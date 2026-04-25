CCXP México 2026: del poderoso mensaje de Doc Brown al humor irreverente de Aaron Paul

¡Es cierto! Sí es posible cambiar el rumbo del futuro y no es necesario subir a un Delorean y viajar muchos años en el tiempo, lo más importante es el presente, así lo dijo Christopher Lloyd durante su panel ayer en la primera jornada de la Comic Con Experience México. Cada quien, como su icónico personaje Doc Emmet Brown, es dueño de su destino, incluso si no tienen un aliado como McFly, o una máquina poderosa.

Persigan sus sueños, crean en ustedes mismos, no se rindan, vayan por eso que sueñan sin detenerse, aunque claro, a veces quizá tengan que ceder un poco, pero ahora quiero darles una cita de la película Volver al Futuro: ‘El futuro es para ustedes, ustedes hacen el futuro, hagan alguno mejor’”, sentenció Christopher ante el aplauso de los cientos de presentes que llegaron temprano sólo para ver que el Doc “He’s alive!!!”.

“¡Buenos días!, alabado sea”, dijo Christopher al llegar al frente del escenario Thunder, relajado, tranquilo, paciente. Caminó entre el humo, entre los fuegos artificiales y recibiendo con brazos abiertos los gritos y aplausos del público. Se sentó y comenzó a conversar, hizo un repaso por su trayectoria, pero más importante aún, dio cuenta de sus pasiones, de lo que mueve al hombre detrás de personajes icónicos. Eso que lo tranquiliza, que lo despeja, que lo hace olvidar, que lo nutren desde siempre.

Me apasiona la jardinería. Hay algo maravilloso en ver las cosas crecer, las plantas, ver los árboles, ver los árboles crecer, ir a un bosque, ver cómo con una semilla se convierte en algo enorme, ver todo de follaje, ver crecer un árbol es algo espiritual, verlo hasta que se vuelve fuerte es casi como estar en la iglesia, confesó Lloyd.

Ciudad de Mexico.24 abril 2026.Aspectos de la CCXP MX 2026.En la imagen, ambiente, cosplayers, color durante la CCXPMX2026. Eduardo Jimenez Fernandez

Recordó también su propia semilla, ésa que se sembró en él hasta hacerlo uno de los actores más reconocibles de Hollywood, de cuando era un niño, cuando leía revistas, se entretenía y comenzaba a soñar, como invitaba a todos en el panel.

Cuando era un niño, me gustaba ver caricaturas en las revistas, cómics y había una caricatura del Tío Lucas, yo tenía unos 8 o 10 años y me encantaba el Tío Lucas, me fascinaba porque no era malo, pero podía ser muy travieso y cuando vivía en Los Ángeles, muchos años después, alguien me llamó y me preguntó si quería hacer al Tío Lucas en una película y fue increíble, no lo podía creer, es la prueba de que ése sueño puede cumplirse, aseguró Lloyd.

Doc Brown, en Volver al futuro; el Tío Lucas, en Los Locos Addams, y el Juez Doom fueron unos de los personajes que se repasaron durante el panel, donde se proyectaron algunos de los mejores momentos del actor que ha marcado generaciones.

En el público, adultos en su mayoría, aplaudían cada consejo, se emocionaban con cada escena rebobinada, sonreían, tomaban la foto, confirmaban cualquier cosa que dijera Christopher; él, ya tierno, noble y sensible, a veces no escuchaba lo que decía el público o lo que le preguntaban los panelistas.

Pero nunca negaba una sola respuesta, siempre estuvo sonriente, y lanzaba carcajadas con esa voz grave y espesa que delataba, como sus canas, su edad, una risa lenta que a su vez dejaba ver su sabiduría.

Ciudad de Mexico.24 abril 2026.Aspectos de la CCXP MX 2026.En la imagen, Christopher Lloyd. Eduardo Jimenez Fernandez

Me siento muy afortunado de haber podido hacer a todos estos personajes, nunca pensé que interpretaría a una máquina, pero fue fascinante. Me siento muy gratificado de poder hacer todo esto cuando era un actor joven, en mis 20 nunca imaginé estar sentado aquí hoy después de tantas décadas, esto va más allá de mi imaginación, estoy agradecido por todas las oportunidades que he tenido, agregó el Doc.

Muchos en ese panel lo veían como un mentor al cual seguir sus pasos, como tal lo contemplaba el público, también lleno de niños que lo conocen por sus padres o por sus abuelos que les han mostrado esas películas clásicas de Lloyd, al final, se inmortalizó en la convención tal como ha hecho con sus películas, firmó con ese pulso poco preciso de alguien muy adulto, con líneas irregulares, una de las letras de la CCXP e inauguró una nueva tradición antes de despedirse entre aplausos.

