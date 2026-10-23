¿Amiga, date cuenta? El beso de Cristian Castro y su novia en los Billboard que dio de qué hablar

Cristian Castro se presentó con su novia Vanessa Ríos en los Premios Billboard de la Música Latina 2026. A su llegada, la pareja se dio un beso frente a las cámaras y el momento ya es de lo más comentado entre usuarios de redes sociales.

Cristian ha tenido relaciones sentimentales muy controversiales, incluida su historia intermitente con Mariela Sánchez. Por eso, esta nueva relación ha despertado tanta curiosidad entre sus seguidores.

La pareja llevaría cerca de cinco meses de relación y, por lo que han mostrado públicamente, ambos se encuentran disfrutando de su noviazgo.

El beso de Cristian Castro y su novia en los Billboard

Cristian Castro y su novia en los Billboard. MediaPunch Inc

Cristian Castro volvió a acaparar la atención durante los Premios Billboard, celebrados el pasado jueves 22 de octubre en Miami, Florida. En esta ocasión, el cantante mexicano no solo destacó por su trayectoria musical, sino también por su aparición junto a su novia, Vanessa Ríos, con quien desfiló por primera vez en una alfombra roja.

El momento que más llamó la atención fue cuando se encontraban posando frente a las cámaras y decidieron protagonizar un beso en la boca, sin embargo, antes de que sus labios se unieran, el cantante parece que se alejó y finalmente no hubo un romántico encuentro.

Lo único que se vio es la cercanía de sus rostros y sus labios con la intención de besarse, pero sin llegar totalmente a la escena que esperaba la prensa.

Ante tal situación, usuarios de redes sociales no tardaron en comentar el video que circula en redes sociales, en donde ya figuran comentarios como: “Amiga date cuenta”, “Lo que se ve no se pregunta” y “Él casi se desmaya por tener que darle un beso”.

¿Quién es Vanessa Ríos, la novia de Cristian Castro?

Vanessa Ríos, novia de Cristian Castro, es originaria de Guadalajara, Jalisco, y tiene 37 años.

Castro ha revelado públicamente que ella también tiene talento para cantar y ha hablado con cariño sobre sus cualidades, sin embargo, hay pocos datos confirmados públicamente sobre su trayectoria profesional y su vida personal anterior a la relación.

La historia de amor entre Cristian Castro y Vanessa Ríos comenzó a principios de mayo de 2026, cuando coincidieron en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. Según reportes, Vanessa viajó desde Puerto Vallarta para asistir a uno de los conciertos del cantante y, después de conocerse, fue Cristian quien tomó la iniciativa y le pidió su número de teléfono para seguir en contacto.

Unas semanas después, a principios de junio, Cristian hizo pública su relación durante un concierto en León, Guanajuato, donde invitó a Vanessa a subir al escenario y compartió con ella un momento romántico frente a sus seguidores.

En septiembre pasado, la pareja celebró sus primeros tres meses de noviazgo con una publicación en redes sociales, en la que Vanessa expresó su felicidad por descubrir y fortalecer ese amor juntos.

La confesión de Cristian Castro sobre su relación y su fe

Cristian Castro y su novia en los Billboard. Manny Hernandez/The Grosby Group

Este jueves 22 de octubre, Cristian Castro fue acompañado de Vanessa Ríos a los Premios Billboard de la Música Latina, una de las ceremonias más importantes para la industria musical latina.

Vanessa expresó sentirse orgullosa de acompañar al cantante en una noche tan especial para su carrera. Cristian, por su parte, se mostró cercano a ella durante la interacción con la prensa y compartió algunos detalles de su vida en pareja.

Uno de los detalles que más llamaron la atención durante las entrevistas fue la manera en que Cristian habló de la influencia de Vanessa en su vida cotidiana y espiritual.

El cantante explicó que su novia le cocina y que ambos comparten momentos de oración. Incluso reveló que suelen rezar el rosario casi todos los días, una declaración que mostró una faceta más personal de su relación.

Gracias a ella, me estoy poniendo bien con Dios”, expresó el intérprete.

Sus palabras añadieron un matiz particular a la conversación, pues dejaron ver que la espiritualidad ocupa un lugar importante en la dinámica de la pareja.

Cristian Castro también fue reconocido por su trayectoria musical

Cristian Castro y su novia en los Billboard. MediaPunch Inc

Más allá de la atención que recibió por su vida amorosa, la participación de Cristian Castro en los Billboard tuvo un motivo profesional importante, pues el cantante recibió el Premio Billboard Trayectoria Artística 2026, un reconocimiento a sus más de tres décadas de carrera.

El galardón destacó su contribución a la música latina y una trayectoria que incluye éxitos como “Azul”, “Por amarte así” y “No podrás”, canciones que continúan formando parte de su repertorio más conocido.

De esta manera, el artista vivió una noche significativa tanto en el ámbito profesional como en el personal, al presentarse en una ceremonia importante para su carrera acompañado de Vanessa Ríos.