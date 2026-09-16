Estefanía Villareal, actriz recordada por Rebelde, reaparece tras alarmante mensaje sobre depresión

Estefanía Villareal, actriz recordada por su papel de Celina Ferrer en la telenovela Rebelde, reapareció en redes sociales luego del mensaje que alarmó a sus seguidores en donde hacía referencia a la depresión y ansiedad que estaba atravesando.

Hace unos días, la actriz había publicado en sus historias de Instagram unas palabras que inquietaron a sus seguidores, pues hablaba de una posible pérdida de la batalla contra la depresión.

Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana; pero, mami, tu pequeña ya no puede más”, escribió Villareal.

La frase llamó rápidamente la atención y generó preocupación pública. Tras ello, la actriz se ausentó de sus redes sociales durante varios días sin ofrecer declaraciones adicionales sobre su estado.

Estefanía Villareal reaparece en redes sociales

Estefanía Villareal reaparece en redes sociales. @estefaniavillarrealvillarreal

Tras la preocupación generada entre sus fans, la actriz Estefanía Villareal reapareció en su cuenta de Instagram y en una historia emitió un mensaje, especialmente, a todos los que mostraron preocupación por su salud.

En la publicación la famosa señaló que no había dimensionado todo lo que su historia podía generar y que nunca había sido su intención alarmar a sus fans.

Villareal confesó que se sintió rebasada y, a través de sus palabras que hizo públicas, logró sincerarse sobre cómo se siente realmente.

Asimismo, agradeció a quienes han estado cerca de ella y por todas las formas en las que le han hecho sentir que no está sola.

Quiero que sepan que estoy acompañada, cuidada y tomándome el tiempo necesario apra recuperar la calma y estar mejor”, dijo Estefanía antes de concluir su mensaje dando gracias a quienes están al pendiente de ella.

Estefanía Villareal reaparece en redes sociales. @estefaniavillarrealvillarreal

Mensajes de apoyo a la actriz por cuadro de depresión

Después de que Estefanía Villarreal publicó el primer mensaje en el que habló sobre la depresión y la ansiedad que estaba atravesando, algunas figuras que compartieron escenario con ella durante la telenovela Rebelde manifestaron públicamente su preocupación y cariño hacia la actriz.

Uno de ellos fue Christian Chávez, quien contó que se puso en contacto con Estefanía para saber cómo se encontraba. El integrante de RBD explicó que no había recibido respuesta a su mensaje, pero señaló que tenía conocimiento de que la actriz estaba acompañada por su familia. Chávez aprovechó para enviarle públicamente su cariño y apoyo en este momento.

Por su parte, Alfonso Herrera también habló sobre la situación durante un encuentro con medios de comunicación. El actor, quien interpretó a Miguel Arango en Rebelde, reconoció que desconocía lo que estaba viviendo Villarreal, pero le dedicó unas palabras de afecto y aseguró que la quiere mucho y que es una persona maravillosa.

Otra de las actrices que se pronunció fue María Fernanda García, quien dio vida a Alicia Salazar en la telenovela. La actriz pidió evitar los juicios sobre Estefanía y recordó que, desde afuera, es difícil conocer completamente las circunstancias personales por las que atraviesa alguien.

¿Qué hizo Estefanía tras su papel de Celina Ferrer en Rebelde?

Estefanía Villareal reaparece en redes sociales. @estefaniavillarrealvillarreal

La actriz mexicana alcanzó gran popularidad gracias a su papel de Celina Ferrer en Rebelde, la exitosa telenovela juvenil que se transmitió entre 2004 y 2006. Originaria de Monterrey, Nuevo León, la actriz nació el 11 de marzo de 1987 y comenzó su carrera artística desde muy joven.

En Rebelde, Estefanía interpretó a Celina, una de las alumnas del Elite Way School y amiga cercana de Mía Colucci, personaje interpretado por Anahí. Celina se convirtió en uno de los personajes secundarios más recordados de la producción debido a las historias relacionadas con su autoestima, sus inseguridades y sus relaciones dentro de la escuela.

Después del final de Rebelde, Villarreal continuó trabajando en televisión y participó en producciones como RBD: La familia, Un refugio para el amor, Camelia la Texana, Yo no creo en los hombres, Despertar contigo y Y mañana será otro día. También formó parte de la película Gloria, estrenada en 2014.

Años después, la actriz volvió a ponerse en los zapatos de Celina Ferrer para la versión de Rebelde de Netflix, estrenada en 2022. En esta nueva historia, su personaje ya no era una estudiante, sino que había regresado al Elite Way School como directora, convirtiéndose en uno de los principales vínculos entre la producción original y la nueva generación.