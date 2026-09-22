Bajista de PXNDX abre posibilidad a un reencuentro en el Estadio GNP

Ricky Treviño, exbajista de PXNDX, abrió la posibilidad a un reencuentro de la banda encabezada por José Madero, con posible escenario en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México (CDMX).

Durante una entrevista con el youtuber Melo Montoya, el músico reconoció que persisten conflictos internos entres los exintegrantes de PXNDX, pero aseguró que él estaría dispuesto a un regreso.

Bajista de PXNDX abre posibilidad a un reencuentro en el GNP

Ricky Treviño, exbajista de PXNDX. YT Melo Montoya

Aunque Treviño, mejor conocido como Ricky PXNDX, señaló que los problemas entre José Madero, Arturo Arredondo y Jorge “Kross” Vázquez y él mismo podrían frenar un posible regreso de la banda, explicó que se podría retomar el proyecto si se dejan atrás lo egos.

Hay mucho problema interno que está muy difícil de sobrepasar. Y te digo, son egos, son egos entre integrantes”, explicó mientras que confesó que él ya había superado ese conflicto personal.

Cuando Montoya le preguntó sobre qué haría si Madero, Kross y Arturo Arredondo lo llamaran para retomar el proyecto, Treviño respondió: “Que sí, obvio”.

El exbajista de PXNDX imaginó el show del reencuentro en el Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, al menos con dos fechas por la capacidad de convocatoria que, consideró, tiene todavía la banda.

En esta línea, señaló que son dos condiciones necesarias para que el reencuentro de PXNDX ocurra:

Resolver las diferencias personales

Que el proyecto represente un buen negocio

Desgraciadamente mucha gente lo hace por dinero (...) tenemos que vivir de algo, ¿no?”, reflexionó sobre esa posibilidad.

Treviño aprovechó el espacio y la plática sobre un posible reencuentro de la banda para mandar un mensaje a sus excompañeros músicos:

Que ya, güey (...) nada más de que reconsideren, piensen (...) volver a sentir lo que sentíamos hace diez años (...) como cerrar un ciclo, como que one more round, como en Rocky”.

Ricardo Treviño admite plagio en canciones de PXNDX

PXNDX, banda. PXNDX

Acerca de las polémicas acusaciones a PXNDX por haber plagiado canciones de bandas como Green Day, My Chemical Romance y Blink-182, entre otras, Ricardo Treviño admitió que había ocurrido, contrario a lo que José Madero siempre ha sostenido, negando por supuesto los señalamientos.

El exbajista de la banda reconoció que los plagios eran muy evidentes yq ue inclían desde letras hasta melodías.

Con ello, contestó al cuestionamiento sobre las bandas que fueron víctimas de plagio de PXNDX:

Pues de los típicos que, que escuchábamos en ese entonces, ¿no? O sea, pues My Chemical Romance, Green Day, Blink”, enlistó.

El músico no mostró incomodidad sobre el tema y contestó cada una de las preguntas que le hizo el youtuber sobre ello, como, por ejemplo, la duda sobre si el restro de los integrantes reconocía también los plagios:

Sí, pues yo creo que todos hablan muy abiertamente de esto, porque pues sí... sí pasó”.

Esa declaración especialmente causa controversia puesto que, hasta ahora, no se sabe de algún exintegrante más de PXNDX que haya hablado sobre los plagios de la banda, es más, José Madero siempre ha rechazado esa palabra y más bien utiliza el término: “inspiración”.

Cabe recordar cuando Kross en 2006 ofreció una entrevista con el programa Versus, de Telehit, y ahí apeló a la casualidad:

No robamos, es coincidencia, no sé... el subconsciente te traiciona”.

Álbum “Amantes Sunt Amentes” salió como reivindicación

PXNDX, banda. PXNDX

Hablando del tema de los plagios, Ricky PXNDX confesó que el álbum “Amantes Sunt Amentes” se lanzó rápidamente como estrategia para cambiar la narrativa pública.

Para ti con desprecio duró un año máximo, porque ahí fue exactamente el tiempo cuando fue lo de los plagios y sacamos el Amantes”, detalló el exbajista.

Según Treviño, el resultado del lanzamiento del nuevo disco superó las expectativas comerciales de la banda.

Fue como una reivindicación a los errores que cometió la banda, de los plagios y de todo eso”, afirmó.

Sobre tal éxito, el exbajista de la banda indicó que, incluso, esa popularidad se mantiene hasta la actualidad.

Si tú checas cuáles son las canciones más populares de Panda, todas son del disco amarillo (...) del disco de la reivindicación”, aseguró Treviño.

Asimismo, habló sobre los rumores que apuntaban a que Green Day habría demandado a la banda por 944 mil dólares tras el presunto plagio de “Dry Ice” y “At the Library”.

Sí, que hubo demandas y todo eso. Bueno, eso no es cierto”, aclaró el exbajista.

¿Qué canciones fueron supuestamente plagiadas por PXNDX?

PXNDX (Panda) fue una banda mexicana de rock alternativo originaria de Monterrey, Nuevo León, formada en 1996. Alcanzó gran popularidad durante los años 2000 con canciones como “Cita en el quirófano”, “Los malaventurados no lloran”, “Narcisista por excelencia” y “Disculpa los malos pensamientos”.

En 2016, PXNDX anunció una pausa indefinida después de una gira de despedida. Posteriormente, José Madero desarrolló su carrera como solista, mientras que los demás integrantes también emprendieron distintos proyectos.

Sin embargo, una de las polémicas más recordadas de PXNDX fueron los supuestos plagios en canciones como:

“Miedo a las Alturas” — “It's Not a Fashion Statement, It's a Deathwish”, de My Chemical Romance.

“Descanso = Ódiame” — “ Nobody Puts Baby in the Corner”, de Fall Out Boy .

“Mi Huracán Llevaba Tu Nombre” — “ Elegy ”, de Inspection 12 .

“En el Vaticano” — “ It's Just Me”, de Allister .

“Hola” — “ Fat Lip ”, de Sum 41 .

“ Miércoles ” — “Dry Ice”, de Green Day .

“Sweater Geek ” — “At the Library”, de Green Day .

“Mi Muñeca” — “Today”, de The Smashing Pumpkins .

“Cita en el Quirófano” — “Lilacs and Lolita”, de From Autumn to Ashes, y “ Playing for Keeps ”, de Matchbook Romance .

“Gripa y Mundial” — “Sick Boy ”, de MxPx

La mayoría de estas comparaciones se hicieron públicas a través de medios, videos y seguidores que analizaron las semejanzas entre las canciones.