Esmeralda Camacho, quien formó parte del equipo de músicos de Christian Nodal, volvió a llamar la atención en redes sociales. Esta vez no fue por un video junto al cantante, sino por unas declaraciones sobre sus inicios en la música que algunos usuarios relacionaron con Ángela Aguilar.

La violinista participó en el podcast Gen creativo, conducido por Chili Aceves, donde habló de su historia profesional y de cómo comenzó su relación con este arte. Sin mencionar a la esposa de Nodal, una de sus respuestas provocó que varios internautas recordaran las historias que ambas han contado sobre su acercamiento a la música.

Mi historia con la música no es nada romántica. No podría decir 'mi familia es de músicos' ni tampoco como 'ah, recuerdo que de niña nos juntábamos todos en la sala y cantábamos'. O sea, nada, comentó.

La entrevista fue publicada en YouTube el pasado 3 de noviembre, pero algunos fragmentos comenzaron a circular días después en TikTok. Ahí fue donde surgieron las comparaciones con Ángela Aguilar, quien ha contado en distintas ocasiones que creció rodeada de música gracias a su familia, particularmente por la influencia de sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Entre los comentarios de los usuarios aparecieron mensajes como "dilo, pero sin decir de quién hablas", pues algunos consideraron que las palabras de Esmeralda tenían una destinataria. Sin embargo, la violinista no mencionó a Ángela ni a Christian durante la conversación, por lo que hasta ahora no hay confirmación de que se tratara de una indirecta.

¿Qué pasó entre Esmeralda Camacho, Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Esta no es la primera vez que Esmeralda Camacho queda relacionada con la pareja. A finales de 2025, la violinista se convirtió en tema de conversación luego de que circularan videos de sus presentaciones junto a Christian Nodal.

En algunos de esos clips, usuarios aseguraban notar cierta cercanía entre ambos e incluso interpretaron algunos gestos de la música como señales de coqueteo hacia el cantante. La polémica creció cuando comenzó a circular otro video en el que supuestamente se le veía molesta por la presencia de Ángela Aguilar en el escenario junto a su esposo.

Esta no es la primera vez que Esmeralda Camacho queda relacionada con la pareja.

A partir de esas imágenes surgieron rumores sobre un posible interés sentimental de Esmeralda por Nodal y hasta versiones de una supuesta infidelidad. También se dijo que la violinista había sido despedida del equipo del cantante por petición de Ángela.

Sin embargo, ninguna de las personas involucradas confirmó esas versiones. Incluso, a principios de 2026, Camacho volvió a compartir escenario con el intérprete de regional mexicano, lo que generó todavía más preguntas sobre su situación laboral.

Más adelante, la violinista dejó de incluir a Nodal entre sus referencias profesionales en redes sociales. Aunque esto alimentó las especulaciones sobre el fin de su colaboración, tampoco hubo una explicación pública sobre lo ocurrido.

¿Quién es Esmeralda Camacho, la violinista que trabajó con Nodal?

Esmeralda Camacho, también conocida en redes sociales como Esmeralda Canapé, es una violinista originaria de Tijuana que ha trabajado con distintos proyectos musicales y artistas.

Antes de integrarse al equipo de Christian Nodal, formó parte de la Orquesta Sinfónica de Zapopan y colaboró con agrupaciones como Belanova y Mägo de Oz. Su trayectoria le ha permitido explorar diferentes géneros, desde la música clásica hasta el pop, el regional mexicano y los sonidos electrónicos.

Una de las características de su propuesta es precisamente la mezcla del violín con ritmos electrónicos y techno, con la que también ha encontrado espacio en escenarios y clubes nocturnos.

Esmeralda Camacho, también conocida en redes sociales como Esmeralda Canapé, es una violinista originaria de Tijuana

En febrero de 2026 sorprendió al público al presentarse junto a El Malilla en el Palacio de los Deportes, donde combinó su instrumento con el género urbano durante el espectáculo conocido como "Malilla Baby".

Por ahora, Esmeralda no ha aclarado si sus declaraciones en Gen creativo tenían alguna relación con Ángela Aguilar. Mientras tanto, el fragmento sigue generando comentarios y revive una polémica que comenzó por su participación en los conciertos de Christian Nodal.