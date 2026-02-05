Estos son los 5 shows de medio tiempo del Super Bowl más vistos; ¿los superará Bad Bunny?

El medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los momentos más esperados dentro de este evento deportivo. Este 8 de febrero se celebrará la edición número 60 del campeonato de la NFL, donde los Patriots y los Seahawks se enfrentarán en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Para el show de medio tiempo, el protagonista será nada menos que Bad Bunny, ganador del Grammy y una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

Más allá del encuentro deportivo, millones de personas alrededor del mundo sintonizan el Super Bowl para ver el espectáculo musical que ocurre durante el descanso. Esta plataforma ha lanzado y consolidado carreras, al punto de que participar en este evento representa uno de los mayores logros en la carrera de cualquier artista.

Jennifer Lopez en el Super Bowl

A propósito de esta tradición, te decimos cuáles son los cinco shows más vistos en la historia del medio tiempo del Super Bowl.

¿Cómo empezó el medio tiempo musical en el Super Bowl?

En sus primeras ediciones, el Super Bowl no contaba con presentaciones espectaculares como las que hoy conocemos. El primer espectáculo de medio tiempo ocurrió en 1967, y fue más bien modesto: participaron la Banda Sinfónica de la Universidad de Arizona, la banda de marcha de la Universidad Estatal de Grambling y el trompetista Al Hirt, quienes ofrecieron breves interpretaciones musicales.

La propuesta musical se mantuvo en ese estilo durante algunos años, pero en los años noventa se produjo un giro. Fue en 1992 cuando Gloria Estefan llevó una propuesta más artística al escenario del medio tiempo.

Gloria Estefan en el Super Bowl

Sin embargo, el verdadero cambio llegó en 1993, cuando Michael Jackson ofreció una actuación tan impactante que desde entonces, el medio tiempo pasó a ser uno de los espectáculos más esperados del año.

Las presentaciones que rompieron récords de audiencia

Desde que se transformó en un evento global, el medio tiempo del Super Bowl ha visto pasar a artistas como Beyoncé, Madonna, Coldplay, Paul McCartney, Shakira, Britney Spears, entre muchos otros.

Algunos espectáculos, sin embargo, han sido vistos por una cantidad impresionante de personas. Estos son los que han alcanzado los mayores números de audiencia.

Kendrick Lamar

En el Super Bowl LVIII, realizado en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, el rapero Kendrick Lamar ofreció un espectáculo potente, tanto por su música como por su propuesta visual. Interpretó temas como "Squabble Up", "TV Off", "HUMBLE", "Not Like Us", y más.



Además, sorprendió al público con la participación de SZA, con quien interpretó "Luther" y "All the Stars", y de la tenista Serena Williams, quien hizo una aparición especial durante "Not Like Us". En total, 133.5 millones de personas vieron esta actuación.

Usher

El artista Usher fue el encargado del show en el Super Bowl LVIII en 2024. Su presentación incluyó varios de sus mayores éxitos, como "Caught Up", "Burn", "U Got It Bad", "Confessions Part II" y "Love In This Club".

Usher durante show del medio tiempo en el Super Bowl LVIII.

Logró reunir una audiencia de 123.4 millones de espectadores, convirtiéndose en uno de los shows más vistos.

Rihanna

Uno de los momentos más comentados del Super Bowl LVII de 2023 fue cuando Rihanna apareció en el escenario del State Farm Stadium en Glendale, Arizona, y reveló que estaba embarazada de su segundo hijo con A$AP Rocky.



La cantante interpretó grandes éxitos como "Only Girl (in the World)", "We Found Love", "S&M", "Rude Boy", "Work", entre otros. Este impactante regreso a los escenarios fue visto por 121 millones de personas.

Katy Perry

En el Super Bowl XLIX de 2015, Katy Perry entregó un espectáculo lleno de color, escenografía llamativa y momentos virales. Interpretó "Roar", "California Gurls" y "Firework", con la participación especial de Lenny Kravitz, Missy Elliot y la banda de marcha de la Universidad Estatal de Arizona.

Katy Perry

Además, fue el show que generó el famoso meme del Left Shark, uno de los bailarines disfrazados de tiburón. Este espectáculo también alcanzó los 121 millones de visualizaciones.

Lady Gaga

Otra presentación que captó la atención de millones fue la de Lady Gaga en el Super Bowl LI de 2017, desde el NRG Stadium de Houston, Texas. La artista interpretó temas como "Poker Face", "Born This Way", "Paparazzi" y "Just Dance", combinando su talento vocal con acrobacias, luces y una producción impecable. Su actuación fue vista por 117.5 millones de personas.



