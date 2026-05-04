Cameron Diaz y Benji Madden sorprenden al anunciar el nacimiento de su tercer hijo

Cameron Diaz y Benji Madden vuelven a ser noticia tras anunciar que su familia ha crecido con la llegada de su tercer hijo. La pareja compartió el momento con sus seguidores de una manera sencilla y acorde a su estilo, manteniendo la privacidad que siempre los ha caracterizado, pero sin dejar de transmitir la emoción que viven en esta nueva etapa.

El anuncio se dio a conocer el lunes 4 de mayo a través de redes sociales, donde el músico decidió compartir un mensaje acompañado de ilustraciones en lugar de fotografías. Esta decisión reafirma la postura que ambos han mantenido durante años: proteger la identidad y la vida personal de sus hijos, alejándolos del foco mediático.

El mensaje con el que anunciaron el nacimiento de su hijo

A través de Instagram, Benji Madden dio a conocer la noticia con un mensaje lleno de alegría. En la publicación, escribió:

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!”.

La publicación incluyó un dibujo de un barco pirata con el título “Nautas Madden”, además de otras ilustraciones como un cardenal y una planta en maceta. Sin dar más detalles del bebé, el mensaje fue suficiente para compartir el momento especial que atraviesa la familia.

En el mismo post, el cantante añadió otro mensaje donde reflejó el ambiente que se vive en su hogar actualmente.

“Amamos la vida con nuestra familia, nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos muy agradecidos! ¡Lo estamos pasando de maravilla! Les enviamos nuestros mejores deseos — La familia Madden”.

Grosby Group

Una vida familiar lejos de los reflectores

A diferencia de otras figuras públicas, Cameron Diaz y su esposo han optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su familia. No suelen compartir imágenes de sus hijos ni ofrecer detalles sobre su vida cotidiana en entrevistas, lo que ha generado respeto entre sus seguidores.

Actualmente, la pareja ya tenía dos hijos antes de la llegada de Nautas: Raddix Wildflower Madden, de 6 años, y Cardinal Madden, de 2 años.

Grosby Group

El camino hacia la maternidad de Cameron Diaz

El deseo de formar una familia siempre estuvo presente en la vida de la actriz. Tras el nacimiento de su segundo hijo en 2024, una fuente cercana declaró que ambos se sentían profundamente agradecidos por la experiencia de ser padres.

“Siempre habían deseado tener un segundo bebé porque les encanta ser padres”, dijo la fuente.

Además, se destacó el proceso emocional que vivió la actriz para llegar a esta etapa de su vida.

Photo © 2025 Instar Images/The Grosby Group *EXCLUSIVE* New York, September 11, 2025. Cameron Diaz and her husband Benji Madden are spotted out walking with their son Cardinal in New York City. *** Cameron Diaz y su esposo Benji Madden son vistos caminando con su hijo Cardinal en la ciudad de Nueva York. Grosby Group

"Durante años, Cameron quiso ser madre", añadió la fuente. "Se emociona mucho cuando habla del largo camino que recorrió hasta convertirse en madre. Se siente inmensamente afortunada de tener ahora dos hijos".

Aunque suele ser reservada en cuanto a detalles específicos de sus hijos, la actriz sí ha compartido en distintas ocasiones su visión sobre la maternidad, especialmente al haber tomado la decisión de convertirse en madre en una etapa más madura de su vida.

PJG