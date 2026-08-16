Cómo un juego de niños se convirtió en la forma de vida y éxito de Christopher Nolan 

¿Cuántas veces las cosas que tienen los papás se vuelven los juguetes de los hijos, sin saber que esos objetos se convertirán en el camino de vida? Probablemente muchas. Imaginar a un niño de ocho años, en el Londres de los años 70, con una cámara Súper 8 jugando a hacer películas era algo común, siempre y cuando papá se la prestara.

En ese momento nadie pensó que aquellos cortos con juguetes de acción, o la creación de un set con arcilla, harina, rollos de papel y cajas de huevo para hacer un remake de Star Wars serían los primeros pasos de Christopher Nolan, el cineasta que desde hace casi 30 años delineó su narrativa visual, y con tan sólo 13 películas, es un referente de su generación y del cine actual.

“Christopher Nolan es una mezcla muy interesante de la visión de un cineasta europeo que tiene un estilo que podrías seguir muy bien dentro del cine inglés, pero al mismo tiempo es un hombre que ha desarrollado un colmillo muy especial para poder relacionarse con Hollywood de la manera en que en que se relaciona, porque es un hombre que convence a estudios como Universal de estos proyectos monumentales que tiene, y que le han salido bien.

Finalmente le ha salido bien la relación con Warner, con Universal, en primera un sesgo importantísimo de cualquier perfil de Nolan es encontrar o descubrir un cineasta que puede alternar un estilo personal, narrativo y estético muy particular con películas dedicadas al gran público”, compartió José Antonio Valdez Peña, crítico de cine, a Excélsior.

Títulos como Following, Memento, Insomnia, Batman Inicia, El caballero de la noche, El origen, El caballero de la noche asciende, Oppenheimer y, el más reciente, La Odisea, son sólo algunos de los que forman parte de su legado, y son estás películas las que lo han colocado en un lugar privilegiado dentro de la industria del cine.

Dos países, dos caras culturales

Y si bien la historia de Nolan comenzó en Londres, fue en los periodos que vivió en Chicago, siendo adolescente, los que fueron perfilando ese estilo tan particular que desarrolló, y sigue desarrollando, a sus 56 años… y sin haber tomado una sola clase de cine en su vida.

“Es un cineasta que no tuvo escuela de cine, él mismo lo ha dicho ahora en todas las entrevistas que ha dado, él no salió de la Universidad del Sur de California, de la famosísima escuela de cine y televisión de Londres. No, él es un cineasta autodidacta que empezó con estas pequeñas películas caseras que después fueron dando pie a otro tipo de ejercicios. Pienso que, de pronto, el entrar en contacto con la cultura estadunidense y el flujo de conciencia del cine americano en esta etapa que vivió en Chicago, creo que es esencial, sobre todo para desarrollar una serie de tramas que al principio le conocimos que tenían que ver con estos ejercicios de cine negro.

“El film noir es una tradición netamente americana, que si bien hay film noir mexicano, francés, chino, inglés, también estupendo, la influencia principal es el ritmo y las narrativas del cine americano. Nada más que Nolan empieza desde el principio de su carrera a proponer cómo todas estas líneas temporales que le va a poner al espectador. Es decir, es un cineasta obsesionado con el tiempo y con los tiempos narrativos desde su ópera prima, Following, que era este ejercicio donde un escritor que anda hambriento de inspiración, que sigue a un ladrón y acaba el ladrón convirtiéndose en su protagonista.

Y luego vendría Memento, donde el personaje te empieza a contar la historia hacia atrás y tú tienes que ir siguiendo la historia para llegar finalmente al principio, o Insomnia, que era donde tenías a estos personajes de Robin Williams y Al Pacino jugando al gato y al ratón, que es el juego clásico del cine negro. Al entrar en contacto con el ritmo, la cultura americana, es que Nolan empieza a hacer este tipo de películas que luego, pues se van a ir desarrollando de una forma mucho más grande”, agregó Valdez Peña.

Si bien Nolan creció viendo cintas de Ridley Scott, Stanley Kubrik y George Lucas –quienes sin duda marcaron su gusto por el cine–, Steven Spielberg también hizo su aportación a la psique del británico, además que su vida cinematográfica comparte paralelismos, y que son precisamente éstos los que además de emparejarlos, les han dado un contexto único para su propio estilo.

“Está muy clara la influencia de Steven Spielberg. Vamos a ponerlos como si fuera una película de Nolan en dos líneas paralelas. Nolan nació en 1970, su primera película importante es en el 98, tiene 28 años cuando aparece Following. Spielberg acaba despertando interés mundial con Reto a muerte cuando tiene 25, ahí hay una unión. Ambos son cineastas que no tienen formación académica, técnica, de escuela de cine, pero tienen una cinefilia importantísima. Spielberg crece viendo todo el cine clásico de Hollywood y Nolan tiene una tradición, yo le diría una tradición bicéfala, por un lado, toda una tradición de cine inglés y por otro lado, narrativas que te acercan a géneros del cine americano como el cine negro.

