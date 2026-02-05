Mar de Regil es elegida como la primera embajadora mexicana de Too Faced

Mar de Regil suma un nuevo logro a su carrera y lo hace de la mano de una de las firmas de maquillaje más reconocidas a nivel internacional. La creadora de contenido mexicana fue elegida como la primera embajadora mexicana de Too Faced.

Mar de Regil revela su última colaboración

La noticia fue revelada por la propia Mar a través de sus redes sociales, donde compartió un video usando uno de los productos estrella de la firma: el Born This Way Super Coverage Concealer.

La creadora de contenido será la imagen del Born This Way Super Coverage Concealer, uno de los productos estrella de la marca. IG marderegil._

Con un mensaje cercano y honesto, la influencer expresó su entusiasmo por representar a una marca con la que se identifica plenamente.

Me encanta cuando el maquillaje deja ver piel real, sin filtros. Por eso hoy me emociona compartir que soy embajadora de Too Faced”, escribió, destacando su afinidad con una belleza auténtica y sin reglas.

¿Por qué Mar de Regil es embajadora de Too Faced?

La elección de Mar de Regil no es casualidad. En los últimos años, se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más influyentes del país, destacando por su estilo directo, su cercanía con su comunidad y una pasión genuina por el mundo beauty.

Estos valores encajan de forma natural con el ADN de Too Faced, una marca que desde sus inicios ha apostado por la creatividad, la diversión y la confianza personal.

Mar de Regil se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más influyentes del país, destacando por su autenticidad, cercanía con su comunidad y su pasión por la belleza. Su personalidad y estilo reflejan de manera natural los valores de Too Faced: confianza, creatividad y diversión sin reglas”, compartió la firma en un comunicado oficial.

Autenticidad, cercanía y amor por el maquillaje fueron claves para que Mar fuera elegida como embajadora. IG marderegil._

Con esta alianza, la marca busca fortalecer su conexión con el público latinoamericano, poniendo especial atención en el mercado mexicano.

¿Cuál es el producto favorito de Mar de Regil de Too Faced?

A lo largo del año, Mar será el rostro del Born This Way Super Coverage Concealer, uno de los productos más emblemáticos de Too Faced. El corrector promete alta cobertura, acabado natural y una duración de hasta 12 horas, características que han convertido a esta fórmula en un favorito global.

La marca, parte de Estée Lauder Companies, fortalece su vínculo con el público latinoamericano. IG marderegil._

Too Faced fue fundada en 1998 por Jerrod Blandino y Jeremy Johnson, y desde entonces se ha caracterizado por sus fórmulas innovadoras, empaques llamativos y un discurso que celebra la individualidad.

En 2016, la marca se integró al portafolio de Estée Lauder Companies, consolidando su presencia global. En México, sus productos se comercializan a través de Sephora México, donde cuentan con una sólida base de seguidores.

El producto protagonista de la colaboración será el Born This Way Super Coverage Concealer. IG marderegil._

Este nombramiento refleja un cambio en la manera en que las marcas de belleza se relacionan con sus embajadores. Más allá de la imagen aspiracional, Too Faced apuesta por perfiles que conecten desde lo real, mostrando piel verdadera y rutinas alcanzables.

Por ello, Mar de Regil representa una nueva generación de referentes beauty: jóvenes, honestos y profundamente conectados con su comunidad digital.

Si quieres conocer otras noticias de la creadora de contenido, no te pierdas el siguiente video.