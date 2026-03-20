Chuck Norris, leyenda de acción y fenómeno cultural

Veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, héroe de acción, campeón mundial de artes marciales, actor, inspiración de memes en internet, bautista, republicano, conservador declarado, esposo, padre, abuelo... todo eso fue Chuck Norris, el epítome del hombre rudo de la pantalla de Hollywood que falleció el jueves a los 86 años.

Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer (jueves) por la mañana. Si bien deseamos mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia.

Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”, se lee en un mensaje que la familia de Norris publicó en Instagram y Facebook el viernes por la mañana.

De acuerdo con diversos informes publicados en los medios de comunicación, Norris fue internado el jueves a causa de una emergencia médica no especificada en un hospital de Hawái.

Pero todo lo que Carlos Ray Norris —su nombre real— hizo y fue en vida tiene un origen que descifra su carácter y mentalidad. Norris nació en 1940 en Oklahoma, cuando todavía Estados Unidos no había entrado a la Segunda Guerra Mundial, pero el país aún vivía los estragos de la gran depresión de 1929. Ambos hechos marcaron a la que es conocida como la generación silenciosa, que se caracteriza por haber vivido la austeridad, ser consciente del trabajo duro y la búsqueda de estabilidad, y Norris formó parte de ella.

Fotos: Archivo Histórico Excélsior, tomadas de Instagram y redes .

EL INICIO DE LA LEYENDA

Tras el divorcio de sus padres en 1956, Chuck vivió en Kansas y California junto a su madre y hermanos. Tan sólo dos años después, cuando cumplió 18 años, se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde permaneció hasta 1962 como Policía militar. Con este cargo fue asignado a la base aérea Osan, en Corea del Sur, y fue ahí donde comenzó a gestarse la leyenda que hoy se volvió inmortal.

Fue durante su estancia en Corea, donde no participó en combate en el conflicto bélico, que comenzó su interés por las artes marciales. En el poblado de Pyeongtaek, Norris fue nombrado Chuck, y en ese mismo lugar comenzó su formación en Taekwondo, Tang soo do, Judo japonés y Hapkido, lo cual, sin saberlo, al tiempo le abriría el camino al reconocimiento mundial.

Chuck comenzó a practicar boxeo y karate una vez que regresó a Estados Unidos y así empezaron las competencias y el reconocimiento en ese mundo, al que se sumó también el jiu-jitsu y pronto llegó la idea de abrir una escuela para compartir sus conocimientos. Y esas relaciones que fueron llegando a través de las artes marciales lo llevaron al mundo del cine.

HÉROE DE ACCIÓN

Su primer trabajo en el séptimo arte no fue cualquier cosa, se enfrentó cara a cara con El dragón. La cinta protagonizada por Bruce lee, El furor del dragón (1972), hizo que Norris desplegara todas las habilidades que había adquirido en artes marciales frente al mundo en una pelea épica en la que su personaje, Colt, pierde la batalla frente a Tang Lung. Y así comenzó el camino del héroe de acción.

Norris participó en cintas como Breaker! Breaker!, Good Guys Wear Black, A Force Of One, Eye for an Eye, Missing in Action, Code of Silence, Invasion U.S.A, The Delta Force, The Hitman, Top Dog, Los indestructibles 2 y, la última, Agente Recon, logrando un total de 30 largometrajes.

Para televisión también hizo diferentes trabajos, poco más de 15 producciones, pero sin duda fue la serie Walker, Texas Ranger, la que lo consolidó a lo largo de los ocho años que estuvo al aire, como uno de los hombres más rudos de la pantalla chica.

Norris, quien dio vida al sargento Cordell Walker, junto a James Trivette y Alexandra Cahil estuvieron presentes en los 204 episodios que se transmitieron de esta producción en donde también compartió el set con invitados especiales como Selena Gomez, Tobey Maguire, Tony Lo Bianco, Dionne Warwick, Scott Weingererik Estrada, RuPaul, Danny Trejo, Haley Joel Osment, Mila Kunis, Robert Englund, Danica McKellar, Luis Guzmán e Issabela Camil, entre mucho otros.

El show también dio la oportunidad a Norris, quien también era productor ejecutivo, de invitar a colegas de las artes marciales al set para participar en la serie que se convirtió en una de las más icónicas de la década de los 90. Tanto así que en 2010 el gobernador de Texas, Rick Perry, nombró a Chuck y su hermano Aaron —quien también fue productor de la serie— capitanes honorarios de los Texas Rangers.

