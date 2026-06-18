Videos: Más de 130 mil personas vibran con Maná en La Minerva de Guadalajara

Más de 130 mil personas disfrutaron del concierto de la banda de rock Maná en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, Jalisco, de manera gratuita, como parte de la fiesta mundialista.

Muy buenas noches, Guadalajara. Qué emoción estar aquí, en nuestra ciudad, de donde somos, de donde venimos, de donde nos creamos. No saben la emoción que tenemos, y este es un sueño que estamos cumpliendo desde que éramos chavos aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Esta noche vamos con toda la carne al asador. Gracias al cielo que no tenemos agua encima y tenemos salud. Los queremos oír cantar, bailar. Esta noche suelten todos los problemas, déjenlos afuera, porque aquí venimos a pasarla chingoncísimo", dijo Fher, de Maná, ante el público

Reproducir La agrupación de Rock ofreció una noche de música, mensaje de paz y fuegos artificiales ante una multitud sin precedentes en Jalisco,

Desde un día antes, los fans llegaron a formarse para lograr un lugar hasta adelante.

Personas de todas las edades y de todas partes de la República, así como turismo internacional, llegaron hasta el ícono de Guadalajara para disfrutar del concierto.

"Me encanta. Qué padre que hayan dado esta oportunidad, que sea gratis y que tantas personas podamos venir a celebrarlo", expreso Diana , fan de Guadalajara

El concierto empezó a las 9 de la noche y concluyó minutos después de las 11. Se montó un dispositivo de seguridad y se instalaron pantallas para que las miles de personas pudieran disfrutar del espectáculo.

"Vengo de Pénjamo, Guanajuato. Un saludo. La verdad es que he seguido su trayectoria, me encantan todas sus canciones. Felicidades por traernos a Maná. Me siento feliz de estar aquí en Guadalajara", expresó Adán Martínez, fan de Pénjamo

Éxitos como "Rayando el Sol", "Mariposa Traicionera", "Vivir Sin Aire", "Eres Mi Religión", "De Pies a Cabeza" y "En el Muelle de San Blas" fueron coreados a todo pulmón.

El evento fue una celebración previa al partido de la Selección Mexicana contra Corea, mismo que se realizará a las 7 de la noche en el Estadio Guadalajara.

Antes de finalizar el concierto, la banda de rock envió un mensaje de paz y en contra de la violencia.

La noche cerró con juegos pirotécnicos, dejando un momento histórico para los asistentes.

*mcam