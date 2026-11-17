Si tienes boletos para ver a Karol G este martes 17 de noviembre en Ciudad de México, será mejor que reorganices tus planes. La última presentación de la colombiana en el Estadio GNP Seguros tendrá una modificación en su horario.

¿A qué hora empieza el concierto de Karol G hoy en CDMX?

Los asistentes a la tercera presentación de Viajando por el mundo, Tropitour, en la capital mexicana comenzaron a recibir notificaciones por correo electrónico en las que se les informa sobre un cambio en el horario de inicio del espectáculo.

El concierto de Karol G comenzará a las 20:30 horas, media hora antes de lo previsto. La modificación también aparece en la ficha del evento de Ticketmaster, plataforma encargada de la venta de entradas para las presentaciones de la cantante colombiana.

A diferencia de las presentaciones del viernes 13 y sábado 14 de noviembre, esta función se llevará a cabo en un día laboral, por lo que los asistentes deberán considerar las condiciones del tránsito y los tiempos de traslado.

El Estadio GNP Seguros se encuentra en la alcaldía Iztacalco, una zona donde la circulación vehicular puede complicarse durante las horas de mayor actividad, especialmente cuando coinciden la salida de oficinas y la llegada del público a un evento masivo.

Karol G cerrará sus presentaciones en Ciudad de México este 17 de noviembre con un nuevo horario. Mezcalent

¿Por qué Karol G pospuso su tercer concierto en México?

Originalmente, la cantante de Provenza tenía previsto despedirse del público capitalino el domingo 15 de noviembre. Sin embargo, después de completar dos presentaciones consecutivas, los organizadores anunciaron que el último espectáculo tendría que realizarse en una fecha distinta.

A través de un comunicado, OCESA y ENSŌ informaron que la reprogramación respondía a motivos relacionados con la salud de la artista, aunque evitaron proporcionar detalles específicos sobre su condición o algún diagnóstico médico.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar”, señalaron los organizadores, quienes también lamentaron que el espectáculo no pudiera realizarse en la fecha acordada con los seguidores de la intérprete de Tusa.

Tras el anuncio, en redes sociales circularon versiones que apuntaban a un posible cuadro de influenza. Sin embargo, ni la cantante colombiana ni su equipo han confirmado que esta enfermedad fuera la responsable de la suspensión del concierto del domingo.

Karol G retomará su gira Tropitour en México tras posponer su tercera presentación por motivos de salud. Mezcalent

¿Qué pasará con los boletos para el concierto de Karol G?

Uno de los principales interrogantes tras el anuncio de la reprogramación fue qué sucedería con las entradas adquiridas para el domingo. Los organizadores aclararon que los boletos originales conservarán su validez para la presentación en la nueva fecha.

Los compradores no tendrán que adquirir otra entrada ni realizar un procedimiento de intercambio para acceder al recinto. La reprogramación tampoco implica que deban seleccionar nuevamente sus lugares para disfrutar del espectáculo.

En el caso de las personas que no puedan acudir debido a compromisos laborales, escolares o dificultades para permanecer en Ciudad de México, podrán consultar las opciones de reembolso a través de los canales de atención de Ticketmaster.

Los organizadores pidieron revisar el correo electrónico asociado con su adquisición, así como ingresar a su cuenta de Ticketmaster, donde podrán consultar las notificaciones correspondientes a su evento y las instrucciones relacionadas con sus entradas.