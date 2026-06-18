Fher de Maná recibe un prenda femenina en pleno concierto ¿No creerás que fue? Y así reaccionó

Una vez más, la banda mexicana Maná se encuentra en el centro de la conversación, no solo por el éxito de su reciente presentación en Guadalajara, sino por un momento inesperado que se volvió viral durante el concierto: el lanzamiento de un brasier al escenario.

La agrupación, que actualmente realiza su gira "Vivir Sin Aire Tour", continúa demostrando por qué es una de las más queridas del rock en español. Prueba de ello es que logró reunir a más de 130 mil personas en un concierto gratuito realizado en Guadalajara.

Fher de Maná recibe un brasier en pleno concierto y sorprende con su reacción

Durante el espectáculo, el vocalista de la banda, Fernando Olvera, mejor conocido como Fher, se llevó una sorpresa cuando un objeto cayó al escenario mientras interactuaba con el público.

Al recogerlo, comentó entre risas: "¿Qué me cayó aquí, qué me cayó aquí?", para después darse cuenta de que se trataba de un brasier rojo.

La escena provocó la reacción inmediata de los asistentes que acudieron al concierto celebrado en La Minerva, en Guadalajara, Jalisco, como parte de las actividades relacionadas con la fiesta mundialista que vive la ciudad.

Entre bromas, Fher de Maná desata las risas del público

Lejos de incomodarse, el cantante tomó el momento con humor y continuó interactuando con los asistentes.

"¿Qué será? ¿4B?", comentó entre bromas mientras sostenía la prenda.

El momento se volvió aún más divertido cuando preguntó al público si debía oler el accesorio. Tras unos segundos de duda y entre risas, terminó asegurando que olía a perfume, lo que generó una nueva ola de gritos entre los asistentes.

No es la primera vez que le lanzan ropa interior a Maná

Aunque el episodio llamó la atención en redes sociales, esta no es la primera ocasión en que la agrupación vive una situación similar durante una presentación.

En 2024, durante sus actuaciones en el Festival La Onda, Fher también recibió una prenda íntima lanzada por alguna de las admiradoras, protagonizando momentos que rápidamente se viralizaron entre los seguidores de la banda.

¿Dónde se presentará Maná en 2026?

Los seguidores de la agrupación tendrán una nueva oportunidad para verlos en vivo cuando regresen a la Ciudad de México.

Maná tiene programada una presentación el próximo 17 de diciembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes del país.

Por su parte, la preventa de boletos está programada para el 18 de junio a las 11:00 de la mañana a través de Ticketmaster, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos para asegurar sus entradas.

Lanzan a Fher de Maná prenda femenina en pleno concierto en Guadalajara Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Sin duda, el lanzamiento del brasier se convirtió en una de las anécdotas más comentadas de la noche. Sin embargo, fiel a su estilo, la banda tomó el episodio con humor, especialmente porque no es la primera vez que ocurre algo similar durante sus conciertos.