“Ambos van creando películas a través de las otras que han hecho, y eso lo dijo Nolan hace poquito: ‘yo pude hacer La Odisea porque le fue bien a Oppenheimer’ y eso es algo que hace Steven Spielberg desde el inicio de su carrera. Spielberg tiene esa misma secuencia, quería que triunfara Sugarland Express, luego Tiburón, luego Encuentros cercanos del tercer tipo, porque una película va abriendo la llave de la otra. ‘Si una película me truena empiezo a tener problemas para poder acceder al dinero de los estudios. Christopher Nolan se ha convertido en un verdadero paladín que convence a los estudios de hacer las películas que él quiere hacer”, dijo el crítico de cine.

Uno de los ejemplos más claros de esto fue que entre Dunkerque y Oppenheimer se encuentra Tenet, una de sus cintas más arriesgadas, pero una de las que sale de la majestuosidad de las otras dos, un proyecto arriesgado entre blockbusters.

Él se empeñó en estrenar en salas de cine cuando todo mundo le decía: ‘espérate un año’ y él dijo: ‘no, porque ya se me viene Oppenheimer, se van a empalmar y Tenet tiene otro público. Tenet fue para muchos una necedad de Nolan, pero él decía: ‘la quiero estrenar en cines y si entran 10 pelados con cubrebocas a verla, que esos 10 la disfruten. Es un personaje que conforme ha ido ganando poder en la industria ha podido vender lo que quiera, y por ese lado es el modelo Spielberg, el cuate que llega a una junta alucinado y te vende una idea como la de Indiana Jones y tú le sueltas 10 millones de dólares sin preguntar nada.

“Nolan ha hecho todo de tal forma que sus películas no solamente recuperan la inversión, tienen ganancias verdaderamente millonarias y, además, muchas de ellas incluso han desarrollado un culto muy extraño. Por ejemplo, Interestelar es una cinta para científicos, para físicos cuánticos, y sin embargo hay gente que la ama porque se van por esta línea de la interdimensionalidad del amor y es por lo que Interestelar es una película de culto”, explicó.

Sin duda, algo que Nolan ha logrado en comparación con la generación anterior —Spielberg, Coppola, Scorsese, De Palma, Lucas...— es fusionar con éxito el gran espectáculo comercial con un cine profundamente personal, Nolan lo está logrando, le está tocando una era del cine en donde se puede hacer eso.

La madurez de Nolan

Es esa capacidad la que también coloca al cineasta británico en la lista de aquellos que se pueden dar esos lujos… como Guillermo Del Toro, con Frankenstein; el mismo Spielberg con The Fabelmans; Federico Fellini, con La Dolce Vita, o Akira Kurosawa con Los siete samuráis, y que muestran esos puntos donde su quehacer cinematográfico los coloca, en cierto momento, en lo más alto de su carrera.

“Siento que Nolan desde hace un buen rato no tiene que probar nada. La Odisea era más que nada una odisea personal, así como Guillermo del Toro con Frankenstein, sus películas anteriores fueron el camino para llegar a Frankenstein o todas las cintas de Spielberg para que pudiera hacer The Fabelmans. Hay directores que hacen una película y esta trasciende el tiempo y el espacio, y lo que viene después de esa película puede que complemente o arme otras cosas, pero no sé, digo Fellini, la Dolce Vita y 8 y medio nunca volvió a alcanzar ese nivel, creo que los directores van haciendo un camino y llegan a una gran película donde todo su mundo y todo su toda su filosofía y su manera de ver el mundo están ahí.

“Pero creo que todo el camino que viene empedrando Nolan para La Odisea es absolutamente congruente, hermoso, emocionante. Sus películas siempre salen absolutamente fascinado, alucinado y pues en el caso de La Odisea, todos los comentarios de la gente seria, son que nunca han visto nada como lo que acababan de ver, no va a venir nada después y no hubo nada antes de La Odisea, nada la va a superar en 2026”, explicó Valdez Peña.

La Odisea va por todo

De la misma forma que la trilogía de Batman y Oppenheimer se convirtieron en fenómenos de masas y de taquilla, La Odisea se encuentra en el mismo camino.

La cinta protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron y Zendaya se estrenó hace casi un mes y, a pesar de que el formato está pensado para IMAX y gran formato, la gente sencillamente no ha dejado de asistir a las salas de cine, haciendo que la película de Nolan lleve recaudado más de mil 100 millones de dólares en la taquilla mundial.

