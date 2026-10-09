De la migración al budismo: Proof revela los detalles de su álbum 'Periquitos australianos'

Petirrojo, colibrí o pelícano: todas sus personalidades las expone Proof en su nuevo disco Periquitos australianos.

Dos periquitos australianos son los que acompañan al rapero mexicano Proof. Cuando llega a casa, se quita los tenis, cierra la puerta y comienza a escribir. Son sus amigos y en ellos se inspiró para aterrizar el concepto de su último disco.

Yo quería escribir sobre esta onda de volar y las aves porque me pareció que tenía dos lados: uno era un sentimiento muy poderoso, como que puedes volar, y el otro era un sentimiento muy melancólico, como que siempre tienes que estar emigrando. Era la misma cosa, pero con dos estados de ánimo diferentes”, contó Proof a Excélsior.

Escuchar al originario de la Ciudad de México es saber que se entrará a un mundo melancólico y reflexivo, todo hablado en primera persona y casi autobiográfico, basado en la vida de Proof. Aunque en ocasiones cuenta algunas fantasías, esta vez fue un disco lleno de experiencias punzantes.

En el disco tengo una canción que habla sobre que volví a ver a mi padre y eso pasó tiempo antes, pero yo sabía que tenía que hacer una canción. Me vino muy fácilmente la relación entre la migración de las aves y la migración de un familiar. Son cosas que tenía guardadas y parece mágico a veces que escoges un tema y te das cuenta de que tantas cosas que han pasado en tu vida tienen sentido con él. Supongo que es por eso que se te ocurre: no es de la nada, sino que va pasando poco a poco”, reflexionó Proof.

El arte de migrar lo adaptó a su relación familiar. Sebastián Aguilar (Psilocivan) WrldMafia

Él es tranquilo, habla con paciencia, sin mucha pretensión, aunque sabe que es una de las voces más importantes de la escena rap de la capital. Y así como sabe que su búsqueda de hablar de migración se liga con lo que vive su familia, también entiende que se une a una coyuntura más grande, que afecta a toda una sociedad desde hace décadas.

En verdad se acomodó porque yo quería hacer esta canción desde hace años, pero no me decidía. De pronto, cuando tuve toda esta idea de las aves, justo se dio que volví a ver a mi padre y entonces encontré una simetría ahí”, recordó.

Migrar no es sólo cambiar de ciudad, también es Dejar el nido o, más precisamente, El aviario, pero también los cambios personales e internos, como describe en El camino del Buda, donde recuerda la historia de Siddhartha.

Sentí que, si estaba hablando sobre emigrar y sobre el budismo, había una relación. La primera leyenda de Siddhartha, el primer Buda, es sobre migración: tenerlo todo y decidir el ascetismo y la enseñanza. Pensé que había una manera de reflejar lo que yo quería decir”, explicó.

En esa canción, Proof habla de los principios del budismo: la vida es sufrimiento; ese sufrimiento se provoca por el apego; el apego puede superarse rápidamente, pero requiere práctica. ¿Algo personal?

“Sí he tenido experiencias con adicciones, pero hace muchos años que no sigo tanto en eso porque estoy más tranquilo. Creo que, sin saberlo, la idea del budismo le ayuda a mucha gente. A veces no le dicen budismo, pero esa capacidad de meditar para salir del sufrimiento, que ya de por sí es inevitable, creo que es algo que yo llevaba haciendo. Ponerle nombre tiene mucho significado. En total, no te encuentras las enseñanzas hasta que te encuentras. Pero sí, salgo de vicios y entro en otros. No sólo vicios de drogas, sino también la sensación de peligro. Los de drogas son más fáciles de dejar, en todo caso”, pensó el rapero.

El rapero está escribiendo un nuevo libro. Sebastián Aguilar (Psilocivan) WrldMafia

El disco ya está disponible en plataformas.

Mientras, Proof escribe un nuevo libro de poemas —algo que también le apasiona— y la música sigue fluyendo, entra casi a diario al estudio. Por ahora, está dedicado a presentar este disco en Monterrey y, próximamente, en Veracruz.