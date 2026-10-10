Ryan Reynolds no se quedó de brazos cruzados: esto habría pedido a Sony tras crisis de Blake Lively

Ryan Reynolds no estaba dispuesto a quedarse al margen mientras Blake Lively enfrentaba una ola de críticas por It Ends With Us. El actor habría presionado a Sony Pictures para que defendiera públicamente a su esposa, de acuerdo con mensajes privados que salieron a la luz en documentos relacionados con la batalla legal entre la actriz y Justin Baldoni.

Las conversaciones, difundidas por Page Six el 9 de octubre de 2026, muestran la frustración que Reynolds sentía con el estudio durante la campaña promocional de la cinta. Para él, Sony debía adoptar una postura más clara ante lo que consideraba una estrategia organizada para dañar la reputación de Blake.

La polémica se remonta al estreno de la película, en 2024, cuando la actriz recibió críticas por la forma en que habló del filme, cuya historia aborda la violencia doméstica. Algunos espectadores cuestionaron que promocionara la cinta con un tono ligero y que aprovechara las entrevistas para hablar de sus propios negocios. Una de las frases que más comentarios provocó fue su invitación a los espectadores:

Reúne a tus amigos, ponte prendas con flores y ve a verla.

En medio de las críticas también comenzaron a circular versiones sobre una mala relación entre Lively y Baldoni, quien dirigió y coprotagonizó la película. La situación terminó por convertirse en una disputa legal que se prolongó durante meses.

¿Qué le exigió Ryan Reynolds a Sony para defender a Blake Lively?

Los mensajes revelados muestran que Reynolds quería una respuesta contundente por parte de Sony. En una conversación del 17 de agosto de 2024 con Warren Zavala, agente de talentos, el actor cuestionó que la compañía no defendiera a su esposa con mayor firmeza.

¡Tienen que plantearlo de la manera correcta! Esto no es difícil, escribió Reynolds, según los mensajes citados por Page Six. También insistió en que el estudio debía ir directamente al punto y no intentar quedar bien con todas las partes.

En otra conversación, el protagonista de Deadpool calificó de "imperdonable" la manera en que, desde su perspectiva, Sony había dejado sola a Blake durante la crisis. Incluso aseguró que había preparado una declaración para que la compañía la difundiera, aunque ese texto no se hizo público.

Los mensajes revelados muestran que Reynolds quería una respuesta contundente por parte de Sony Foto: Instagram blakelively

Sony tiene que dar un paso al frente de verdad. ¡BASTA YA!, reclamó en otro mensaje.

La preocupación del actor no se limitaba a la imagen pública de su esposa. En una conversación del 9 de agosto, manifestó estar sumamente frustrado por los ataques que ella recibía en internet. También señaló el esfuerzo que Blake había hecho para sacar adelante la película, incluso sacrificando tiempo de descanso y momentos con sus hijos.

Deberían proteger a B, escribió, en referencia a la actriz.

De acuerdo con estos intercambios, Reynolds consideraba que Sony debía asumir una posición más clara. Sin embargo, el estudio también tenía que valorar las posibles consecuencias legales y de reputación de intervenir públicamente en el conflicto.

¿Qué pasó con la disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni?

En diciembre de 2024, Lively presentó acusaciones contra Baldoni por presunto acoso sexual y por supuestamente participar en una campaña para perjudicar su reputación. El director negó las acusaciones y sostuvo que el conflicto estaba relacionado con diferencias entre ambos.

Sony finalmente publicó un mensaje de respaldo a la actriz en diciembre de ese año, en el que reiteró su apoyo y condenó los ataques contra su reputación.

Lively presentó acusaciones contra Baldoni por presunto acoso sexual y por supuestamente participar en una campaña para perjudicar su reputación. IG justinbaldoni

La batalla judicial tuvo varios giros. En abril de 2026, un tribunal desestimó 10 de las 13 reclamaciones presentadas por Lively, incluida la de acoso sexual. Las reclamaciones restantes se resolvieron mediante un acuerdo extrajudicial en mayo, antes del juicio previsto. Según la información proporcionada sobre el acuerdo, ninguna de las partes recibió dinero como parte de este.

Meses después, en agosto, el tribunal concedió a la actriz 400 mil dólares por honorarios legales, una cantidad inferior a la que había solicitado.

En abril de 2026, un tribunal desestimó 10 de las 13 reclamaciones presentadas por Lively, incluida la de acoso sexual.

Ahora, los mensajes de Reynolds vuelven a poner el foco en lo ocurrido detrás de la promoción de It Ends With Us y en la presión que, según esos intercambios, ejerció para que el estudio respaldara a su esposa. La revelación también permite conocer mejor cómo vivió el actor una controversia que terminó rebasando la pantalla y llegó hasta los tribunales.