¿Y si sí? La pregunta que unió a México

Desde que la Selección Mexicana avanzó invicta la fase de grupos y consiguió, con una gran actuación frente a Ecuador, el anhelado pase al quinto partido, el ánimo del país parece distinto. No es únicamente la ilusión de seguir con vida en un Mundial. Es una confianza que hacía mucho tiempo no acompañaba al futbol mexicano: la sensación de que esta vez no avanzamos de panzazo, ni gracias a un repechaje, ni dependiendo de otros resultados. Avanzamos con autoridad, con la sensación de que podemos competir de tú a tú con cualquiera.

Y quizá esa sea la historia más interesante de este Mundial. No la que está ocurriendo dentro de la cancha, sino la que está ocurriendo fuera de ella. Porque mientras once jugadores avanzaban de ronda, millones de mexicanos comenzaron a repetir una pregunta que terminó convirtiéndose en el lema no oficial de toda una afición: "¿Y si sí?".

Su popularidad fue tal que incluso comenzó el debate sobre su origen. ¿Quién la dijo primero? ¿Nació realmente durante el Mundial? La discusión es interesante, pero quizá la pregunta importante sea otra: ¿por qué una frase tan sencilla logró conectar con millones de personas?

Las frases que una sociedad adopta rara vez son casuales. Suelen condensar estados de ánimo, expectativas y formas de entender el mundo. A veces, tres palabras dicen más sobre una época que un discurso entero.

Durante décadas, el futbol mexicano estuvo acompañado por expresiones que parecían escritas desde la resignación. "Jugamos como nunca y perdimos como siempre" resumía una identidad construida alrededor de la frustración. El inevitable "ya merito" nos recordaba que el éxito siempre estaba un paso más adelante. Incluso el optimista "Sí se puede", que durante años resonó en los estadios, era una consigna que intentaba producir una convicción: había que repetirla para creerla.

"¿Y si sí?" pertenece a otra categoría.

No afirma. No promete. No garantiza nada. Ni siquiera intenta convencernos de que México será campeón del mundo. Hace algo mucho más interesante: abre una posibilidad.

La diferencia parece mínima, pero revela un cambio cultural profundo. Durante buena parte del siglo pasado estábamos acostumbrados a los discursos de las certezas. La política prometía futuros inevitables; la economía ofrecía recetas infalibles; la publicidad vendía éxitos asegurados. Era el lenguaje de quienes aseguraban conocer el destino.

Hoy desconfiamos de las certezas. Hemos vivido demasiadas promesas incumplidas, demasiados pronósticos fallidos y demasiadas verdades absolutas que terminaron desmoronándose. Aprendimos a mirar con sospecha a quien afirma tener todas las respuestas.

Por eso resulta tan poderosa una frase que, en lugar de eliminar la duda, la abraza.

"¿Y si sí?" no es el optimismo ingenuo de quien está convencido de que todo saldrá bien. Es la esperanza cautelosa de quien sabe que las cosas pueden salir mal, pero decide no dar el fracaso por descontado.

Es una esperanza compatible con el escepticismo.

Quizá el mayor logro de esa frase no fue devolvernos la ilusión de ganar un Mundial, sino recordarnos que todavía somos capaces de ilusionarnos juntos.

Vivimos en un país profundamente polarizado. La conversación pública parece organizada alrededor de etiquetas: chairos y fifís, oficialistas y opositores, conservadores y progresistas. Las redes sociales amplifican las diferencias, los algoritmos premian la confrontación y cada discusión parece exigir que antes de hablar dejemos claro de qué lado estamos.

En ese contexto, resulta extraordinario que una simple pregunta haya conseguido convertirse en un lenguaje compartido.

Durante noventa minutos dejan de importar las trincheras políticas. Chairos y fifís celebran el mismo gol. Personas que difícilmente coincidirían en una conversación pública terminan abrazándose en una plaza, en un restaurante o en un bar. Mexicanos y extranjeros que ya hicieron de este país su hogar gritan el mismo gol y salen a celebrar el mismo triunfo con una bandera sobre los hombros.

No desaparecen las diferencias. Nadie cambia de opinión política porque la Selección gane un partido. Pero, por unas horas, esas diferencias dejan de ser lo más importante.

Y eso, en estos tiempos, no es poca cosa.

Cada vez tenemos menos experiencias verdaderamente compartidas. Consumimos información distinta, vivimos en burbujas digitales distintas y hablamos desde identidades cada vez más fragmentadas. Quizá por eso conmueve tanto ver miles de personas reunidas en una misma calle celebrando exactamente lo mismo. No es únicamente un triunfo deportivo. Es la rara sensación de volver a pertenecer, aunque sea por una noche, a una misma comunidad.

Las sociedades también se cuentan historias sobre sí mismas. Durante mucho tiempo, México se narró como un país condenado a quedarse siempre a un paso del éxito. Ese relato aparecía en el futbol, pero también en muchas conversaciones cotidianas. Las frases ayudaban a mantener viva esa identidad.

Tal vez eso sea lo verdaderamente novedoso de "¿Y si sí?". No que anuncie una victoria, sino que propone un relato distinto. Uno que no sustituye el realismo por la fantasía, sino el fatalismo por la posibilidad.

El verdadero significado de esas tres palabras quizá no sea que algún día levantaremos una Copa del Mundo. Su mayor valor puede estar en recordarnos que todavía existen historias capaces de reunirnos alrededor de una misma esperanza.

Porque, si algo ha dejado este Mundial, es la impresión de que, antes que campeones del mundo, los mexicanos anhelamos volver a decir "nosotros". Más allá de nuestras diferencias políticas y de los problemas que arrastramos —que son muchos y que ningún triunfo deportivo debe hacernos olvidar—, seguimos compartiendo una historia, símbolos y un orgullo que despierta cada vez que la camiseta verde salta a la cancha.

Quizá esa sea la verdadera historia detrás de "¿Y si sí?". No es solamente la ilusión de levantar una Copa del Mundo. Es la posibilidad de descubrir que, por encima de nuestras diferencias, todavía somos capaces de sentirnos una misma comunidad.

Al final, aquella pregunta no habla solamente de futbol. Habla de un país que, aun dividido, sigue buscando momentos para reconocerse en el mismo espejo. Porque los mexicanos discutimos casi todo, pero cuando la camiseta verde entra a la cancha recordamos que, antes que adversarios, somos compatriotas.

Acaso esa sea la parte más noble de un Mundial: no los goles, ni las victorias, ni las estadísticas, sino recordarnos que, a veces, el triunfo más importante no se refleja en el marcador, sino en la posibilidad de volver a sentir que compartimos un mismo país, una misma historia y, aunque sea por un instante, un mismo destino.