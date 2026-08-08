Cristian Castro se gradúa de la preparatoria y Verónica Castro será madrina de generación

Cristian Castro está por vivir un momento muy especial fuera de los escenarios. Después de concluir sus estudios de preparatoria, el cantante se prepara para su graduación, una ceremonia en la que tendrá a una invitada muy especial: su mamá, Verónica Castro, quien será la madrina de generación.

El pasado abril, la profesora Carmina Quevedo dio a conocer en el programa Ventaneando que el intérprete de “Por amarte así” había concluido sus estudios de preparatoria, una meta que, de acuerdo con sus profesores, no fue sencilla, pero que logró alcanzar gracias a su perseverancia.

Verónica Castro será madrina de generación

Verónica Castro ha mostrado su emoción por este nuevo paso en la vida de su hijo y ahora será ella quien lo acompañe en uno de los momentos más importantes de esta etapa académica.

En entrevista con Ventaneando, Aarón Wornovitzky, maestro de Cristian Castro, contó que la actriz acudirá a la ceremonia para apoyar a su hijo y, además, aceptó ser la madrina de generación.

“Verónica va como la mamá de Cristian a verlo graduarse de su preparatoria, para empezar una vida universitaria. Adicionalmente, por lo mucho que todos queremos a Verónica, accedió a ser la madrina de la generación que son 18 alumnos que se gradúan el 12 de agosto”, señaló Aarón Wornovitzky, maestro de Cristian.

Así fue el proceso de Cristian Castro para terminar la preparatoria

El camino para concluir sus estudios no fue sencillo para el cantante. Su maestro explicó que Cristian tuvo algunos momentos complicados durante el proceso, incluso llegó a considerar darse de baja, pero decidió continuar hasta completar las 27 asignaturas que conformaban su preparación académica.

“En su caso, fue completamente en línea, desde hace dos años y medio, porque el estudio completa la preparatoria. Empezó, realmente con su primera asignatura de 27 asignaturas. Cada asignatura dura cuatro semanas y las cursó todas una por una. Reprobó las primeras porque es complejo. Entonces, en el caso de Cristian empezó e inclusive se iba a dar de baja y continuó. Paró durante dos o tres meses y continuó. Al final de cuentas terminó sus 27 asignaturas”, expresó.

De esta manera, Cristian logró superar los obstáculos que encontró durante sus estudios y finalmente está listo para celebrar la conclusión de esta importante etapa.

Cristian Castro se gradúa: Verónica Castro será madrina de generación Foto: Cuartoscuro.com / Andrea Murcia Monsivais

Cristian Castro tiene la mira puesta en la universidad

Con la preparatoria terminada, esta nueva meta académica parece haber motivado al cantante a continuar con su preparación, pues ahora también tiene la intención de estudiar una carrera universitaria.

Además, Cristian ha señalado que su mamá, Verónica Castro, fue una pieza fundamental para impulsarlo a continuar con sus estudios y seguir preparándose.

Cristian Castro se gradúa: Verónica Castro será madrina de generación Foto: Cuartoscuro.com / Fotografía Cortesía

Así, el cantante suma un logro más a su trayectoria, esta vez lejos de los escenarios. Después de consolidarse en la música, Cristian Castro demuestra que también tiene el deseo de seguir creciendo en el ámbito académico y abrirse camino hacia una nueva etapa de su vida.