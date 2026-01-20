¿Coqueteo a la vista? El Malilla provoca especulación al comentar fotos de Kylie Jenner

El nombre de El Malilla se volvió tendencia en redes sociales luego de que sus fans detectaran una interacción que desató rumores, bromas y teorías: el reguetonero mexicano comenzó a comentar fotos de Kylie Jenner, lo que bastó para que TikTok explotara con videos virales y especulaciones sobre un posible interés romántico.

El artista, cuyo nombre real es Fernando Hernández Flores, no tardó en avivar la conversación con una publicación que muchos interpretaron como una respuesta directa al revuelo generado por sus seguidores.

¿Qué le comentó El Malilla a Kylie Jenner?

Aunque los comentarios de El Malilla en las fotos de Kylie Jenner no fueron explícitos ni confirmaron nada de manera directa, para sus fans fue más que suficiente. Usuarios en TikTok comenzaron a subir videos con la frase: “Cuando vi que El Malilla le empezó a comentar las fotos de Kylie”, acompañados del audio viral de Federica de La Familia P. Luche diciendo: “¿Cuántas veces te he dicho que no te le acerques?”.

El contraste entre el humor del audio y la posibilidad de que un artista del reguetón mexicano interactuara con una de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento internacional hizo que el contenido se volviera viral en cuestión de horas. Los comentarios no se hicieron esperar: desde quienes lo tomaron como una broma divertida, hasta quienes comenzaron a alimentar el rumor de un posible coqueteo digital.

Más tarde, el propio El Malilla decidió sumarse a la conversación con un video publicado en sus redes sociales. En él aparece bailando de forma relajada mientras suena de fondo la canción “¿De Qué Tamaño Es Tu Amor?” de Héctor Lavoe, acompañado por la leyenda: “Yo cada que veo a la Kylie”. Este gesto fue interpretado por muchos como una indirecta clara, lo que avivó aún más la especulación.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Sus fans comenzaron a preguntarse si se trata solo de una broma bien calculada, una estrategia para generar conversación o si realmente existe la posibilidad de que El Malilla esté pretendiendo a Kylie Jenner. Incluso algunos usuarios aseguran que podría tratarse del inicio de una amistad, colaboración futura o simplemente un juego con el algoritmo y la atención mediática.

Hasta el momento, Kylie Jenner no ha respondido públicamente a los comentarios ni al video del cantante, lo que mantiene todo en el terreno del rumor. Sin embargo, lo cierto es que El Malilla logró captar la atención, no solo de sus seguidores, sino también de usuarios que antes no lo tenían en el radar.

Mientras no exista una confirmación oficial, todo queda en especulación. Lo que sí es un hecho es que una simple interacción en redes fue suficiente para demostrar el poder viral del fandom, y cómo una publicación puede desatar conversaciones que cruzan fronteras entre el reguetón latino y el imperio Kardashian-Jenner.