DIOS DE LAS ARTES Y LA VIRALIDAD

Si bien la televisión le dio visibilidad mundial, Chuck nunca olvidó que fueron las artes marciales lo que lo llevó ahí, por lo que en algún momento creó el Chun Kuk Do.

Esta disciplina está basada principalmente en Tang Soo Do e incluye elementos de varias de las artes marciales que Norris practicó. Y, como en las artes marciales tradicionales, el Chun Kuk Do incluye un código de honor y unas reglas de vida.

A inicios del nuevo siglo las cosas habían cambiado, los medios de comunicación no eran lo mismo e internet había llegado para transformarlo todo. Si bien su trabajo en cine y televisión continuaba, no era con la misma presencia que en décadas anteriores.

Pero como en internet todo mundo puede hacer todo, Chuck tuvo un renacer y alcanzó a nuevas generaciones por la imagen que había creado de master de las artes marciales y hombre rudo… no por él, sino por los usuarios.

Desde 2005, gracias a la parodia de Walker, Texas Ranger que el comediante Conan O’Brien ejecutaba en The Tonight Show y a Ian Spector quien creó The Vin Diesel Facts, han proliferado por internet una serie de chistes o memes sobre los supuestos inmortalidad y superpoderes de Chuck Norris, Chuck Norris Facts, presentándole como el tipo duro y ganador que acostumbra a interpretar en sus películas y series pero de manera exagerada y, a veces, hasta absurda.

Esta mitología moderna nació en los inicios de Twitter con el Martes de Chuck Norris, llevando al actor al estatus casi de dios que podría hacer todo lo que se le ocurriera al usuario de internet.

Por ejemplo, en la red social se planteaba que cuando Chuck Norris hace sombra, el sol se aparta; Chuck Norris puede matar dos piedras con un pájaro; Chuck Norris construyó el hospital donde nació; Chuck Norris puede apagar el fuego con gasolina o La muerte ha tenido una experiencia cercana con Chuck Norris, por mencionar algunos.

“Algunos son graciosos, otros son bastante extravagantes. Y, por suerte, la mayoría solo promueven la diversión inofensiva. Más familiarizado con el Lejano Oeste que con el mundo de internet, no sé muy bien qué pensar de la moda de los Chuck Norris Facts. Es bastante sorprendente. Sé que los chicos son así, y ni me ofendo ni me tomo estas cosas demasiado en serio. Estoy muy agradecido con mis fans.

Quién sabe, tal vez estas frases ingeniosas animen a alguien a buscar información sobre mí y las creencias que han marcado mi vida y mi carrera. Aunque me divierto tanto como cualquiera leyéndolos y citándolos, seamos realistas, la mayoría de los Chuck Norris Facts describen a alguien con poderes sobrenaturales, sobrehumanos. Describen a un personaje de Superman. Y en la historia de este planeta, sólo ha habido un Superman de verdad. Y ese no soy yo”, explicó Norris sobre este fenómeno en el blog WorldNetDaily en 2006.

PARA VERLA:

Fue seis veces campeón mundial profesional de peso mediano de Karate.

Interpretó a solitarios silenciosos, soldados, agentes de la ley, veteranos y héroes estadunidenses por excelencia que capturaban criminales, liberaban prisioneros de guerra, rescataban rehenes y luchaban contra terroristas.

Con sus patadas giratorias, luchó contra Bruce Lee en el Coliseo de Roma en su debut cinematográfico de 1972, en El furor del dragón. Junto a Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis, ayudó a derrotar al villano Jean-Claude Van Damme en la exitosa película de 2012 Los indestructibles 2.

La revista Time lo describió como “el tipo duro por excelencia”.

En la escuela era tímido y cohibido”, escribió Norris en sus memorias de 2004, Against All Odss: My Story. “Si el profesor me pedía que recitara algo en voz alta delante de la clase, simplemente negaba con la cabeza”.

-Reuters

Fotos: Archivo Histórico Excélsior, tomadas de Instagram y redes

Reglas del código personal de Chuck Norris que también aplican al Chun Kuk Do:

Desarrollaré mi potencial al máximo posible en todas las perspectivas de mi vida.

