El regreso más esperado: ¿cuándo se estrena el episodio de Angélica Rivera en 'Mujeres Asesinas 4'?

Después de varios años alejada de los foros de grabación, Angélica Rivera está lista para reencontrarse con el público en uno de los proyectos más esperados de la televisión mexicana. La actriz forma parte de la cuarta temporada de Mujeres Asesinas, la exitosa franquicia que regresa con nuevas historias de suspenso psicológico, violencia y personajes femeninos llevados al límite.

¿Cuándo se estrena el episodio de Angélica Rivera en Mujeres Asesinas 4?

La participación de la protagonista de Destilando amor ha despertado especial curiosidad entre sus seguidores, no solo porque representa su regreso a la actuación, sino porque tendrá un papel central en una de las historias más intensas de esta entrega.

La actriz interpretará a Alba, una mujer sometida por su esposo que, después de una tragedia, decidirá enfrentarlo. IG angelicariverahoficial

Su episodio se titula “Alba” y llegará a ViX el viernes 6 de noviembre, fecha en la que también se estrenará el capítulo protagonizado por Livia Brito.

La nueva temporada estará integrada por ocho relatos independientes inspirados en el universo literario de Marisa Grinstein. La producción busca explorar las circunstancias personales, familiares y sociales que llevan a distintas mujeres a cometer un asesinato, con narraciones que van más allá del crimen para profundizar en los conflictos que anteceden a la tragedia.

¿De qué trata el episodio de Angélica Rivera en 'Mujeres Asesinas'?

En “Alba”, Angélica Rivera interpretará a una mujer que vive sometida al control de su esposo. Durante años, su personaje ha permanecido dentro de una relación marcada por el abuso y la obediencia, hasta que una tragedia cambia el rumbo de su vida.

El esperado regreso de Angélica Rivera a la actuación ocurrirá con una historia marcada por el abuso, la violencia y el suspenso psicológico. IG

A partir de ese momento, Alba llegará a un punto de quiebre en el que dejará de aceptar las condiciones impuestas por su pareja y decidirá enfrentarlo. La historia pondrá el foco en las consecuencias de la violencia dentro del matrimonio y en el proceso emocional que lleva a una mujer a tomar una decisión irreversible.

Las primeras imágenes de la temporada ya ofrecieron un vistazo a la actriz en este personaje. Con una apariencia sobria y un estilo alejado del glamour asociado con algunos de sus papeles más conocidos, Rivera anticipa una interpretación distinta, en la que el drama y la tensión psicológica tendrán un lugar central.

Su participación también marca un momento significativo en su trayectoria. Desde su retiro de los proyectos de ficción, sus apariciones públicas habían mantenido la atención sobre su vida personal; ahora, su regreso a un set de grabación la coloca nuevamente frente a las cámaras en una producción de gran alcance.

¿Qué actrices participan en Mujeres Asesinas 4?

La cuarta temporada comenzará con dos episodios. El primero estará encabezado por Livia Brito, quien dará vida a Leticia, una mujer que intenta reconstruir su vida lejos de un esposo violento. Sin embargo, el pasado volverá a alcanzarla y pondrá en riesgo la posibilidad de comenzar de nuevo.

En Mujeres Asesinas 4, Angélica Rivera compartirá créditos con actrices como Ana Brenda Contreras, Susana Zabaleta y Paulina Gaitán. IG vix

El segundo capítulo será precisamente “Alba”, con Angélica Rivera como protagonista. De esta manera, los espectadores podrán conocer desde el primer día dos historias distintas, unidas por la exploración de relaciones marcadas por el abuso y situaciones límite.

El elenco también incluye a Ana Brenda Contreras, Susana Zabaleta, Paulina Gaitán, Karena Flores, Iazua Larios y Mayra Batalla. La reunión de actrices de distintas generaciones es uno de los atractivos de esta nueva entrega, que apuesta por personajes complejos y relatos de fuerte carga emocional.

¿Cuándo se estrena 'Mujeres Asesinas 4'?

La cuarta temporada de Mujeres Asesinas se estrenará el viernes 6 de noviembre de 2026, exclusivamente en ViX. A partir de esa fecha, la plataforma lanzará nuevos episodios cada viernes, hasta completar las ocho historias.

La cuarta entrega de Mujeres Asesinas estrenará un capítulo cada viernes en ViX; el acceso a la mayoría de las historias será exclusivo del plan Premium. IG vix

En México, el primer capítulo, protagonizado por Livia Brito, estará disponible también para los usuarios del plan gratuito. Los demás episodios, incluido el de Angélica Rivera, serán exclusivos del plan Premium.

Con este regreso, la franquicia retoma una fórmula que ha conectado con el público al retratar historias de mujeres que, ante circunstancias extremas, cruzan una frontera sin retorno.