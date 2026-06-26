Confirman muerte de DJ Marlon Pérez tras terremoto en Venezuela; su esposa también falleció

El DJ venezolano Marlon Pérez, quien comenzaba a abrirse paso dentro de la escena de la música electrónica de su país, murió tras el doble terremoto registrado en Venezuela.

Junto a él también fallecieron su esposa, Alexandra Melean, quien tenía ocho meses de embarazo, y la madre de ella, después de quedar atrapados entre los escombros provocados por los sismos.

La noticia fue confirmada por personas cercanas a la pareja a través de redes sociales y, desde entonces, músicos, promotores y seguidores han compartido mensajes de despedida para el artista.

Confirman muerte de DJ Marlon Pérez tras terremoto en Venezuela; su esposa embarazada también falleció IG marlonperez.dj

Así se confirmó la muerte del DJ Marlon Pérez y su familia

Uno de los primeros en informar sobre el fallecimiento fue Alberts Tovar, amigo del DJ, quien publicó una fotografía en blanco y negro del músico acompañada de un breve mensaje de despedida.

“Descansa en paz, Marlon. La movida electrónica está de luto y Venezuela también”, escribió.

Horas más tarde, entre los comentarios de esa publicación, una familiar de Alexandra Melean confirmó que ella también había perdido la vida.

Explicó que la joven tenía ocho meses de embarazo y que, al momento del derrumbe, se encontraba junto a su esposo y a su madre.

De acuerdo con ese testimonio, los tres quedaron atrapados bajo los escombros después de los terremotos.

Aunque las autoridades continúan con las labores de rescate y actualización del número de víctimas, familiares y amigos comenzaron a despedir a la pareja mediante publicaciones en redes sociales.

Los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse. Personas cercanas enviaron condolencias a los familiares, mientras otros usuarios lamentaron que una pareja joven y a punto de convertirse en padres perdiera la vida durante la emergencia.

¿Quién era Marlon Pérez?

Aunque todavía no era una figura masiva, Marlon Pérez empezaba a ganar reconocimiento dentro de la comunidad de música electrónica en Venezuela.

Originario de Caracas, dedicó los últimos años a desarrollar su proyecto como DJ. Participó en eventos locales, compartió mezclas en plataformas digitales y comenzó a presentarse en distintos espacios dedicados a la música electrónica.

Su crecimiento era constante. Poco a poco fue formando una comunidad de seguidores interesados en su trabajo y colaborando con otros artistas de la escena independiente venezolana.

Además de publicar contenido en Instagram, también utilizaba plataformas como SoundCloud para compartir sesiones y producciones propias, con las que buscaba ampliar su alcance dentro y fuera de Venezuela.

Tras conocerse su fallecimiento, varias cuentas especializadas en música electrónica recordaron sus presentaciones y destacaron la pasión con la que impulsaba su carrera.

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Las redes sociales se llenan de mensajes de despedida

Conforme la noticia comenzó a difundirse, decenas de usuarios expresaron sus condolencias a la familia de Marlon Pérez y Alexandra Melean.

Algunos recordaron haber convivido con el DJ durante eventos musicales, mientras que otros lamentaron especialmente la muerte de la pareja y del bebé que esperaban.

Entre los comentarios publicados destacan mensajes como “Qué tristeza”, “Mucha fuerza para sus familiares” y “Descansen en paz”.

La publicación realizada por Alberts Tovar también se convirtió en un espacio donde amigos y seguidores compartieron recuerdos del artista y enviaron palabras de apoyo a quienes hoy enfrentan la pérdida.

Confirman muerte de DJ Marlon Pérez tras terremoto en Venezuela; su esposa embarazada también falleció IG albertbarbers

Artistas que han perdido la vida tras el terremoto en Venezuela

Conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate, también han comenzado a confirmarse pérdidas dentro del mundo del entretenimiento.

Además del fallecimiento de Marlon Pérez, distintos medios han informado sobre la muerte de otros artistas que quedaron atrapados durante el doble terremoto.

Hasta ahora, los nombres de artistas cuya muerte ha trascendido son:

Marlon Pérez , DJ venezolano.

Alexandra Melean , esposa de Marlon Pérez, quien tenía ocho meses de embarazo.

Yorgelis Delgado , actriz.

Manuel van Der Dijs , vocalista de Van Der Dijs.

Gabriel Gómez , guitarrista de Van Der Dijs.

Xander Hernández , bajista de Van Der Dijs.

Abraham Foucault , baterista de Van Der Dijs.

Las autoridades continúan con las labores de rescate y el número de víctimas sigue actualizándose, por lo que no se descarta que en las próximas horas puedan confirmarse nuevos casos relacionados con el ámbito artístico.