Critican a José Madero por campaña con pósters de “Se busca”

José Madero volvió a llamar la atención por la promoción de su música, aunque esta vez no fue precisamente por una nueva canción.

Una campaña colocada en calles de la Ciudad de México recibió críticas por el concepto utilizado. Pero, ¿cuál fue la razón detrás de todo esto?

¿Por qué critican los pósters de “Se busca” de José Madero?

Durante esta semana comenzaron a aparecer en distintos puntos de la Ciudad de México varios pósters en blanco y negro con fotografías de José Madero. Sobre las imágenes destaca una frase que normalmente tiene un significado muy diferente fuera de una campaña publicitaria: “Se busca”.

Los anuncios forman parte de la promoción de Querido…, álbum que el exvocalista de Pxndx publicó a principios de septiembre.

Sin embargo, fue precisamente la estética elegida para promocionar el proyecto la que provocó cuestionamientos entre algunos usuarios de redes sociales.

Las críticas se concentraron en el parecido de los anuncios con los carteles utilizados para buscar personas desaparecidas. Algunos internautas consideraron inapropiado utilizar ese tipo de referencia como recurso publicitario debido a la problemática de desapariciones que enfrenta México.

Una usuaria identificada como @larevueltita_ cuestionó la estrategia después de compartir fotografías de la publicidad colocada en las calles.

“¿Por qué tienen que recurrir a propaganda tan baja?”, escribió al referirse a los anuncios.

Otra cuenta, @ElenaPoe_, también criticó el concepto y señaló que no consideraba adecuado utilizar un tema sensible para promocionar música. Entre las respuestas a las publicaciones aparecieron otros mensajes de rechazo hacia la campaña.

Pósters de José Madero con la frase “Se busca” fueron colocados en calles de la Ciudad de México. X @larevueltita_

¿Qué significan los pósters de José Madero?

Aunque el diseño provocó críticas, los pósters esconden además parte de la estrategia para promocionar los próximos lanzamientos relacionados con Querido… Las imágenes mencionan tres canciones específicas del disco.

Los temas que aparecen son

Dedos Rotos y Funerales

Postales desde el Fin del Mundo

Semestre de Otoño

La conexión fue detectada por seguidores del cantante debido al material que ha acompañado al lanzamiento del álbum. La usuaria @Itsanaluz explicó en un video que las canciones del proyecto ya cuentan con visualizers, excepto precisamente los tres temas mencionados en los anuncios.

Los pósters también incluyen una referencia a la búsqueda de un “video oficial”, por lo que los seguidores interpretaron la campaña como una pista sobre los próximos videos musicales que José Madero planea publicar durante esta etapa.

A partir de esos detalles surgieron distintas teorías. Una de ellas plantea que los tres videos podrían estar terminados y que la publicidad colocada en la capital forme parte de una dinámica para que los seguidores descubran información sobre sus estrenos.

Hasta ahora, esa interpretación permanece como una teoría de los fans. La campaña permite relacionar los tres títulos con futuros contenidos audiovisuales, pero no establece públicamente las fechas en las que serían estrenados.

José Madero recibió críticas por la campaña con pósters de “Se busca” utilizada para promocionar su música. Cuartoscuro

José Madero promociona su álbum Querido… en medio de las críticas

La campaña aparece pocas semanas después del lanzamiento de Querido…, el nuevo material discográfico de José Madero.

El álbum fue publicado a principios de septiembre y abrió una nueva etapa en la carrera en solitario del cantante.

Madero ha recurrido anteriormente a dinámicas y elementos visuales para acompañar sus lanzamientos, por lo que los seguidores suelen buscar referencias y pistas dentro de sus publicaciones.

En esta ocasión, esa estrategia salió de las plataformas digitales para llegar directamente a las calles de la capital.

El recurso buscaba generar curiosidad alrededor de tres canciones que todavía tienen pendiente un video oficial. La frase “Se busca” funciona dentro de ese concepto como una referencia a esos audiovisuales que aún no han sido publicados.

Sin embargo, la lectura publicitaria convivió con otra interpretación. Para quienes cuestionaron la campaña, el problema no estuvo en promocionar nuevos videos, sino en utilizar una estética que consideran demasiado cercana a materiales vinculados con la búsqueda de personas desaparecidas en México.