Ciudad de Mexico.24 abril 2026.Aspectos de la CCXP MX 2026.En la imagen, Christopher Lloyd. Eduardo Jimenez Fernandez

Lugar para todos

El Centro Citibanamex es el epicentro donde aquellos amantes del anime, el cine, las series y todo aquello que se considera cultura pop se reúnen cada año para disfrutar como ellos quieran.

Sí, en la CCXP todos caben, desde los niños que van acompañados por sus papás, los papás fans de las sagas de Star Wars o Volver al Futuro que arrastraron a sus hijos a la convención, aquellos que aman los cosplay –tanto verlos como vestirlos–, los amantes de la memorabilia y hasta aquellos que llegan por curiosidad, para todos hay algo que puede interesar.

Libros, oportunidad para tomarte fotos con los invitados a este primer día de la convención, alimentos, dulces de otras galaxias, en fin, la CCXP, en su tercera edición en México es un universo alterno donde no sólo hay personajes icónicos como Mario Bros, Spider-Man o Grogu (conocido en el bajo mundo como Baby Yoda), también hay sorpresas como Bruce Dickinson, quien no sólo es la cara de Iron Maiden... es un universo en sí mismo.

Todo un caballero inglés

Si algo hay que reconocerles a los británicos es que tienen un profundo amor y respeto por las tradiciones, y en ese sentido, Bruce Dickinson no es la excepción a la regla.

Su nombre es conocido en el mundo por Iron Maiden y la música que ha alcanzado a millones de personas a lo largo de 50 años y, a partir de Maiden, Dickinson tuvo la oportunidad de expandirse, y una cosa que llegó de Maiden y la tradición inglesa fue, sin duda alguna, las cervezas Trooper de la banda que no sólo mantienen la tradición inglesa de la fermentación, sino que toman su identidad de cada país donde las producen.

“Bueno, todo lo que hacemos más allá de la música suele ser cosas que nos gusta hacer a nosotros mismos. Yo bebo cerveza, así que hablé con otros chicos y nos pusimos en contacto y ahora tenemos cervezas premiadas para nosotros, cervezas de verdad. Elaboramos cerveza en Alemania, Suecia y República Checa, que son países con una gran tradición cervecera. Y lo que hacemos es que la velocidad es similar a la de la cerveza de barril, sin seguir las modas. Así que, con la cerveza, pensé: ¿por qué intentar producir la misma cerveza en todo el mundo si la hacemos en Inglaterra?

Cada vez que vamos a una nueva cervecería, ésa es la identidad de la cerveza en Alemania, la identidad de la cerveza en Brasil, es que tenemos cuatro o cinco cervezas, todas cervezas de verdad. Cada una con su propia identidad

Ciudad de Mexico.24 abril 2026.Aspectos de la CCXP MX 2026.En la imagen, Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden. Eduardo Jimenez Fernandez

Bueno, mi preferencia personal es la cerveza inglesa tradicional, la inglesa es mejor, pero cuando empecé a cultivar Trooper, que fue diseñada para ser una clásica cerveza inglesa, de hecho, intentamos reproducir la experiencia de una cerveza de barril en una botella. Así que piensas: ‘¡Guau, sabe casi como si la hubieran sacado de un grifo!’. Sí, porque la cerveza tradicional británica está viva. La cerveza viene de la cervecería y la levadura, todos los microorganismos, siguen vivos. No está pasteurizada, no está, ya sabes, puede que la hayan filtrado, y no está pasada por agua, compartió Bruce en una cátedra de crimiología.

Pero Dickinson, que no sólo produce cerveza, vuela el Ed Force One cuando está de gira con Iron Maiden y es un esgrimista desde los 15 años, también se ha aventurado al mundo de los cómics, y es aquí donde el nacido en Nottinghamshire encaja perfecto con la CCXP porque The Mandrake Project no sólo es el disco más reciente de Dickinson en solitario, es también una historia oscura y adulta sobre el poder, el abuso y la lucha por la identidad, ambientada en el mundo del genio científico y oculto.

La serie de cómics cuenta con guion de Tony Lee e ilustraciones espectaculares de Staz Johnson para Z2 Comics. Se publica en 12 números trimestrales que se recopilarán en tres novelas gráficas anuales.

El álbum es una joya. Son 10 canciones, 60 minutos. Tiene muchísimos matices de rock. Desde Dick Dale y Rainbow Rising hasta temas modernos y muy potentes. Es emocionante, estoy emocionado, íbamos a hacerlo hace 14 años, pero me diagnosticaron cáncer de garganta. Luego vino la pandemia, así que nos quedamos como..., pero el álbum estaba casi terminado desde hace 14 años, lo hemos retocado, mejorado y pulido un poco.

