Uber llega a Tulum y Playa del Carmen; usuarios celebran y taxistas temen perder pasaje

Uber concretó su llegada a Tulum y Playa del Carmen este 20 de octubre y ofreció viajes gratis por apertura, lo que provocó una reacción favorable de usuarios que ven en la plataforma una alternativa ante las elevadas tarifas del servicio de taxi, mientras operadores del volante advierten que la competencia podría agravar la falta de trabajo que ya enfrentan.

La nueva opción de transporte fue recibida con buenos ojos por comerciantes y habitantes, quienes consideran que la competencia puede ayudar a bajar los precios y obligar a mejorar las condiciones del servicio. Mauricio Morales, comerciante en Tulum, sostuvo que la entrada de más opciones beneficia al consumidor y cuestionó los cobros del transporte tradicional.

"La competencia siempre es sana en los mercados", señaló, al considerar que los costos de los taxistas eran demasiado elevados en comparación con los que ofrecen las aplicaciones.

Por el primer día de operación, Uber ofrece viajes gratis en Tulum. Fátima Vázquez

En el mismo sentido, Mayra Canul, habitante de Tulum, afirmó que contar con un servicio más económico representa una ventaja para quienes necesitan trasladarse por la ciudad, pues los precios de los taxis pueden resultar excesivos.

Las diferencias entre tarifas también fueron expuestas por Morales, quien comparó los cobros de las aplicaciones con los del taxi en uno de los recorridos más conocidos del destino: del centro de Tulum a la zona arqueológica.

De acuerdo con el comerciante, mientras aplicaciones como DiDi ofrecen ese traslado entre 60 y 80 pesos, un taxi puede cobrar entre 150 y 200 pesos. La diferencia, aseguró, supera el doble del costo de la alternativa digital más económica.

La activación de Uber llega así en un escenario de inconformidad por los precios del transporte, con usuarios que esperan encontrar viajes más accesibles y promociones que, durante la apertura, incluyen traslados completamente gratis.

Los taxis tradicionales mantienen una fuerte presencia en las principales vialidades del destino turístico Fátima Vázquez

La postura de los taxistas ante la crisis laboral

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos la incorporación de la plataforma. Brigadier Hernández, operador del sindicato de taxistas Tiburones del Caribe de Tulum, aseguró que el gremio atraviesa una situación complicada por la falta de pasaje y advirtió que la competencia de Uber podría reducir todavía más sus ingresos.

El taxista afirmó que llevaba cerca de una hora detenido sin conseguir un servicio y sostuvo que la incorporación de nuevas plataformas representa otra presión para los conductores que dependen de cada viaje para obtener ingresos.

La llegada de Uber abre un nuevo capítulo en la disputa por el transporte en Tulum y Playa del Carmen. Por un lado, los usuarios celebran la posibilidad de pagar menos; por el otro, los taxistas temen que la competencia profundice la crisis laboral que dicen enfrentar.

Por ahora, la promoción de viajes gratis por apertura es uno de los principales atractivos para los usuarios. La prueba de fondo será conocer qué tarifas manejará la plataforma una vez que termine la oferta y si logra mantener precios competitivos en dos destinos donde el costo del transporte se ha convertido en motivo constante de inconformidad.