Olvidaré los errores del pasado y me concentraré en los grandes triunfos del presente.

Me mantendré siempre en un pensamiento positivo y trataré de transmitir este a todas las personas que conozca.

Trataré continuamente de desarrollar el amor, la alegría y la lealtad en mi familia y comprenderé que ningún otro logro puede compensar los fallos en el hogar.

Buscaré lo mejor de todas las personas y les haré sentir que valen la pena.

Si no tengo nada bueno que decir sobre una persona, no diré nada.

Emplearé tanto tiempo en mejorar mi persona que no tendré tiempo de criticar a los demás.

Seré siempre tan entusiasta con los logros de otras personas como con los míos propios.

Mantendré una actitud de tolerancia hacia las personas que tienen un punto de vista diferente del mío, mientras me mantengo firme respecto a lo que personalmente creo verdadero y honesto.

Mantendré respeto hacia las autoridades y lo demostraré todo el tiempo.

Me mantendré siempre leal a Dios, mi país, mi familia y a mis amigos.

Me mantendré siempre altamente orientado durante toda mi vida con una actitud positiva a ayudar a mi familia, mi país y mi persona.

SE VA UN GRAN HOMBRE

El contraste entre la figura pública y su vida privada, hizo que Chuck Norris conviviera con todo tipo de personas, quienes se encargaron de despedirlo a través de diferentes medios.

Chuck Norris era estadunidense en toda la extensión de la palabra. Un gran hombre, fuerte, disciplinado y con valores”, señaló el actor Sylvester Stallone, protagonista de Rocky y Rambo. En ese mismo circuito, actores que siguieron una ruta similar —del entrenamiento físico al cine— reconocieron al actor que junto con ellos creó un estilo y definió una época. Muchos de ellos encontraron en Norris un punto de comparación, por su presencia en pantalla, y por el tipo de disciplina que sostenía su trabajo.

Chuck Norris era el campeón. Siempre lo vi como un modelo a seguir”, afirmó Dolph Lundgren, peleador y figura del cine de acción en los años 80.

A diferencia de Lundgren, que alternó entre cine comercial y proyectos más técnicos, otros como Jean-Claude Van Damme consolidaron el cine de artes marciales en la década siguiente, tomando como base ese mismo modelo físico que Norris había establecido años antes.

“Siempre respeté al hombre que era, su ética y lo que representaba dentro y fuera de la pantalla”, añadió Van Damme, uno de los cuerpos y rostros que aún se recuerdan hoy en memes de redes sociales.

La televisión amplió su alcance. Con Walker, Texas Ranger en los años 90, Norris llevó ese mismo perfil a un formato semanal: un personaje que resolvía conflictos desde un código moral invariable, todo esto se asociaba siempre con una figura que mantenía la creencia en los valores de Estados Unidos, y aunque muchos quizá no lo conocían, lo veían como un patriota por sus personajes que mantenían ese tono.

Chuck Norris fue un patriota, un hombre que representaba lo mejor de Estados Unidos”, escribió el senador Ted Cruz. En el plano local, particularmente en Texas, las reacciones apuntaron a ese vínculo territorial que reforzó su identidad pública.

Texas ha perdido a una leyenda”, apuntó el gobernador Greg Abbott.

Jorge Emilio Sánchez

ENTRENADOR DE CELEBRITIES:

De niño idolatraba a John Wayne, se hizo actor casi por casualidad.

En 1967, con un título de campeón de karate de Estados Unidos, entrenó a celebridades como Steve McQueen, Priscilla Presley y Donny Osmond.

Se hizo amigo de Bruce Lee, y debutó como actor con un cameo en Las demoledoras, de Dean Martin, en 1968.

¿Cuántos hijos tenía Chuck Norris?

Fue padre de cinco hijos: Mike Norris, Eric Norris, Diana Norris, además de los gemelos Dakota y Danilee, fruto de su matrimonio con Gena O’Kelly. A lo largo de los años, el actor también protagonizó historias personales complejas, como el reencuentro con su hija Diana, a quien reconoció públicamente en 2004.

Con su esposa Gena O’Kelly y sus hijos Danilee Kelly y Dakota Alan en 2013 en la premier de Los indestructibles 2, en Hollywood. Fotos: Archivo Histórico Excélsior, tomadas de Instagram y redes

Ileana Fonseca

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