Y se me ocurrió la idea de crear una historia alrededor de algunas de las canciones del álbum, que también sería un cómic, una novela gráfica o como quieras llamarlo. O sea, alguien pregunta: ‘¿qué es una novela gráfica?’ Porque les da vergüenza decirlo, a mí me gusta, en realidad, cualquier cosa que te haga lucir bien, como Marilyn Monroe. Una es The Mandrake Project, el álbum, la otra es Mandrake Project, el cómic, que es un proyecto de 12 episodios, de tres años, tres años y medio. Tenemos el primer tomo, y el segundo se publicará a finales de año, o bueno, más adelante este año. Así que el 22 de junio, en el cómic, en San Diego, agregó.

“Yeah Bit..%$%”, Aaron Paul enciende la CCXP

Después de la solemnidad y ternura de un referente clásico como Christopher Lloyd, también hubo espacio para alguien con una energía más fresca, irreverente y confiada: Aaron Paul, recordado por Jessie Pinkman en Breaking Bad o Tod Chavez en Bojack Horseman, que puso el toque de humor y diversión a la convención.

Amo México, amo a los mexicanos, la comida, el arte, he ido a Oaxaca muchas veces, ésta es mi cuarta vez de viaje aquí, es uno de los mejores lugares del mundo, todo en esta ciudad es hermoso, dijo Paul para comenzar.

Pero lo mejor vendría después, cuando luego de perder un reto con uno de los panelistas, tuvo que cumplir un castigo, recrear la escena icónica de Breaking Bad incluyendo su frase más icónica “Así se hace, perra”, y prosiguió: “¿Dónde está mi dinero perra? ¿Dónde está mi dinero?”, la gente explotó, se emocionó y sintió que el día había valido la pena.

Ciudad de Mexico.24 abril 2026.Aspectos de la CCXP MX 2026.En la imagen, Aaron Paul, actor de Breaking Bad.Foto: Eduardo Jimenez Fernandez Eduardo Jimenez Fernandez

Sí, sí, sí. Me piden mucho hacer esto (decir perra). Cada dos años la gente joven descubre esta serie (Breaking Bad) y siempre se mantiene fresca, pero bueno, para no hacerte el cuento largo la gente me llama ‘perra’, estoy seguro que me han llamado perra más que a nadie en el mundo, bromeó.

Pero no todo fueron risas, también se detuvo un momento y agradeció por el espacio, recordó cuando era un joven y estuvo del otro lado, buscando su lugar de identidad en convenciones.

Amo las películas, he ido a convenciones promoviendo algo que recientemente hice más consciente, me gusta sentarme en estas convivencias para reunirme con personas como ustedes, es muy gratificante, amoroso, me encanta ese sentido de comunidad, todos ustedes todos se entienden y pueden ir a un lugar seguro a ser como son, de esto se trata todo, aseguró Paul.

Al final, reforzó el mensaje de Lloyd, pero sumó algo que es necesario para controlar su destino y no terminar en picada como Jessie Pinkman: la dedicación.

Hagan lo que quieran hacer, todos en esta sala tienen la capacidad de hacerlo, sueña en grande pueden lograrlo, sólo se necesita dedicación, enfoque, las cosas no les van a caer del cielo, sean escritores, actores, lo que quieran, háganlo, desde que era joven lo soñaba y un día, un profe dudó de mí, me dijo: “Tienes que tener un plan y eso me dio más energía para que mi fuego interno quemara más y más, y poder decir: ‘Mi plan a funcionó'.

Los prohibidos

Por su parte, Tom Wlaschiha no dudó en sacar los prohibidos durante el panel que ofreció en el Thunder Stage ya que una de las actividades que realizó durante su presentación fue nada más y nada menos que bailar La Macarena, mientras el público la cantaba.

Y también no dudó en aceptar los desafíos que le hicieron los anfitriones durante el juego de la botella, entre ellos leer en español el trabalenguas de los Tres tristes tigres, lo cual hizo a la perfección.

Ciudad de Mexico.24 abril 2026.Aspectos de la CCXP MX 2026.En la imagen, Tom Wlaschiha. Eduardo Jimenez Fernandez

“No tengo idea de lo que estoy diciendo. Bueno creo que son tres tigres”, lanzó el actor de Games Of Thrones y Stanger Things, pero no dejó pasar la oportunidad de lanzar el reto a que los mexicanos dijeran un trabalenguas en alemán… no les fue tan bien.