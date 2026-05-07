“¿Quieren saludar a sus fans?”: Sheinbaum comparte TikTok de BTS en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió en su cuenta de TikTok un video junto a BTS en Palacio Nacional. En esta recopilación, se observan los mejores momentos de la visita del grupo surcoreano que paralizó a la CDMX el pasado miércoles 6 de mayo de 2026.

Después del anuncio de que BTS estaría reuniéndose con Sheinbaum en Palacio Nacional, la emoción no se hizo esperar. En un encuentro que fusionó la diplomacia de alto nivel con el fenómeno cultural más grande del siglo XXI, la presidenta recibió a los siete integrantes en el histórico lugar.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook saludaron desde los balcones del recinto ante una marea de más de 50,000 ARMY. En la mañanera del día 7 de mayo, la presidenta comentó que los integrantes de BTS son unos jóvenes “sencillos y modestos”, algo que quedó plasmado en el video que publicó en sus redes sociales.

Claudia Sheinbaum comparte TikTok junto a BTS en Palacio Nacional TikTok @claudiasheinbaum

Sheinbaum comparte TikTok de la visita histórica de BTS en Palacio Nacional

A través de su cuenta oficial de TikTok, Sheinbaum compartió un video mostrando el lado más humano y sencillo de los idols surcoreanos. En el clip, se puede observar a la presidenta intercambiando palabras con los artistas, quienes se mostraron agradecidos por el cálido recibimiento en tierras aztecas.

La presidenta recibió a BTS y saludó a todos los integrantes del grupo; recorrieron los pasillos de Palacio Nacional, pasando por las salas repletas de figuras históricas como Benito Juárez.

Sheinbaum les comentó que ella era la primera mujer presidenta en México, recibiendo un “¡Felicidades!” por parte de RM, el líder de BTS.

Sostuvieron una pequeña reunión en la oficina presidencial y RM comentó que “Todos el mundo ama México”.

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“¿Quieren saludar a sus fans?”

La presidenta Sheinbaum preguntó a BTS “¿Quieren saludar a sus fans?”, a lo que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook aceptaron. Los llevó por el pasillo que vemos recorrer en la celebración del 15 de septiembre y se dirigieron a uno de los balcones para el momento que miles de ARMY recordarán.

Todo quedó registrado en el video de TikTok, desde el saludo de BTS a ARMY en el balcón de Palacio Nacional, hasta la reacción de la banda coreana y los fanáticos en la plancha del zócalo. La presidenta les comentó que toda la gente reunida solo estaba ahí para saludarlos.

Una vez dentro, les fue otorgado un reconocimiento por parte del Gobierno de México, algo que los cantantes de “IDOL” agradecieron.

Claudia Sheinbaum comparte TikTok junto a BTS en Palacio Nacional TikTok @claudiasheinbaum

Una vez dentro, BTS recorrió los jardines de Palacio Nacional y preguntaron sobre los gatos del recinto; j-hope y Jimin se mostraron emocionados y tomaron fotografías de las mascotas.

Al momento de la despedida, Jimin abrazó a la mandataria y cada uno de los integrantes de BTS se mostró conmovido y respetuoso por la visita.

BTS viene a México en 2027

En otro video compartido por la presidenta Sheinbaum, acompañada de BTS, ella les pregunta directamente si les gustaría regresar el próximo año a México, a lo que ellos responden afirmativamente.

Sheinbaum relató que anteriormente envió una misiva al presidente de Corea del Sur, expresando la tristeza de los jóvenes mexicanos por la limitada cantidad de conciertos en la gira actual. La respuesta fue positiva, y tras la reunión en Palacio, la mandataria anunció: "Regresa BTS en el 2027 a México".