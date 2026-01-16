El Tucanazo de Los Tucanes de Tijuana transforma Disneyland en pista de baile

La música regional mexicana volvió a demostrar su enorme poder cultural al convertirse en un puente entre personas de distintos orígenes, incluso en un contexto marcado por la tensión migratoria en Estados Unidos. En días recientes, un momento inesperado dentro de Disneyland Resort, en California, captó la atención de millones de usuarios en redes sociales cuando un grupo de visitantes comenzó a bailar “El Tucanazo”, uno de los temas más representativos del repertorio mexicano.

La escena, grabada y compartida en TikTok, no tardó en viralizarse, alcanzando millones de reproducciones en pocas horas. En el video se observa cómo, al comenzar a sonar la canción, personas de distintas edades y nacionalidades mexicanos y estadounidenses se suman espontáneamente al baile. Entre risas, palmas y pasos improvisados, el parque temático se transformó por unos minutos en una auténtica pista de baile multicultural.

Este momento ocurrió pese al ambiente de preocupación que persiste en varias regiones del país debido a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En contraste con ese clima de incertidumbre, la música logró crear un espacio de alegría, unión y empatía, demostrando que el arte puede convertirse en refugio emocional incluso en tiempos difíciles.

¿Por qué “El Tucanazo” es una canción tan significativa?

“El Tucanazo” es un tema emblemático de Los Tucanes de Tijuana, una de las agrupaciones más influyentes de la música regional mexicana. A lo largo de décadas, la banda ha narrado historias de migración, identidad, orgullo y resistencia, conectando profundamente con comunidades latinas dentro y fuera de México. Esta canción, en particular, se asocia con la celebración colectiva, la energía festiva y el sentido de pertenencia, lo que explica por qué fue capaz de unir a tantas personas en un lugar tan simbólico como Disneyland.

La grabación generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Miles de usuarios resaltaron el valor simbólico del momento y la fuerza de la cultura mexicana más allá de sus fronteras. Comentarios como “Ser mexicano es mi superpoder” o “Nada me enorgullece más que ver cómo nuestra cultura se comparte” reflejaron el sentimiento colectivo que despertó el video.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando usuarios destacaron la presencia de un joven en silla de ruedas bailando al ritmo de la canción.

“Por un instante sintió que sus piernas se movían de nuevo. Ese es el poder de la música”, escribió un internauta, reforzando la idea de que la escena trascendió lo festivo para convertirse en una experiencia emocional compartida.

El baile al ritmo de “El Tucanazo” en Disneyland Resort se consolidó como un recordatorio de que la cultura viaja con la gente, se adapta y florece incluso en los escenarios más inesperados, demostrando que, al menos por unos minutos, la música es capaz de borrar fronteras.

Así se vivió el baile de El Tucanazo dentro del parque