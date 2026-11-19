Mientras Christian Nodal enfrenta dos disputas legales que involucran a integrantes de su familia, su madre, Cristy Nodal, llamó la atención por su reciente actividad en redes sociales y el acercamiento que tuvo con Cazzu.

¿Qué publicó Cristy Nodal sobre Cazzu?

La tarde del miércoles 18 de noviembre, Cristy Nodal compartió en su cuenta de Instagram una publicación de la cantante argentina, quien se encuentra de gira con Latinaje, su proyecto musical con el que ha recorrido distintos países de América Latina.

El contenido original fue publicado por Cazzu un día antes y consistía en un video acompañado de un mensaje de agradecimiento al público de Guatemala y Costa Rica, países donde ofreció conciertos los días 12 y 14 de noviembre, respectivamente.

Aunque la publicación no hacía referencia a Christian Nodal ni a sus diferencias legales, el gesto de su madre llamó la atención debido a la relación que mantiene con la argentina, quien también es madre de su nieta, Inti.

Cristy compartió el contenido desde su perfil de Instagram, donde reúne a más de 886 mil seguidores, sin acompañarlo de algún pronunciamiento sobre los problemas judiciales que enfrenta el intérprete de regional mexicano.

Cristy Nodal compartió una publicación de la gira Latinaje de Cazzu en medio de los conflictos legales de su hijo. IG cristy_nodal

¿Por qué Christian Nodal enfrenta una disputa legal con su padre?

Además de las diferencias que mantiene con su expareja, el intérprete de Adiós amor atraviesa un conflicto con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, relacionado con los derechos de uso de su nombre artístico.

El pasado 9 de noviembre, el equipo legal del cantante presentó un documento de oposición de 128 páginas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para impedir que su padre obtenga un nuevo registro de marca.

La solicitud, ingresada el 30 de septiembre, busca proteger el nombre de Christian Nodal para su utilización comercial en productos como fotografías, materiales impresos y artículos de papelería.

Sin embargo, el padre del artista ya cuenta con tres registros vigentes vinculados con la industria del entretenimiento.

CN CHRISTIAN NODAL, vigente hasta abril de 2036.

NODAL, vigente hasta marzo de 2036.

CHRISTIAN NODAL PAL CORA, vigente hasta diciembre de 2034.

Desde mayo de este año, ambos también mantienen una disputa por el registro de marcas destinadas a conciertos y espectáculos, luego de que presentaran solicitudes que el IMPI consideró susceptibles de generar confusión.

En julio, Jaime González negó que existiera un distanciamiento con su hijo y defendió su participación en el desarrollo profesional del cantante durante una entrevista con Despierta América.

“Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque soy el inversionista y el creador de la carrera”, declaró en aquella ocasión.

Cristy Nodal replicó en Instagram el video con el que Cazzu agradeció a sus seguidores de Guatemala y Costa Rica. IG cristy_nodal

¿Cómo es la relación de Cristy Nodal con Cazzu e Inti?

La relación entre Cristy Nodal y su exnuera ha despertado interés desde la separación de los cantantes, sobre todo por las diferencias que surgieron respecto a la exposición pública de Inti, la hija que tienen en común.

En marzo de 2026, Christian Nodal inició un proceso legal con el que buscaba limitar la difusión de imágenes de la menor en redes sociales. El cantante aseguró que su intención no estaba relacionada con cuestiones económicas ni de custodia.

En medio de esta controversia, el 31 de marzo, Cristy eliminó de su perfil de Instagram las fotografías en las que aparecía junto a Cazzu e Inti. Sin embargo, continuó siguiendo a la intérprete argentina en dicha plataforma.

Meses después, el 14 de septiembre, la madre de Nodal estrenó Regalo de Luna, una canción que había compuesto originalmente para su hija Amely y cuyo lanzamiento coincidió con el tercer cumpleaños de su nieta.

La fecha elegida llevó a algunos seguidores a interpretar el estreno como una dedicatoria para Inti, aunque la composición había surgido antes de su nacimiento.