Y parece que ni la esperada Digger, de Alejandro González Iñárritu en mancuerna actoral con Tom Cruise, Backrooms u Obssesion podrán con la interpretación del británico de la obra de Homero en la temporada de premios al cine, específicamente en los de la Academia.

“Alejandro G. Iñárritu creo que ahí la tiene perdida con Nolan. Tom Cruise y Matt Damon sí se podrían dar un buen llegue, porque, en primera Tom Cruise se la deben en muchos sentidos, aunque ya le dieron su Oscar honorario, pero los actores nunca han terminado de votar por Tom Cruise. Matt Damon sale de Odiseo, pero realmente es el Hércules que sostiene las tres horas de la narrativa de La Odisea. Digger se ve padre y loca, y pues todo lo que hace El Negro nos encanta, pero creo que el llegue será entre los actores. En las categorías técnicas es indiscutible la foto, la música, la dirección de arte, el sonido, ahí no hay forma, y dirección; Iñárritu es maravilloso, pero lo que hace Nolan no es Digger.

Los directores, pues siempre toman en cuenta mucho. No es lo mismo un drama intimista que una película que abarcó siete países, ocho idiomas entre actores, gente de la producción, eso lo califican mucho. Pienso que Digger va a estar, y se va a merecer estar, pero de ahí a que gane, eso sí quién sabe. Va sola La Odisea y se merecería absolutamente todo, es indiscutible que no vas a volver a ver algo así en años”, agregó.

Un legado que aún no termina

Para especialistas en cine como José Antonio Valdez Peña, Christopher Nolan aún no ha terminado de ejecutar su obra dentro de la industria cinematográfica ya que una de las cualidades que lo caracterizan es la capacidad que tienen en aprender de cada dificultad que enfrenta en los rodajes para, que en el siguiente proyecto, sepa a la perfección cómo resolverlo.

Y es esta capacidad de relacionar la realidad con la ficción –como lo hizo con Batman y la coyuntura del despunte del terrorismo en el mundo– lo que le ha dado a Nolan la posibilidad de imponer un estilo muy personal en cada cuadro que filma y que es justo eso lo que aporta a la industria y a las nuevas generaciones.

“Imponer un estilo personal y una forma narrativa en una industria que cada vez se atreve menos a hacer cosas , y que está rompiendo con eso, pienso que es sólo una parte de la importancia de Nolan como cineasta, o sea, la ruptura estética, la ruptura narrativa, la ruptura temporal, la ruptura moral que propone Nolan no le está proponiendo a ningún director en este momento. Entonces, pensando en que él toma este camino del cine de gran presupuesto y de gran espectáculo, él está tomando las cosas de una manera tan profesional e interesante que por eso está haciendo lo que está haciendo”, dijo.

Los efectos prácticos son una de las principales características del cine de Christopher Nolan. Especial

Fan de la historia

La Odisea, Oppenheimer y Dunkerque son, sin lugar a dudas, de las películas más exitosas que ha hecho Christopher Nolan, y si bien las tres tocan temas diferentes, comparten ser parte de la historia de la humanidad. Y sin planearlo, el británico se ha convertido en un vehículo para despertar el interés o la curiosidad en los espectadores para salir de la sala de cine y buscar la historia real o el libro de lo que acaban de ver.

“En la escuela que yo dirigía de cine, hice un evento con maestros de la Facultad de Física de la UNAM, maestros de Universum y trabajaron sobre Oppenheimer, pero desde el punto de vista científico. Vimos Oppenheimer y ellos, como científicos, fueron desglosando la película, lo que vieron... fue una charla de dos horas y media. Nolan es un cineasta tan rico que te abre como todos esos horizontes, es un cineasta de múltiples niveles: por la literatura, por el cine, por la historia, por la física cuántica; en el caso de Interestelar, te atrapa y genera conversaciones. Llevo contadas como 15 veces que la proyecta la Facultad de Ciencias de la UNAM y montones de funciones con la música de Hans Zimmer en vivo.

Entonces eso es lo que te da el termómetro de un cineasta que no solamente está ganándose todo el dinero del mundo y el año que entra ganará todos los Oscar del mundo, se está conectando con la gente, la gente lo ubica, hay mucha gente que se conmueve profundamente con Interestelar. Hay gente que sigue considerando que la trilogía de Batman es lo mejor que se ha hecho de Batman en el cine. La recreación de la batalla de Dunkerque o las obsesiones de Oppenheimer también están perfectamente bien planeadas. Y bueno, La Odisea está generando todos estos comentarios a favor y en contra”, señaló.

Christopher Nolan presentando La Odisea en la India. REUTERS

¿Quién es Christopher Nolan?