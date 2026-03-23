Concierto de Grupo Firme termina en pelea campal; hombre se va contra mujeres

El concierto de Grupo Firme en Honduras quedó opacado por episodios de violencia entre fans, los cuales quedaron registrados en diversos videos que circulan en redes sociales.

Todo ocurrió durante la presentación de la agrupación mexicana en el Estadio Nacional Chelato Uclés, el pasado 20 de marzo, en donde lo que prometía ser una noche de diversión terminó en tensión por la trifulca.

Pelea campal en concierto de Grupo Firme

Concierto de Grupo Firme termina en trifulca. Especial

Videos difundidos en plataformas digitales muestran el momento en que una discusión entre fans escala rápidamente hasta convertirse en una riña campal.

El conflicto aparentemente inició cuando un hombre comenzó una agresión en donde se involucraron varias personas que se encontraban a su alrededor y, en pocos segundos, pasó de empujones a golpes.

El hombre, después de recibir varios golpes, perdió el control y comenzó a pegarle a quien se encontraba cercano a él. Durante la riña, dos mujeres intentaron intervenir, pero ambas fueron empujadas por el agresor.

El momento que más ha llamado la atención es cuando el fan se fue en contra de una de las mujeres y, después de golpearla en el rostro, la jaló del cabello y la aventó hacia las gradas.

Después, se fue en contra de otros hombres y, al querer intervenir otra mujer, fue golpeada en el pecho por el mismo hombre.

Todo lo anterior, mientras Grupo Firme seguía sonando de fondo con la canción titulada ‘Dile a tu orgullo’.

El nivel de violencia en el concierto de la banda mexicana encendió las críticas en redes sociales, en donde usuarios califican como ‘vergüenza’ la falta de acción por parte del personal de seguridad, pues muchos asistentes denuncian que, a pesar de la tensión, no hubo intervención para frenar los golpes.

¿Heridos tras la campal?

Por ahora no hay un reporte oficial que confirme el número de personas que resultaron heridas tras la trifulca en las gradas. Sin embargo, los videos que han sido compartidos en redes muestran que varios sufrieron lesiones, sobre todo las mujeres que fueron golpeadas por el fan.

Asistentes señalan que algunos optaron por retirarse de la zona para evitar ser partícipes de los disturbios y critican que el concierto siguió desarrollándose con normalidad, aún cuando las gradas estaban en evidente caos.

Por su parte, Grupo Firme no ha hecho referencia a la pelea, pues en sus redes sociales solo han compartido imágenes de su show.

Presentación en Tegucigalpa, Honduras

Grupo Firme. Especial

La presentación fue el 20 de marzo de 2026 en Tegucigalpa, específicamente en el Estadio Nacional Chelato Uclés, uno de los recintos más grandes del país. Fue un show con miles de asistentes y formó parte de una serie de conciertos en la región que incluyó Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

El show formó parte de su tour “La Última Peda”, y aunque puede variar un poco, el repertorio fue muy parecido a este (basado en ese mismo concierto y la gira):

En tu perra vida

El amor no fue pa ’ mí

Ya supérame

El tóxico

Qué onda perdida

Cada quien

Felicidades

El roto

Juro por Dios

El güero

Se fue la pantera

Gracias

Alfombra roja

El amor de su vida

Además incluyeron colaboraciones y covers en vivo, lo que hizo que el show fuera largo (más de 1 hora y media) y tipo fiesta, como es su estilo.

Los precios oficiales de los accesos al concierto tuvieron un costo desde mil hasta 6 mil pesos.

Después de Honduras, su gira en Centroamérica continuó inmediatamente al siguiente día, el 21 de marzo, en el Estadio Cuscatlán, en El Salvador.

Su calendario oficial no muestra muchas fechas confirmadas después (al menos públicamente en ese momento), pero sí se sabe que el tour sigue en LATAM durante 2026 y anuncian fechas poco a poco.

*mvg*