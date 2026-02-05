Bad Bunny se conmueve hasta las lágrimas por su llegada al Super Bowl LX

Apple Music dio el banderazo oficial a la cuenta regresiva para el Medio Tiempo del Super Bowl LX con una conferencia de prensa que dejó claro que el espectáculo promete ser uno de los más memorables de los últimos años. Además de Bad Bunny, protagonista absoluto del evento, también estuvieron presentes artistas como Charlie Puth, Coco Jones y Brandi Carlile, quienes formarán parte de las actividades musicales en torno al gran juego.

Fans, medios internacionales y ejecutivos de la industria se dieron cita para escuchar de primera mano los detalles de un show que ya genera expectativas globales.

Una entrada icónica al ritmo de “Chambea”

Bad Bunny hizo su aparición de manera tan inesperada como contundente. Vestido con un enorme abrigo, lentes oscuros y un gorro con dos pequeñas orejitas de conejo, el cantante irrumpió en el escenario al ritmo de “Chambea”.

Los gritos no se hicieron esperar: “¡Te amo, Benito!”, resonaron en la sala, marcando el tono de lo que sería un encuentro cargado de emoción.

Bad Bunny en conferencia de prensa previo al medio tiempo del Super Bowl Getty Images via AFP

Bad Bunny habla sobre su presentación en el Super Bowl LX

Lejos de un discurso ensayado, Bad Bunny se tomó unos segundos antes de hablar. Con voz sincera, explicó el torbellino emocional que vive actualmente.

No sé cómo me siento, es demasiado. Estoy a la mitad de mi tour, estuve en los Grammy la semana pasada. He estado trabajando en este show… ha sido demasiado, confesó.





El artista aseguró que la palabra que mejor define este momento de su vida es “agradecido”, una sensación que, según él, ha marcado todo este año gracias a DtMF.

Conferencia de Bad Bunny previo al Super Bowl Getty Images via AFP

¿A Bad Bunny le gustan los deportes?

Aunque reconoció entre risas que no es “bueno” practicando deportes, Bad Bunny dejó claro que el vínculo entre la música y el deporte ha sido una constante en su vida.

Vengo de Puerto Rico. Fútbol, box, básquetbol… crecí viendo y jugando deportes muy mal, pero los amo.

Para él, llegar al Medio Tiempo del Super Bowl representa una combinación perfecta de dos pasiones que lo han acompañado desde niño.

Es una de mis combinaciones favoritas: la música y el deporte. Es algo que me hace sentir pasión.

Bad Bunny en conferencia previo al medio tiempo del Super Bowl Getty Images via AFP

DtMF: el álbum que lo cambió todo

Uno de los momentos más reveladores de la conferencia llegó cuando Bad Bunny habló del impacto de DtMF, proyecto con el que recientemente ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año.

Ese proyecto me enseñó mucho. Es el más especial que he tenido. No estaba buscando el Grammy, ni el Latin Grammy, ni el Medio Tiempo del Super Bowl. Yo solo buscaba conectar con mis raíces, con mi gente, de manera honesta.

Un Medio Tiempo con identidad y emoción

Aunque no reveló detalles específicos del show, la conferencia dejó entrever que el Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX estará profundamente conectado con su historia, sus raíces y la etapa artística que vive actualmente.

Con una carrera que no deja de romper fronteras y un discurso cada vez más introspectivo, Bad Bunny llega al escenario más grande del deporte mundial no desde la arrogancia del éxito, sino desde la gratitud.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo una alianza comercial con la NFL para desarrollar productos de forma conjunta. Imagen generada con Inteligencia artificial

Bad Bunny habla de sus invitados al Super Bowl LX

Durante la conferencia, Bad Bunny dejó claro que su participación en el Medio Tiempo del Super Bowl LX no es un logro individual, sino colectivo. El artista aseguró que siente el respaldo de su familia, amigos y, especialmente, de toda la comunidad latina alrededor del mundo. Para él, este escenario representa una invitación abierta a quienes lo han acompañado desde el inicio de su carrera.

El apoyo global que acompaña a Bad Bunny rumbo al Super Bowl

El cantante subrayó que el cariño que recibe trasciende fronteras y culturas. Desde Estados Unidos, México y Francia, hasta países tan lejanos como China, Bad Bunny afirmó que constantemente se encuentra con personas que lo detienen en aeropuertos y calles para expresarle su apoyo y desearle éxito en el Medio Tiempo. Este respaldo internacional refuerza la magnitud de su impacto como figura global de la música.

Bad Bunny aseguró que está convencido de que la gente será feliz durante el espectáculo. Más allá de cifras, récords o expectativas mediáticas, su principal objetivo es que el público baile, disfrute y viva el show como una experiencia positiva y memorable. Para el artista, el Super Bowl LX será un espacio de celebración colectiva.

Bad Bunny en el Super Bowl. Especial

El pilar detrás de Bad Bunny: el papel fundamental de su madre

Al hablar de las personas clave en su vida, Bad Bunny no dudó en mencionar primero a su mamá. Con la voz cargada de emoción, explicó que ella creyó en él incluso antes de que existiera el fenómeno global en el que se ha convertido. Más allá de su carrera musical, destacó que su madre siempre confió en él como persona, apoyando sus decisiones, su criterio y su forma de ver el mundo.

El sueño de Bad Bunny que nunca imaginó

Al reflexionar sobre su vida antes de la fama, Bad Bunny confesó que jamás se imaginó llegando a un escenario como el del Super Bowl. Aun así, al mirar atrás, reconoce que todo lo que ha vivido representa exactamente lo que siempre deseó. Asegura que, incluso sin la música, habría seguido creando y escribiendo, porque el impulso artístico siempre estuvo presente en su vida.

AAAT*