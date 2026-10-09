Concierto cancelado de Tini Stoessel en la Arena CDMX: guía para obtener reembolso

El concierto de Tini Stoessel en la Arena Ciudad de México, programado para el próximo 25 de octubre de 2026, fue cancelado. La noticia tomó por sorpresa a los fans que ya habían comprado sus boletos para ver a la cantante argentina, quienes ahora deberán seguir el procedimiento correspondiente para recuperar su dinero.

El anuncio se dio a conocer el pasado 6 de octubre. Aunque los organizadores informaron que la cancelación obedecía a causas ajenas a las empresas y al recinto, no detallaron el motivo específico de la decisión.

Mientras tanto, Tini mantiene otras presentaciones internacionales programadas como parte de su gira FUTTTURA. Por ello, quienes tenían previsto asistir al espectáculo en la capital mexicana pueden consultar los pasos para solicitar el reembolso y conocer cuáles son los próximos conciertos de la artista.

¿Por qué cancelaron el concierto de Tini Stoessel en la Arena CDMX?

Concierto cancelado de Tini Stoessel en la Arena CDMX. @tinistoessel

La cancelación del espectáculo previsto para el 25 de octubre se anunció a través de un comunicado. En el documento, los organizadores señalaron que la decisión respondía a causas ajenas a Zignia Live, Music Vibe y la Arena CDMX, sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido.

Antes de que se hiciera oficial la noticia, comenzaron a circular versiones sobre una posible baja venta de boletos. El periodista argentino Gustavo Méndez comentó en el programa La mañana con Moria que la venta de entradas avanzaba lentamente y que existía la posibilidad de que el espectáculo fuera cancelado por la poca demanda.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada como la causa oficial de la suspensión.

¿Cómo obtener el reembolso por el concierto cancelado de Tini Stoessel?

Las personas que compraron boletos para el concierto de Tini Stoessel en la Arena CDMX pueden solicitar la devolución de su dinero a través de Superboletos. El procedimiento depende de si la compra se realizó por internet o en una taquilla o punto de venta físico.

Reembolso para quienes compraron boletos en línea

Si adquiriste tus entradas a través de internet, el reembolso se realizará de manera automática, de acuerdo con la información difundida por la boletera. En este caso, no es necesario enviar una solicitud adicional.

La confirmación del proceso se enviará al correo electrónico registrado al momento de la compra, por lo que se recomienda revisar la bandeja de entrada y las carpetas de correo no deseado.

Reembolso para quienes compraron boletos en taquilla

Si compraste tus boletos en una taquilla o en un punto de venta físico, deberás enviar una solicitud por correo electrónico a reembolsos@superboletos.com. En el asunto del mensaje debes escribir: REEMBOLSO TINI CDMX 2026.

Además, tendrás que adjuntar los documentos correspondientes para que la boletera pueda identificar la compra y procesar la devolución.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar el reembolso?

Los requisitos dependen del tipo de boleto que tengas:

Boleto físico: deberás adjuntar una identificación oficial vigente, como INE o pasaporte, y una fotografía legible en la que se vea el boleto completo.

Boleto digital o no impreso: tendrás que presentar una identificación oficial vigente del titular de la compra, capturas legibles del código QR cuando corresponda y el correo de confirmación de la compra en formato PDF.

Antes de enviar tu solicitud, verifica que los archivos sean claros y que la información corresponda con los datos de la compra.

¿Cuánto tarda Superboletos en devolver el dinero?

De acuerdo con la información difundida para este evento, el tiempo de respuesta para las solicitudes enviadas por correo electrónico es de cinco a siete días hábiles.

El horario de atención señalado es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Si tienes dudas sobre el trámite, puedes comunicarte con Superboletos a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: reembolsos@superboletos.com

WhatsApp: +52 81 1625 1483

Messenger: https://m.me/SUPERBOLETOSMX

Si el dinero no se devuelve dentro del plazo indicado o tienes dificultades con el procedimiento, puedes solicitar una aclaración a la boletera. También tienes la opción de acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para recibir orientación sobre las alternativas disponibles.

¿Cuáles son los próximos conciertos de Tini Stoessel?

Concierto cancelado de Tini Stoessel en la Arena CDMX. @tinistoessel

La cancelación de su presentación en la Arena CDMX no significa que toda la gira FUTTTURA haya sido suspendida. La cantante argentina tiene otros espectáculos programados en distintos países, además de participaciones previstas en festivales musicales.

Conciertos de Tini en octubre de 2026

De acuerdo con la agenda publicada en el sitio oficial de la artista, Tini tiene previstas las siguientes presentaciones internacionales durante octubre:

16 de octubre: Ciudad de Guatemala, Guatemala.

18 de octubre: Miami, Estados Unidos.

21 de octubre: Caracas, Venezuela.

La fecha del 25 de octubre en la Arena CDMX también formaba parte de la agenda, pero quedó cancelada tras el anuncio de los organizadores.

Fechas de Tini Stoessel en España en enero de 2027

La gira FUTTTURA también contempla presentaciones en España para enero de 2027. Entre las fechas anunciadas se encuentran:

19 y 20 de enero: Valencia.

22, 23 y 24 de enero: Barcelona.

Las fechas de Barcelona también aparecen en la programación del Palau Sant Jordi, recinto en el que están previstas las presentaciones.

Tini formará parte de Lollapalooza Argentina 2027

Otra de las presentaciones anunciadas es su participación en Lollapalooza Argentina 2027. El 8 de octubre se confirmó que la cantante formará parte del festival, que se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

Por el momento, la fecha exacta en la que Tini subirá al escenario debe consultarse en la programación diaria del festival.

¿Tini regresará a México después de la cancelación?

Hasta ahora, no se ha anunciado una nueva fecha en México que sustituyera al concierto cancelado en la Arena CDMX.

La cantante ya había visitado el país como parte de su gira FUTTTURA, con presentaciones programadas el 2 de septiembre en Guadalajara, el 4 de septiembre en Ciudad de México y el 7 de septiembre en Monterrey, según su agenda oficial.

Por ahora, los seguidores que esperaban verla en la capital deberán realizar el trámite de reembolso correspondiente y mantenerse atentos a los canales oficiales de Tini Stoessel, así como a los anuncios de los promotores, para conocer si se confirma una nueva fecha en México.