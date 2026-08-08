Así suena “Yo Era Poesía”, nuevo tema de Alejandro Sanz y Eden Muñoz

“Yo Era Poesía”, la nueva canción de Alejandro Sanz en colaboración con Eden Muñoz, llega con una historia de desamor, nostalgia y esos amores que, aunque no pudieron ser, permanecen en la memoria.

La colaboración reúne dos estilos que, a primera vista, parecen distintos, pero encuentran un punto en común en la balada romántica y las letras cargadas de emoción. La voz de Alejandro Sanz y la esencia de Eden Muñoz se mezclan en un tema que además tiene una inspiración muy especial: la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer.

Así suena “Yo Era Poesía”, la nueva canción de Alejandro Sanz y Eden Muñoz

Con una letra romántica y nostálgica, la canción comienza con la voz de Alejandro Sanz, quien habla de un amor que no pudo llegar a convertirse en la historia que imaginaba.

“Yo soy la promesa que, si no se cumple, no se debe hacer. Tú eres la respuesta a las mil preguntas del porqué no fue. Tú eres ese día que comienza mal. Una historia que empezó por el final”, se escucha en la canción.

Después entra Eden Muñoz para continuar con el relato de ese amor perdido que permanece presente en el pensamiento y que deja la sensación de una historia que nunca logró concretarse.

“Mal acostumbrada, siempre a hacer las cosas que te dan la gana, yo soy todo o nada. Tú querías un libro, y yo, con dos palabras, ya me conformaba. Un maldito te quiero que jamás llegó. Una vida juntos que nunca cedió”.

La combinación de ambas voces le da al tema un contraste particular entre el pop romántico de Alejandro Sanz y la esencia de la música regional mexicana de Eden Muñoz.

“Yo Era Poesía”: así reaccionaron los fans a la colaboración

Con poco más de 390 mil reproducciones en YouTube, “Yo Era Poesía” ya comenzó a generar reacciones entre los seguidores de ambos artistas, quienes han destacado la carga emocional y romántica de la canción.

La colaboración entre Alejandro Sanz y Eden Muñoz también ha llamado la atención por la manera en que ambos imprimen su propio estilo a una canción que habla de un amor que terminó antes de poder convertirse en lo que sus protagonistas esperaban.

El tema, además, forma parte de las canciones que han comenzado a ganar presencia entre las tendencias musicales.

Homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer

Además de presentar esta colaboración, Alejandro Sanz compartió en sus redes sociales que “Yo Era Poesía” nació como un homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los poetas que ha marcado su manera de entender el amor y la nostalgia.

El intérprete de “Pisando Fuerte” también agradeció a Eden Muñoz por formar parte de esta canción y aportar su voz y sensibilidad al proyecto.

“Hay canciones que nacen de una melodía y otras que nacen de una admiración profunda. #YoEraPoesía es de las segundas. Es mi pequeño homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta que me ha acompañado siempre por su forma de entender el amor, la belleza y la nostalgia. Pura inspiración. Es un regalo poder compartirla ya y sobre todo, contar con la voz y la sensibilidad de @edenmunoz . Gracias por poner todo el corazón”, se lee en la publicación.

“Yo Era Poesía” ya está disponible en plataformas digitales para quienes quieran escuchar esta inesperada colaboración entre Alejandro Sanz y Eden Muñoz, dos artistas que ahora unen sus voces para contar una historia marcada por el amor, la nostalgia y la poesía.