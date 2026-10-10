Woody Allen convence a Jordi Mollà con carta en redes sociales

Woody Allen tiene formas muy creativas para conseguir lo que se propone, y convencer a Jordi Mollà de formar parte de la nueva película que se encuentra filmando en Madrid, España, jugando la carta de la edad, es una de ellas.

Resulta que el cineasta le envió una carta muy concisa, y casi imposible de rechazar, a Mollà para invitarlo a formar parte de lo que será su largometraje número 51.

Querido Jordi, nos encantaría que interpretaras a John. Es un personaje muy especial, y pensamos que podríamos hacerlo muy real. Si aceptas, estaremos encantados. Si no, tal vez en el futuro podamos trabajar juntos. Solo tengo 90 (años). Te deseo lo mejor, Woody”, decía la misiva que Mollà compartió en su cuenta de Instagram.

Y fue a través de esta misma red social donde el actor catalán compartió con todos sus seguidores la respuesta a la misma.

Querido Sr. Allen: Muchas gracias por su preciosa carta para brindarme el honor de participar en su próxima película que tendrá lugar en Madrid, España. Sinceramente suyo, Jordi Mollà”, fue como el trato entre el director de cine y el actor catalán quedó cerrado a la vista de todos.

Desde el pasado 5 de octubre, Allen comenzó el rodaje de la cinta, de la cual aún no tiene nombre definitivo, en la capital española. Mollà llega a un set de filmación que compartirá con nombres como Peter Vives, además de Alexi Wasser, Jemima Kirke, Marton Csokas y Jakob Oftebro.

“Es bonita, elegante, y parecía un lugar lógico para la historia. Una comedia con romance, intriga, infidelidad... Con todos los ingredientes que hacen una buena historia, pero eso habrá que verlo cuando se haga la película y se junten todas las piezas, a ver si cumple mis expectativas”, señaló Allen durante la rueda de prensa que ofreció cuando presentó la cinta, señalando que la capital española era el lugar exacto para rodar.

Madrid será el escenario principal del rodaje, con buena parte de las secuencias previstas en el centro de la ciudad. Aranjuez también será locación de la cinta en donde se rodarán varias escenas, esto con una producción que tiene un equipo técnico compuesto casi en su totalidad por profesionales españoles.