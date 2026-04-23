Chayanne provoca a sus fans; el 'Papá de México' conquista de nuevo el Auditorio Nacional

Chayanne regresó, después de seis años, al Auditorio Nacional, y lo hizo como los grandes, como ‘el papá’ de no una, sino de varias generaciones, que se reunieron en el recinto de Paseo de la Reforma para celebrar con el puertorriqueño la vida, la música y el amor.

La noche no podía empezar de otra forma, y es que Chayanne es sinónimo de fiesta y baile, por eso Bailemos otra vez fue la canción con la que el puertorriqueño abrió la velada, seguida del hechizo de Salomé.

Dario Luna

Desde el primer minuto la gente se puso de pie y no dudó en acompañar al papá de México con sus mejores pasos, la letra de las canciones y, sobre todo, gritos, de esos ensordecedores.

Los ocho bailarines que lo acompañan en esta gira, aparecieron en el escenario con Boom Boom para ponerle calor a la lluviosa noche de ayer, mientras que Chayanne derrochaba energía por el escenario con esos movimientos que hipnotizan desde hace casi 50 años.

Dario Luna

A sus 57 años, Chayanne brilla con su chaqueta negra con cristales, pero su escenario se vuelve un cielo estrelladlo en donde cada uno de los músicos de su banda dan vida a las notas de clásicos que han llevado a lo más alto… como en la plataforma elevada donde se encontraba al cantar Provócame y Caprichosa, y donde esa cadera moviéndose provocaron a todos los presentes.

“¡Buenas noches, mi México lindo!, que placer tan grande estar aquí en México lindo y querido. Me encanta esa frase porque es una realidad. Estoy feliz, encantado de estar aquí en el Auditorio Nacional, más de seis o siete años que no los veía aquí.

Dario Luna

“Quiero darles las gracias por venir a compartir la noche conmigo, todo lo que ven aquí se hace con amor con cariño y como siempre digo ustedes mandan que yo obedezco”, lanzó antes de que Cuidarte el alma bajara las revoluciones de la noche, pero sólo fue para que todos tomaran aire.

Con un show de 27 canciones entre las que se encontraban éxitos como Y tú te vas, Yo te amo, Volver a nacer, Tu pirata soy yo, Completamente enamorado, Humanos a Marte, y las imperdonables Madre tierra, Tiempo de Vals y Torero, formaron parte del set que convirtió el recinto de Paseo de la Reforma en una gran fiesta por dos horas.

Dario Luna

PJG