevil: Born Again temporada 2 IG daredevil

Lista de fechas de estreno de Daredevil: Born Again temporada 2

Disney+ confirmó que la nueva temporada contará con 8 episodios, lanzados uno por semana cada martes. Este modelo permite que cada capítulo tenga su propio espacio, algo clave para series con fandom activo.

Este es el calendario completo de capítulos de Daredevil: Born Again:

Episodio 1 (“The Northern Star”): 24 de marzo de 2026.

Episodio 2 (“Shoot the Moon”): 31 de marzo de 2026.

Episodio 3 (“The Scales & the Sword”): 31 de marzo de 2026.

Episodio 4 (“Gloves Off”): 7 de abril de 2026.

Episodio 5 (“The Grand Design”): 14 de abril de 2026.

Episodio 6 (“Requiem”): 21 de abril de 2026.

Episodio 7 (“The Hateful Darkness”): 28 de abril de 2026.

Episodio 8 (“The Southern Cross” - Final): 5 de mayo de 2026

Con este calendario, la serie se mantendrá vigente durante casi dos meses, una decisión que apunta a sostener el interés semana tras semana, especialmente en redes sociales.

Horarios de estreno por capítulo en México y Latinoamérica

Otro de los puntos clave para quienes siguen la serie es saber a qué hora sale Daredevil: Born Again. La plataforma mantiene un horario nocturno para la región, lo que facilita que los episodios se vean el mismo día del estreno.

Estos son los horarios por país:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 7:00 p. m. (martes)

7:00 p. m. (martes) Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 8:00 p. m. (martes)

8:00 p. m. (martes) Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p. m. (martes)

9:00 p. m. (martes) Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 10:00 p. m. (martes)

10:00 p. m. (martes) España: 2:00 a. m. (miércoles)

Cuándo y a qué hora salen los capítulos de Daredevil: Born Again temporada 2 IG daredevil

El regreso de personajes clave en una etapa distinta del héroe

Además del calendario, otro punto que mantiene la atención en Daredevil: Born Again temporada 2 es su alineación de personajes.

El enfrentamiento entre Matt Murdock y Wilson Fisk, interpretado por Vincent D’Onofrio, vuelve a ser el eje central, pero ahora con un contexto político que cambia las reglas del juego.

También se abre la puerta al regreso de figuras conocidas del universo de Netflix, como Jessica Jones, lo que refuerza la conexión con la etapa anterior de la serie y amplía el interés tanto de fans antiguos como de nuevos espectadores.

Este equilibrio entre continuidad y renovación es clave para entender por qué el estreno semanal cobra tanta relevancia: cada episodio no solo avanza la trama, también alimenta teorías, reacciones y discusión constante.

Con fechas ya confirmadas y un calendario definido, Daredevil: Born Again se posiciona como uno de los estrenos que dominarán la conversación semana a semana en Disney+.